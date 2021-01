FC Bayern: David Alaba angeblich mit Real Madrid einig - Vater George dementiert

David Alaba soll sich mit Real Madrid geeinigt haben, der Abschied vom FC Bayern stehe bevor. Sein Vater dementiert die Meldung jedoch.

Der Transfer von Bayern Münchens umworbenem Abwehrspieler David Alaba zu ist nach Angaben der spanischen Sporttageszeitung Marca in trockenen Tüchern. Alabas Vater und Berater Goerge dementierte jedoch eine Einigung.

Gegenüber der Bild gab er an: "Die Meldungen aus kann ich nicht bestätigen. Es ist noch nichts fix oder unterschrieben. Es gibt viele Interessenten."

Zuvor hatte die Marca berichtet, dass habe Alaba bereits medizinische Untersuchungen mit einem Arzt der Madrilenen durchgeführt und sich auf einen Vierjahresvertrag mit Real bis zum 30. Juni 2025 geeinigt habe, der ihm pro Jahr elf Millionen Euro netto einbringen soll - zwei weniger als Pini Zahavi, der Berater des Abwehrspielers, nach Informationen von Goal und SPOX ursprünglich von den Königlichen gefordert hatte.

Zahavi äußerte sich in Sachen Medizincheck gegenüber Goal und SPOX wie folgt: "Er machte den Medizincheck aus privaten Versicherungsgründen. Für den Fall, dass eine schwere Verletzung auftritt, bevor David seine Zukunft entschieden hat."

Auf die kolportierte Vertragsdauer von vier Jahren gerechnet würde Alaba also etwa 44 Millionen Euro in der spanischen Hauptstadt verdienen. Der Wechsel, schreibt Marca, sei ein "strategischer Schachzug" des 13-maligen Champions-League-Siegers. Hauptgrund für Alabas Verpflichtung sei dessen Vielseitigkeit. Der 28-Jährige kann bekanntlich auf mehreren Positionen in der Viererkette, aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Trainer Zinedine Zidane soll sich daher besonders für den Transfer eingesetzt haben. Am Dienstag könnten sowohl der Franzose (ab 13 Uhr) als auch Bayerns Trainer Hansi Flick (ab 13.30 Uhr) im Rahmen ihrer Spieltags-Pressekonferenzen Stellung zu dem Thema beziehen.

FC Bayern: Oliver Kahn rechnet mit Abschied von David Alaba

Intern hatte sich der FC Bayern bereits mit einem Abgang des Österreichers angefreundet. "So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren", sagte Bayern-Vorstandsmitglied Oliver Kahn der Bild Ende des Jahres.

Der #Alaba-Wechsel zu #RealMadrid ist laut @marca fix. Medizincheck schon absolviert, 4-Jahres-Vertrag, 11 Mio. Euro netto Gehalt (und damit 2 weniger als von Zahavi gefordert). Schaun mer mal. Am Dienstag sprechen sowohl Flick (13.30 Uhr) als auch Zidane (13.00 Uhr) zur Presse. pic.twitter.com/Pz7S6zqWe9 — Kerry Hau (@kerry_hau) January 18, 2021

Der FCB hatte das Vertragsangebot für Alaba in Person von Präsident Herbert Hainer am 31. Oktober öffentlich beim BR zurückgezogen. "Die Haltung des Vereins ist klar. Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt", sagte Kahn.

Derweil haben sich die Münchner wohl mit möglichen Nachfolgern befasst. Immer wieder wird dem Rekordmeister ein Interesse an Dayot Upamecano von nachgesagt. Nach Informationen von Goal und SPOX könnte es zudem zu einer Art Tauschgeschäft mit Real Madrid kommen.

David Alaba: Tauschgeschäft mit Eder Militao?

Der FC Bayern hat sich nämlich mit den Beratern von Eder Militao in Verbindung gesetzt. Ein konkretes Angebot haben die Münchner aber noch nicht vorgelegt.

Der Brasilianer steht einem Abschied offen gegenüber, da er bei den Königlichen nicht zum Zug kommt. Bei einer Verpflichtung von Alaba würden seine Einsatzchancen gar noch mehr sinken.

Für Alaba wäre es ein Abschied nach 13 Jahren FC Bayern. 2008 kam er von nach München, ehe er sich über die Zwischenstation TSG Hoffenheim an das Profiteam heranpirschte. Bislang bestritt er 408 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen er es auf 32 Tore und 49 Vorlagen brachte. Er war fester Bestandteil beider Triple-Siege 2013 und 2020.