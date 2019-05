FC Bayern München: Niko Kovac geht von Weiterbeschäftigung als Trainer aus - Hoeneß will keine Stellung beziehen

Niko Kovac glaubt weiter daran, auch in der neuen Saison Trainer des FC Bayern zu sein. Das versicherte er nach dem Gewinn der Meisterschaft.

Trainer Niko Kovac geht fest davon aus, auch in der kommenden Saison Coach von Rekordmeister Bayern München zu sein. "Ich habe im Hintergrund andere Informationen. Ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht", sagte er nach dem 5:1 gegen Frankfurt am Samstag, das den siebten Meistertitel in Folge für den FCB perfekt machte , am Sky -Mikrofon und bekräftigte danach erneut: "Sie können mir glauben, dass das Infos aus erster Hand sind, nicht aus zweiter oder dritter."

: Hoeneß weicht Fragen nach Kovac-Zukunft aus

Der Reporter fragte daraufhin: "Also haben Ihnen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gesagt, dass sie nächste Saison weiter Trainer sind?" Kovac antwortete mit einem Lächeln: "Ähm, ja, lassen wir es mal so stehen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf der Pressekonferenz nach dem Titelgewinn äußerte sich Kovac etwas defensiver zu seiner Zukunft: "Ich rede mit meinen Chefs, ich habe ja drei. Wenn man miteinander redet, hört man heraus, in welche Richtung es geht. Ich glaube, dass ich das richtig interpretiert habe."

Uli Hoeneß wich nach der Partie in der Mixed-Zone Fragen nach der Zukunft von Kovac beim FC Bayern aus. "Es ist nicht richtige der Zeitpunkt, darüber zu reden", sagte der Bayern-Präsident.

Zuletzt keine Jobgarantie für Kovac von den Bossen des FC Bayern München

Zuletzt hatte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dem Fußballlehrer keine Jobgarantie geben wollen . Kovac kann im DFB-Pokalfinale gegen am 25. Mai noch das Double erringen.

Nach Informationen von Goal und Spox sind die Tage von Niko Kovac als Trainer des FC Bayern München allerdings gezählt und er wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie des Rekordmeisters stehen.