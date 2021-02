FC Bayern, News und Gerüchte: Chelsea plant wohl Alaba-Transfer, neue Details zum Flughafen-Chaos beim FCB

FC Bayern, News: Neue Details zum Flug-Chaos vor der Klub-WM

Die Bild hat weitere Details zur von den Verantwortungsträgern des Klubs hart kritisierten Flughafen-Nacht des FC Bayern München veröffentlicht. Wegen des Nachtflugverbots durfte die Maschine mit der Mannschaft nach dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC am Freitagabend nicht mehr starten, um zur Klub-WM nach Katar zu reisen.

Dem Bericht zufolge sei von Mitternacht bis 1.20 Uhr vergeblich versucht worden, doch noch eine Genehmigung für den Abflug zu erwirken. Erst danach verließ das Flugzeug das Rollfeld. Anschließend sei entschieden worden, die Nacht im Flugzeug zu verbringen, anstatt in ein Hotel zu übersiedeln.

Die Stimmung sei trotz der Umstände gut gewesen, geschlafen wurde offenbar kaum. Um 6.52 Uhr flog die Mannschaft schließlich nicht wie ursprünglich gedacht direkt nach Katar, sondern zunächst nach München. Grund dafür war ein Schichtwechsel der Crew.

Hoeneß und Rummenigge poltern nach chaotischer Reise zur Klub-WM

Sowohl der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge als auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß wetterten gegen die Umstände der Chaos-Nacht am Berliner Flughafen. "Wir hatten den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag und uns Hürden in den Weg stellen möchte", sagte Rummenigge der Bild.

Hoeneß wetterte im BR: "Das ist ein Skandal ohne Ende, bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft wegen ein paar Minuten nicht starten zu lassen. Mir fehlen total die Worte, das ist eine Unverschämtheit. Das ist ja kein Freundschaftsspiel, der FC Bayern vertritt den deutschen Fußball im Weltpokal."

FC Bayern: Der Spielplan in den kommenden Tagen

Datum Gegner Wettbewerb Montag, 09.02. 2021, 19 Uhr Al Ahly Klub-WM, Halbfinale Mittwoch, 11.02. 2021, 16 Uhr oder 19 Uhr noch offen Klub-WM, Finale oder Spiel um Platz drei Montag, 15.02.2021, 20.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 21. Spieltag Samstag, 20.02.2021, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt (A) Bundesliga, 22. Spieltag Dienstag, 23.02.2021, 21.00 Uhr Lazio Rom (A) UEFA Champions League, Achtelfinale

FC Bayern, Transfers: Chelsea will Real Madrid David Alaba noch wegschnappen

Der englische Spitzenklub FC Chelsea plant offenbar konkrete Schritte, um Bayern Münchens Innenverteidiger David Alaba zu verpflichten. Der Guardian schreibt, die Blues wollten den Österreicher Real Madrid noch wegschnappen.

Alabas Vertrag beim FCB läuft in diesem Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung scheiterten im vergangenen Herbst. Während ein Wechsel zum spanischen Rekordmeister seit langer Zeit als wahrscheinlichste Option gilt, soll Chelsea nun auf Drängen des neuen Trainers Thomas Tuchel den Versuch unternehmen, Alaba an die Stamford Bridge zu lotsen.

Der 28-Jährige spielt seit 2008 für den FC Bayern. Neben Real Madrid und Chelsea wurden in den vergangenen Monaten auch der FC Barcelona, Juventus, Liverpool sowie Manchester United und Manchester City als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt.

FC Bayern, News: Uli Hoeneß rät Löw zu Müller-Rückkehr

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Debatte über eine Rückkehr von Rio-Weltmeister Thomas Müller in die Nationalmannschaft weiter angeheizt. Gut zwei Jahre nach der Ausmusterung des Offensivspielers forderte der 69-Jährige Bundestrainer Joachim Löw mit Blick auf die EM in einem Bayern1-Interview zu einer Rücknahme der Entscheidung auf.

"Ich kann Jogi Löw nur raten, sich den Namen Müller in seinem Notizbuch rot anzustreichen", sagte Hoeneß: "Den Thomas kann er eine Woche vor der EM anrufen und mitnehmen. Thomas ist im Moment in einer Superform."



Löw hatte Müller Anfang 2019 in einer späten Reaktion auf das Vorrunden-Desaster seiner Mannschaft beim WM-Turnier 2018 in Russland wie auch die Bayern-Abwehrspieler Jerome Boateng und Mats Hummels (jetzt Borussia Dortmund) aussortiert. Im Zuge der anhaltenden Probleme der Nationalmannschaft ist eine Diskussion über ein Comeback besonders von Müller entbrannt, der in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Triple ebenso zu den Bayern-Stützen gehörte wie bislang auch wieder in der laufenden Spielzeit. Löw ließ allerdings bislang nicht erkennen, seine Entscheidung revidieren zu wollen.

Aus Sicht von Hoeneß kann Löws Team Müller allerdings nicht nur aus sportlicher Sicht gut brauchen. "Er ist ein guter Typ, und - das darf man nicht vergessen - in so einem Turnier braucht man Leute mit guter Laune, und Thomas ist immer für gute Laune zuständig."

FC Bayern, News: Ex-FCB-Star Schweinsteiger kündigt Trainerkarriere an

Rio-Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kann sich ein weitergehendes Engagement im Fußball vorstellen. "Mich reizt eine Position, auf der man wirklich etwas gestalten kann, auch Verantwortung trägt. Ich weiß, wie man erfolgreich sein kann", sagte der frühere Bayern-Star und Nationalmannschaftskapitän dem DFL-Magazin.

"Einem Verein oder einem Verband zu helfen, das zu schaffen, das wäre in der Zukunft etwas, das ich mir vorstellen kann", ergänzte er.

Schweinsteiger, der Ende 2019 in den USA seine aktive Laufbahn beendet hat, lobte das Niveau der Bundesliga: "Taktisch hat sich viel weiterentwickelt. Das Tempo hat sich gesteigert."