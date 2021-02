FC Bayern München, News und Gerüchte: Jerome Boateng soll wohl nicht verlängern, Anstoß des Hertha-Spiels verschoben - die Meldungen zum FCB

Jerome Boateng und Niklas Süle stehen im Zentrum von Transferspekulationen und die Klub-WM wirft ihre Schatten voraus. Alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Gehen Süle und Boateng?

Trennen sich die Bayern im Sommer von Niklas Süle? Über einen Transfer war zuletzt spekuliert worden. Der Innenverteidiger ist bei den Bayern aktuell nicht gesetzt, zudem läuft sein Vertrag im Sommer 2022 aus. Die kommende Saison wäre also die letzte Gelegenheit, um eine Ablöse für Süle zu generieren - sofern er nicht verlängert.

Zuletzt wurde zudem der FC Chelsea mit Süle in Verbindung gebracht. Nach Informationen der Bild zeigt Thomas Tuchels neuer Klub Interesse an Süle, ebenso wie an David Alaba und Dayot Upamecano. Einer der drei soll im Sommer kommen.



"Es spricht für einen Spieler von uns, wenn auch andere Vereine Interesse zeigen. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt und wo er auch seine Zukunft sieht", erklärte Hansi Flick die Personalie auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Upamecanos Abgang aus Leipzig scheint beschlossene Sache zu sein. Die Bayern haben gute Karten, Chelsea bemüht sich jedoch weiter um den Innenverteidiger. Bei Jerome Boateng stehen die Zeichen derweil weiter auf Abschied: Laut kicker geht der Trend bezüglich einer Vertragsverlängerung klar zu einem Nein.

FC Bayern, News: Anstoß des Hertha-Spiels verschoben

Der Anpfiff des Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Bayern München am Freitagabend ist von 20.30 Uhr auf 20 Uhr vorverlegt worden. Grund für die Verschiebung um eine halbe Stunde ist der anschließende Trip des FCB zur Klub-WM nach Doha.

Die DFL erklärte, der frühere Anpfiff sei erforderlich, "um das Hygienekonzept der FIFA für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können".

Weiterer Grund: Um die Nachtflugregelungen für den Airport Berlin-Brandenburg zu berücksichtigen, muss der Abflug des Triple-Siegers bis spätestens 23.29 Uhr erfolgen - was eine Vorverlegung der Anstoßzeit unumgänglich machte.

FC Bayern, News: Goretzka droht, für die Klub-WM auszufallen

Nationalspieler Leon Goretzka vom Rekordmeister Bayern München fällt nach seinem positiven Coronatest möglicherweise auch für die Klub-WM in Katar aus. "Leon wird am Samstag noch einmal untersucht. Dann wird entschieden, ob er nachfliegt oder nicht", sagte Trainer Hansi Flick am Mittwoch.

Der 2 5 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich noch bis Freitag in häuslicher Isolation, wie Flick erklärte. Auch der ebenfalls positiv getestete Javi Martinez, dessen Isolation früher endete, muss noch einen negativen Test ablegen.

"Da müssen wir von Tag zu Tag abwarten. Auch bei Leon wissen wir, dass es ein paar Tage länger dauert", sagte Flick.

FC Bayern, News: Nianzou für die Champions League nominiert

Die Bayern haben eine Änderung an ihrem Champions-League-Kader vorgenommen. Davon betroffen ist Innenverteidiger Tanguy Nianzou. Der Franzose wurde nun doch für das Aufgebot in der Königsklasse nominiert.

In der ersten Hälfte der Spielzeit hatte Nianzou im Kader noch gefehlt. Der Youngster hatte lange an einer Oberschenkelverletzung laboriert, daher verzichteten die Bayern zunächst auf eine Nominierung ihres Neuzugangs.



Wann Nianzou tatsächlich zum Einsatz kommen könnte, ist allerdings noch unklar. Aktuell ist der 18-Jährige erneut verletzt. Kurz nach seinem Bundesliga-Debüt gegen den VfB Stuttgart Ende November erlitt das Verteidiger-Talent einen Muskelbündelriss und fällt seitdem aus.

FC Bayern, News: Flick hätte Zirkzee und Richards gern behalten

Bayern Münchens Trainer Hans-Dieter Flick hat erklärt, dass er die abgewanderten Joshua Zirkzee und Chris Richards auch nach der Wintertransferperiode eigentlich noch "gerne in der Mannschaft gehabt hätte". Das sagte Flick auf der Pressekonferenz der Bayern vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Freitag ( ab 20. Uhr live auf DAZN).

Allerdings fügte der Bayern-Trainer auch hinzu, dass er den Schritt für die beiden jungen Spieler nachvollziehen könne. "Es ist für ihre Entwicklung gut. Und es gibt Beispiele wie Lahm und Alaba, die prägende Figuren bei den Bayern nach ihren Leihen wurden", so Flick.

Zirkzee wurde von den Bayern an den abstiegsbedrohten Serie-A-Klub Parma Calcio verliehen. Richards schloss sich seinem ehemaligen Förderer aus der Bayern-Reserve Sebastian Hoeneß an und wird bis Saisonende für die TSG 1899 Hoffenheim spielen.

Während die Kraichgauer jedoch keine Kaufoption für den 20 Jahre alten Rechts- und Innenverteidiger besitzen, könnte Parma Zirkzee für 15 Millionen Euro im Falle eines Klassenerhalts fest verpflichten. Diese Klausel bestätigte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt bei Sky und bestätigte außerdem die angespannte Stimmung zwischen dem niederländischen Junioren-Nationalspieler und dem deutschen Rekordmeister.



"Er war bei uns nicht zufrieden, das war im letzten Jahr anders. Da hat er einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir deutscher Meister geworden sind", sagte Rummenigge und verwies auf die starken Einsätze Zirkzees in der vergangenen Saison, als er eingewechselt wurde und den Bayern zum Hinrunden-Ende mit zwei späten Toren sechs Punkte im Titelkampf sicherte.

In der aktuellen Saison spielte Zirkzee bei den Profis jedoch unter Flick kaum mehr eine Rolle und wurde von diesem sogar öffentlich kritisiert. Auch bei der Reserve konnte sich der 19-Jährige zuletzt nicht mehr empfehlen. Nach einem brutalen Tritt im Derby gegen 1860 München wurde er gesperrt.

