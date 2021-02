FC Bayern, News und Gerüchte: FCB veröffentlicht Kader für Klub-WM, Rummenigge bestätigt Millionen-Loch

Nach einem umkämpften 1:0-Sieg reist der FC Bayern München mit 22 Mann zur Klub-WM. Am Abend veröffentlichte der Verein seinen Kader für das Turnier.

Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern München am Samstag, vor dem wichtigen Turnier in Doha bei der FIFA Klub-WM, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Alle Nachrichten zum Spiel gegen die Hertha, zu Transfers und vielem mehr!

FC Bayern veröffentlicht Kader zur FIFA Klub-WM

Am Montag steht für den FC Bayern München mit dem Halbfinale gegen Al Ahly SC das erste Spiel der FIFA Klub-WM an. Nun hat der Triple-Gewinner seinen 22-Mann-Kader für das Turnier in Doha veröffentlicht.

Teil des Teams sind noch vier Stars, die bereits 2013 den Welt-Titel mit dem FC Bayern gewonnen haben. Neben Kapitän Manuel Neuer waren auch Thomas Müller, Jerome Boateng und David Alaba damals dabei.

Für Torhüter Neuer war der Klub-WM-Titel 2013 ein tolles Erlebnis, das er gerne wiederholen möchte: "Wir haben es uns nun wieder als Champions League-Sieger erarbeitet, mit diesem Titel Geschichte zu schreiben. Diese Chance wollen wir wahrnehmen."

Ein wenig überraschend reisen auch Torwart Lukas Schneller und Mittelfeldspieler Tiago Dantas mit. Die beiden Youngster aus der zweiten Mannschaften haben bisher noch kein Spiel für den Rekordmeister absolviert.

Rummenigge "Vier Millionen Euro fehlen pro Heimspiel"

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München, hat die Ausfälle des Rekordmeisters wegen der Corona-Pandemie beziffert. Jedes Heimspiel, das ohne Zuschauer ausgetragen wird, kostet die Münchner demnach vier Millionen Euro an möglichen Einnahmen, die nicht gemacht werden können. Das erklärte Rummenigge im Gespräch mit Sky Sport News.

Gleichzeitig zeigte sich Rummenigge allerdings auch zuversichtlich, was eine Zuschauerrückkehr in die Stadien angeht. "Ich bin optimistisch, dass wir irgendwann in der zweiten Frühjahrshälfte die Chance haben werden, wieder mit Zuschauern zu spielen“, meinte er. "Wahrscheinlich nicht mit 100 Prozent, aber je mehr Leute geimpft werden, je mehr Licht kommt in den Tunnel“, fügte er hinzu.



Thomas Müller: "Man hat gerochen, dass das Spiel hart umkämpft wird"

Der FC Bayern München hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga am 20. Spieltag zumindest vorübergehend auf zehn Punkte ausgebaut. Bei Hertha BSC mühte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zu einem 1:0 (1:0). Thomas Müller analysierte hinterher: "Als wir den Platz betreten haben und der Rasen leicht geschmatzt hat, hat man schon gerochen, dass das Spiel hart umkämpft wird." Und er fügte hinzu: "Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen sollen. Man kann aber nicht in jedem Spiel zelebrieren. Was auffällt, ist, dass bei uns wieder öfter die Null steht. Wir haben mittlerweile eine bessere Tiefenstaffelung."



Zufrieden mit seiner Mannschaft war auch Bayern-Trainer Hansi Flick: "Die erste Halbzeit war schwer zu spielen. Wir mussten gegen den Ball immer mal ein paar Phasen überstehen, aber die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Wir haben das 1:0 bis zum Schluss verteidigt, von daher bin ich zufrieden. Wir wollten mit einem Sieg nach Katar abreisen. Jetzt wird es ein schöner Flug", sagte er.

