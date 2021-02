FC Bayern München, News und Gerüchte: Kahn dementiert Ramos-Spekulationen, ManCity schnappt FCB Flügelflitzer weg

Der FC Bayern kann den DFB-Pokal am Rande verfolgen, weil man dort bereits ausgeschieden ist. Zeit für andere Themen! Alle FCB-News gibt es hier.

Während andere Bundesligisten am heutigen Dienstag im DFB-Pokal ranmüssen, kann der FC Bayern München die Füße hochlegen. Nach dem Pokalaus bei Holstein Kiel hat der deutsche Rekordmeister hier keine Chance mehr auf die Titelverteidigung.

Stattdessen steht die Woche ganz im Zeichen des Deadline Days und der Vorbereitung auf das Spiel bei Hertha BSC. Dieses findet am Freitag statt. Derweil machen andere Themen beim FCB die Runde: Dass man an Sergio Ramos Interesse hat, dementierte Oliver Kahn bei Sky90.

Außerdem: ManCity schnappt den Münchnern wohl einen Transferkandidaten weg. Und: Bei Leroy Sane hat Karl-Heinz Rummenigge eine große Erwartungshaltung.

Bundesliga-Klub FC Bayern München am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern München, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern München, News: Oliver Kahn dementiert Interesse an Sergio Ramos

Nachdem es im spanischen TV-Sender Chiringuito TV Gerüchte darüber gab, dass sich der FC Bayern München für die Dienste von Real-Kapitän Sergio Ramos interessieren könnte, hat FCB-Vorstandsmitglied Oliver Kahn diese Meldungen entschieden zurückgewiesen.

"Als Spieler hätte ich schon gerne mal mit Ramos zusammen gespielt", sagte Kahn bei Sky90, um dann direkt nachzuschießen: "Da ist natürlich nichts dran." Ramos' Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis Ende der Saison 2020/21. Bisher wurde sein Kontrakt nicht verlängert.

Bild: Goal / Getty Images

FC Bayern München, News: Manchester City schnappt sich wohl FCB-Kandidat Kwadwo Baah

Der englische Top-Klub Manchester City hat dem FC Bayern München offenbar einen Spieler vor der Nase weggeschnappt, mit dem der deutsche Rekordmeister noch vergangene Woche in Verbindung gebracht wurde.

Flügelflitzer Kwadwo Baah (18) von Drittligist AFC Rochdale soll sich Sky Sports zufolge den Skyblues anschließen. Laut dem Bericht haben sich die beiden Vereine auf einen Transfer geeinigt. Dieser soll aber erst am Ende der Saison über die Bühne gehen.

Wie The Athletic jüngst berichtete, waren neben dem FCB auch Juventus Turin, West Ham United, die Glasgow Rangers sowie weitere Championship-Vereine an einer Verpflichtung des 18-Jährigen interessiert. Nun schnappt aber wohl City zu.

Bild:Imago Images

FC Bayern München, News: Liverpool und Chelsea als Konkurrenten bei Dayot Upamecano

Bayern München hat es im Werben um Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano mit ebenso namhafter wie finanzkräftiger Konkurrenz zu tun. Laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge buhlen auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel um den Franzosen, den die Bayern als Ersatz für David Alaba vorgesehen haben.

"Es gibt mit Bayern München noch zumindest zwei attraktive Konkurrenten", sagte Rummenigge bei Sky Sport News, ehe er die beiden Premier-League-Klubs nannte: "Fakt ist, dass der Spieler interessant ist. Fakt ist, dass wir auf der Position zumindest David Alaba verlieren werden. Ob wir noch mehr Spieler verlieren, können wir nicht seriös voraussagen."(SID)

FC Bayern München, News: Große Erwartungshaltung bei Leroy Sane

Bayern München erhofft sich von seinem Königstransfer Leroy Sane weiter eine deutliche Leistungssteigerung. "Er hat Weltklasse-Niveau in sich drin, und das erwarten wir von ihm", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky Sport News.

Sane habe "ein unglaubliches Talent", meinte Rummenigge weiter, aber: "Er muss trotzdem wissen, dass Bayern München ein besonderer Klub ist, in dem alle mitziehen müssen, um die großen Ziele, die wir von uns selbst erwarten und die von uns erwartet werden, zu erfüllen."

Der Neuzugang von Manchester City (25) sei in dieser Hinsicht "ein Spezialfall" für den gerne mal knurrigen Co-Trainer Hermann Gerland, meinte Rummenigge schmunzelnd. Er sei aber davon "überzeugt, dass wir noch viel Spaß mit ihm haben werden, da habe ich keine Sorge". (SID)

FC Bayern München, News und Gerüchte: DFB und Joachim Löw sammeln Pluspunkte bei Jamal Musiala

Der DFB darf sich berechtigte Hoffnungen machen, dass Bayern-Talent Jamal Musiala künftig im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufläuft.

Nach Informationen von Goal und SPOX fand im Anschluss an die Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag ein Austausch zwischen Bundestrainer Joachim Löw und Musiala statt. Musiala und dessen Umfeld fassten Löws Besuch in der bayrischen Landeshauptstadt sehr positiv auf.

Dass der Weltmeistercoach von 2014 in erster Linie wegen Musiala nach München gereist war, wurde im Lager des Top-Talents als enorme Wertschätzung und großes Bemühen wahrgenommen. Vor allem Löws lobende Worte hinterließen dabei Eindruck.

Bild: Goal / Getty Images

FC Bayern München, News und Gerüchte: Der Spielplan des FCB in den nächsten Tagen