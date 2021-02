FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB holt US-Talent am Deadline Day, Boateng wartet auf Signal

Der FC Bayern hat am Deadline Day doch noch einen Transfer eingetütet. Jerome Boatengs Zukunft ist weiter offen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Hier gibt es heute die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.



FC Bayern München, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln erfahrt Ihr, was beim FCB in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern München - Deal am Deadline Day: Che kommt von Partnerklub Dallas

Der FC Bayern München hat offenbar noch am Deadline Day einen Transfer getätigt. Wie aus Berichten des Guardian, The Athletic sowie Transfermarkt hervorgeht, sicherte sich der Rekordmeister die Dienste des 17-jährigen Justin Che vom FC Dallas. Eine offizielle Bestätigung wird in Kürze erwartet.

Demnach soll der Innenverteidiger zunächst bis Saisonende ausgeliehen werden, ehe er anschließend per Kaufoption fest an den Verein gebunden werden kann.

Zuletzt hatten sechs Nachwuchsspieler des Partnerklubs aus Dallas beim FCB mittrainiert. Che konnte die Verantwortlichen dabei überzeugen und soll nun vorerst bei der U19 zum Einsatz kommen.

Unter ähnlichen Voraussetzungen war Chris Richards, der aktuell nach Hoffenheim ausgeliehen ist, vor rund zweieinhalb Jahren aus Dallas zu den Bayern gewechselt.

FC Bayern München: Jerome Boateng wartet auf Signal

Die Zukunft von Jerome Boateng beim FC Bayern München ist weiterhin ungeklärt. Wie die Sport Bild berichtet, habe FCB-Trainer Hansi Flick dem Innenverteidiger seine Unterstützung im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung zugesichert.

Dennoch steht eine Einigung mit dem Klub noch aus. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters hätten zwar Gespräche mit dem 32-Jährigen angekündigt, bisher habe er diesbezüglich jedoch noch kein Signal bekommen.

Flick hatte sich zuletzt am vergangenen Freitag für einen Verbleib Boatengs stark gemacht und diesen auch angedeutet. "Wir werden uns nochmal zusammensetzen und das Ganze analysieren und schauen, was der Weg für die Zukunft und die Strategie sein kann. Er ist ein Spieler, der uns immer guttun kann", so der FCB-Coach.

Bild: Getty Images

FC Bayern: Niklas Süle soll auch bei Chelsea ein Kandidat sein

Im Werben um neue Spieler könnten sich der FC Bayern und der FC Chelsea im Sommer in die Quere kommen. Die Londoner halten nach Verstärkungen für die Defensive Ausschau. Im Fokus dabei offenbar: Zwei FCB-Spieler und ein Transferziel der Münchner.

Chelsea soll die Namen von Niklas Süle, David Alaba und Dayot Upamecano weit oben auf seinem Einkaufszettel haben. Ein Spieler des Trios soll im Sommer in die englische Hauptstadt wechseln. Das berichtet die Sport Bild.

Bild: Getty Images

FC Bayern München: Amazon-Dokumentation über FCB wird gedreht

Bayern München verspricht "exklusive Einblicke hinter die Kulissen" und "hautnahe" Erlebnisse für seine Fans: Eine Dokumentation über den deutschen Rekordmeister soll den Anhängern bislang verschlossene Türen öffnen. Die Filmreihe entsteht zusammen mit dem Streamingdienst Amazon Prime Video , bei dem sie ab Herbst zu sehen sein soll.

Die Kameras begleiten die Mannschaft von Trainer Hansi Flick "und nehmen die Anhänger mit in das Innerste des FC Bayern", verspricht der Klub. Dazu gehören die großen Erfolge der vergangenen Triple-Saison ebenso wie die anstehende Klub-WM. Auch Präsidiumssitzungen mit Herbert Hainer oder Verhandlungsrunden des Vorstandes um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sollen zu sehen sein: "Alles wird beleuchtet, die Tradition, die Gegenwart und die Zukunft."

Bild: Getty Images

FC Bayern München, News und Gerüchte: Der Spielplan des FCB in den nächsten Tagen

Datum Gegner Wettbewerb Freitag, 05.02.2021, 20.30 Uhr Hertha BSC Berlin (A) Bundesliga, 20. Spieltag Montag, 15.02.2021, 20.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 21. Spieltag Samstag, 20.02.2021, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt (A) Bundesliga, 22. Spieltag