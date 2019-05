FC Bayern München, News und Gerüchte: Hoeneß verteidigt Ribery, FCB nahm Kontakt zu Griezmann auf

Uli Hoeneß ist sicher: Franck Ribery wurde in der "Goldsteak-Affäre" missbraucht. Und die Bayern klopfen bei Antoine Griezmann an. Alle News zum FCB.

Der kann am Samstag zum siebten Mal in Folge Deutscher Meister werden. Dazu braucht der Titelverteidiger im Heimspiel gegen nur einen Punkt.

Während der weiter in der Diskussion stehende Trainer NIko Kovac sich im Vorfeld kämpferisch gab und auch nachdenkliche Töne anschlug, verteidigte Präsident Uli Hoeneß Franck Ribery.

Serge Gnabry äußerte sich im Interview ausführlich zu seinem ersten Jahr an der Säbener Straße und FCB-Kontakt gibt es angeblich zur Beraterin von Atletico-Star Antoine Griezmann.

Emotionaler Kovac über sein erstes Bayern-Jahr: "Schwierig, Mensch zu bleiben"

Uli Hoeneß schützt Ribery: "Franck hätte das Goldsteak an die Wand klatschen sollen"

Uli Hoeneß hat sich zur sogenannten Goldsteak-Affäre von Franck Ribery geäußert und den Franzosen in Schutz genommen. Außerdem sprach der Präsident des FC Bayern München über die Kommerzialisierung im Fußball und seine Steuerhinterziehung.

"Ich habe mir die Geschichte genau angehört, das waren Fake-News. Franck ist da missbraucht worden", sagte Hoeneß auf einer Podiumsdiskussion in der Bonner Akademie für Forschung und Lehre angesprochen auf die Goldsteak-Affäre: "Der einzige Fehler war, dass er das Steak nicht an die Wand geklatscht hat. Er hat das Steak nicht mal gegessen. Er hätte es an die Wand klatschen sollen und alles wäre gut gewesen."

Bayern München hat Kontakt zu Antoine Griezmann aufgenommen

Neben Paris Saint-Germain, Manchester City und Manchester United hat angeblich auch der FC Bayern konkretes Interesse am wechselwilligen Weltmeister Antoine Griezmann von Atletico Madrid signalisiert. Nach Informationen des spanischen Radiosenders Cope hat es bereits Kontakt zwischen den Münchnern und Griezmanns Schwester und Beraterin Maud gegeben.

"Die ist sehr attraktiv, es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore", sagte der Stürmer im November dem kicker. Und schon 2014 war Bayern laut Ex-Kaderplaner Michael Reschke an Griezmann interessiert, der dann aber für 30 Millionen von zu Atletico ging.

Bleibt die Frage, ob der FCB tatsächlich bereit ist, die 120 Millionen Euro Ablösesumme plus das hohe Gehalt für den 28-Jährigen zu investieren. Immerhin wäre das kolportierte Barca-Gehalt in Höhe von 17 Millionen Euro pro Jahr nicht ganz so weit von den aktuellen Spitzenverdienern Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer (alle geschätzt 15 Millionen) entfernt.

Bayern München gibt Kader für das Legendenspiel gegen bekannt

FC Bayern: Kovac gibt sich kämpferisch und will Vertrag erfüllen

Ungeachtet aller Diskussion sieht Bayern Münchens Trainer Niko Kovac seine Zukunft weiter beim deutschen Rekordmeister. "Ich habe einen Vertrag, der geht nach dem Sommer noch zwei Jahre, den will ich auch erfüllen. Ich habe nie aufgegeben in meinem Leben. Das wird es auch nie geben", sagte Kovac vor dem Saisonfinale am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen Eintracht Frankfurt.

"Wir haben nach dem Düsseldorf-Spiel (3:3 im November, d.Red.) eine gute Entwicklung genommen. Es geht in die richtige Richtung. Ich gehe davon aus, dass es auch die nächste Saison so sein wird", ergänzte Kovac, der vor seiner ersten deutschen Meisterschaft als Trainer steht.

FC Bayern ohne Neuer gegen Frankfurt

Nationaltorwart Manuel Neuer wird Bayern München auch am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Eintracht Frankfurt im Kampf um den 29. Meistertitel fehlen. "Er ist kein Thema", sagte Trainer Niko Kovac vor dem "Finale dahoam" um die Bundesliga-Schale.

Der 33-Jährige fehlt dem deutschen Rekordmeister schon seit Wochen wegen eines Faserrisses in der Wade. Erneut wird der Kapitän von Sven Ulreich ersetzt. Die Bayern hoffen nun, dass Neuer wenigstens in einer Woche im Pokalfinale in Berlin gegen (25. Mai) wieder einsatzfähig ist. "Manuel hat gute Fortschritte gemacht, die Wade hält. Man muss sehen wie es funktioniert", sagte Kovac.

FCB oder BVB: Vorhang auf für den Titel-Showdown

Bayern-Star Serge Gnabry im Interview

"Das sieht aus wie bei Apple hier", scherzte Serge Gnabry, als er die eigens für ihn aufgebaute Bühne auf dem tatsächlich mit Silicon-Valley-Flair ausgestatteten Adidas-Campus in Herzogenaurach betrat. Das neueste Mitglied in der namhaften Testimonial-Familie des Ausrüsters präsentierte sich den Mitarbeitern gut gelaunt, nahm sich Zeit, um einige Selfie-Wünsche zu erfüllen.

Im Anschluss erschien der deutsche Nationalspieler vom FC Bayern München zum Interview mit DAZN und Goal . Gnabry sprach über das entscheidende Duell am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt, zog eine persönliche Saisonbilanz und äußerte sich zu Trainer Niko Kovac. Zudem verriet er, warum RB Leipzig zu einer Großmacht im deutschen Fußball heranreifen könnte.

Bayern präsentiert Sondertrikot für Robben und Ribery

Der FC Bayern München wird Arjen Robben und Franck Ribery mit einem besonderen Flock verabschieden. Die Sonderausgabe des Heim-Trikots ist auch für Fans zu erwerben.

Der Rekordmeister präsentierte auf seiner Homepage den ausgefallenen Stil der jeweiligen Rückennummer: Auf dem roten Trikot setzt sich die Rückenbeflockung aus Bildern aus der Karriere von Robben und Ribery zusammen.