Oliver Kahn: Thomas Müller "könnte jederzeit in der Nationalmannschaft spielen"

Bei Bayern bringt Thomas Müller Top-Leistung, beim DFB-Team ist er weiter außen vor. Laut Olli Kahn will Jogi Löw das aber noch einmal überdenken.

Oliver Kahn, Vorstandsmitglied des FC Bayern, hat sich für ein Comeback von Thomas Müller in der Nationalmannschaft eingesetzt. Der ehemaliger Weltklasse-Torhüter könnte sich vorstellen, dass Joachim Löw bis zur Europameisterschaft im Sommer seine Entscheidung nochmal überdenkt.

"Von seiner Qualität her könnte Thomas jederzeit in der Nationalmannschaft spielen", sagte Kahn der Bild. Müller sei für den 51-Jährigen "ein Phänomen", denn: "Er wird nicht müde, und man kann seine Führungsrolle mehr denn je sehen, vor allem kann man sie bei diesen Corona-Spielen ohne Zuschauer hören."

Müller war im März 2019 gemeinsam mit seinen damaligen Bayern-Kollegen Jerome Boateng und Mats Hummels aus dem Nationalteam aussortiert worden, nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 wollte Löw im Hinblick auf die Europameisterschaft einen Umbruch mit einem verjüngten Team einleiten.

Thomas Müller zurück ins DFB-Team? "Löw will das im Frühjahr neu bewerten"

"Jogi Löw hat Entscheidungen getroffen, die für Spieler des FC Bayern schmerzhaft waren", erklärte Kahn, glaubt aber, dass die Entscheidung vor allem im Fall Müller nicht in Stein gemeißelt ist. "Er will das im Frühjahr neu bewerten. Die Tür für eine Rückkehr ist nicht ganz zugeschlagen."

Müller absolvierte im November 2018 sein 100. und bisher letztes Länderspiel gegen die . Nach der 0:6-Blamage in vor sechs Wochen erklärte er bei Sky, er leide "natürlich für seine Mitspieler im Verein, mit den Spielern, die man kennt, mit denen man zusammengespielt hat". Derzeit gebe es "viel Negativität" rund um das DFB-Team, "das tut schon weh".

Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft schloss er nicht aus: "Wie gesagt, keiner von uns ist zurückgetreten." Mit dem FC Bayern spielte Müller eine überragende Saison 2019/20 und gewann das Triple. Nach 40 Scorerpunkten in der Vorsaison ist der 31-Jährige auch stark in die aktuelle Spielzeit gestartet. Nach 22 Spielen stehen neun Tore und zehn Assists zu Buche.