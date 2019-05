FC Bayern München: Kapitän Manuel Neuer plant Comeback im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig

Manuel Neuer hofft, seine Wadenverletzung bis zum Pokalfinale gegen RB Leipzig auskuriert zu haben und dann wieder im Tor des FC Bayern zu stehen.

Bayern Münchens Kapitän und Torwart Manuel Neuer hält seine Rückkehr im DFB-Pokalfinale am Samstag gegen für ziemlich sicher. "Ich gehe davon aus, dass ich gegen Leipzig wieder im Tor stehen werde, wenn alles gut geht jetzt in der Woche", sagte Neuer nach dem 5:1 (1:0) gegen und dem siebten Bayern-Meistertitel in Folge.

Neuer muss wegen einer Wadenverletzung seit Mitte April pausieren, die ins Bild einer wechselhaften Saison passt.

"Es gab Höhen und Tiefen für mich. Ich denke, dass ich eine gute Rückrunde gespielt habe, leider habe ich mich zweimal verletzt", resümierte der 33-Jährige, der die Münchner gegen Leipzig im Vorteil sieht: "Wir müssen den Schwung mitnehmen, denn wir sind die bessere Mannschaft."