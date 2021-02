Bayern-News: Müller über fehlende Leichtigkeit, Davies nennt besten Mitspieler - Alle News und Gerüchte zum FCB heute

FC Bayern - News und Gerüchte: Thomas Müller über die fehlende Leichtigkeit seit dem Triple-Gewinn

Mittelfeld-Star Thomas Müller hat zugegeben, dass die Selbstverständlichkeit, die die Bayern vor dem Erfolg ausgezeichnet hat, etwas abgenommen hat. "Die Leichtigkeit aus der Vorsaison ist ein wenig verflogen", sagte Müller dem Kicker. "Im November, Dezember 2020 hatten wir viele knappe Ergebnisse mit ungewöhnlich vielen Gegentoren". Seine Zukunft nach dem Ablauf des aktuellen Vertrags 2023 ließ der 31-Jährige "komplett offen".

Dennoch habe er nie in Frage gestellt, dass der FC Bayern sich zum neunten Mal in Folge die Meisterschaft sichern kann - "auch wenn wir die Magie aus dem Sommer nicht ganz mit in die neue Saison nehmen konnten". Hinzu komme, "dass die Öffentlichkeit und die ganze Liga danach lechzen, dass dieser FC Bayern endlich vom Thron gestoßen wird", was er absolut nachvollziehen könne.

FCB-News: Alphonso Davies über seinen besten Mitspieler beim FC Bayern

Linksverteidiger Alphonso Davies ist viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Über die neue App Clubhouse lud der Kanadier jetzt Fans ein ihm Fragen zu stellen. Die Bayern-Fans ließen sich nicht lange bitten und bombardierten den 20 -Jährigen, der sichtlich Spaß an der Aktion hatte, mit ihren Fragen.

Dabei verriet Davies, dass sein ehemaliger Mitspieler Thiago der beste Fußballer gewesen ist, mit dem er je auf dem Platz gestanden hätte. Der brilliante Techniker und Mittelfeld-Stratege hat die Münchner nach dem Gewinn der Triples in der Vorsaison Richtung Liverpool verlassen. Auch ob sich Davies vorstellen könne, weiter als linker Verteidiger zu spielen, wurde der eigentlich als Flügelspieler verpflichtete Nachwuchsstar gefragt. Das bejahte der Kanadier, der bei den Bayern auch auf dieser Position oft genug in den gegnerischen Strafraum komme.

Bayern-News: Talent Chris Richards wird an die TSG Hoffenheim verliehen

Der FC Bayern München verliert sein nächstes Juwel - vorübergehend: Der Bericht von Sky, wonach Rechtsverteidiger Chris Richards kurz vor einer Leihe zur TSG Hoffenheim stehe, deckt sich mit Informationen von Goal und SPOX. Der US-Nationalspieler hat bereits von seinen Teamkollegen bei den Bayern verabschiedet. Letzte Details bezüglich der Leihe sind inzwischen auch verhandelt. Die TSG leiht Richards bis zum Saisonende aus, eine Kaufoption gibt es nicht.

Im Kraichgau trifft Richards in Trainer Sebastian Hoeneß auf einen alten Förderer. Unter Hoeneß war der 20-Jährige in der Reserve des deutschen Rekordmeisters gesetzt und wurde am Ende der vergangenen Saison Meister der 3. Liga. Hoeneß pochte in den vergangenen Tagen vehement darauf, den Transfer über die Bühne zu bringen. Mehr dazu im Artikel.

Bayern München - News und Gerüchte: Upamecano-Transfer zu Bayern nimmt Formen an

Die Anzeichen verdichten sich, dass Dayot Upamecano (22) ab dem kommenden Sommer das Trikot des FC Bayern München trägt. Sowohl Bayern-Vorstand Oliver Kahn als auch Upamecano-Berater Volker Struth deuteten dies am Sonntag an.

"Bei Dayot muss man wissen: Er ist in ganz Europa bei allen Top-Klubs gefragt und zeigt diese Saison, was für ein große Qualität er hat. Natürlich führen wir auch Gespräche mit ihm, jetzt müssen wir einfach abwarten", sagte Kahn bei Sky90 . Er erklärte, dass er trotz der großen Konkurrenz aus dem Ausland im Werben um Upamecano "sehr optimistisch" sei, weil die Bayern aktuell für viele Spieler die "Nummer eins" seien, wenn es um mögliche Wechselziele geht. Was Berater Struth sagt, erfahrt Ihr im Artikel.

