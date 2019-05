FC Bayern: Robert Lewandowski zum vierten Mal Torschützenkönig

Robert Lewandowski hat sich zum vierten Mal die Torjägerkanone der Bundesliga gesichert. 22 Tore reichten ihm in dieser Saison zum besten Torschützen.

Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski hat sich zum vierten Mal in seiner Karriere die Torjägerkanone in der gesichert. Dem polnischen Nationalspieler reichten diesmal 22 Treffer, nur Gerd Müller (siebenmal) gewann die prestigeträchtige Trophäe häufiger. Doch in den vergangenen drei Spielzeiten war "Lewy" wesentlich häufiger erfolgreich (30, 30, 29).

Die Torjägerliste der Bundesliga-Saison 2018/19:

1. Robert Lewandowski Bayern München 22 Tore

2. Paco Alcacer 18

3. Kai Havertz 17

3. Luka Jovic 17

3. Andrej Kramarić TSG Hoffenheim 17

3. Marco Reus Borussia Dortmund 17

3. Wout Weghorst 17

8. Ishak Belfodil TSG Hoffenheim 16

8. Timo Werner 16

10. Sebastien Haller Eintracht Frankfurt 15

10. Yussuf Poulsen RB Leipzig 15

12. Jean-Philippe Mateta FSV 14

12. Kevin Volland Bayer Leverkusen 14

14. Alassane Plea 12

14. Jadon Sancho Borussia Dortmund 12

16. Ondrej Duda 11

16. Max Kruse 11

18. Alfreð Finnbogason 10

18. Serge Gnabry Bayern München 10

18. Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach 10

18. Vedad Ibišević Hertha BSC 10

18. Dodi Lukebakio 10

18. Nils Petersen 10

18. Benito Raman Fortuna Düsseldorf 10