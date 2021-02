FC Bayern, News und Gerüchte: Gnabry bedauert Wagner-Abgang, FCB hat offenbar Interesse an Juve-Verteidiger

Sandro Wagner war für Serge Gnabry stets ein guter Kollege und auch ein Vorbild, wie er im Interview verrät. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

​Alle News zum FC Bayern München am Freitag. Die heißesten Nachrichten, Informationen und Gerüchte rund um den Triple-Sieger der letzten Saison.

Die wichtigsten Infos zu Transfers und Co. in den letzten Tagen erfahrt Ihr hier:

FC Bayern, News: Uli Hoeneß wird TV-Experte bei RTL für WM-Qualifikationsspiele des DFB

Bayerns ehemaliger Präsident Uli Hoeneß wird neuer TV-Experte bei RTL.

Wie der Sender bekanntgab, wird der 69-Jährige gemeinsam mit Florian König die drei WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten.

Willkommen bei uns, Uli Hoeneß!#UliHoeneß wird bei drei WM-Qualifikationsspielen unser TV-Experte. Gemeinsam mit @FlorianKoenig1 wird er die Spiele des @DFB_Team im März analysieren. 🎙️



Los geht's am 25.03. gegen Island. Alle Infos: https://t.co/RXAkdxFRyu #DFB pic.twitter.com/FjgemSMS55 — RTL (@RTLde) February 5, 2021

FC Bayern, News: Serge Gnabry bedauert Wagner-Abgang

Serge Gnabry trifft am Freitag (20.30 Uhr live auf DAZN) mit dem FC Bayern München zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags auf Hertha BSC. Im Vorfeld sprach der Offensivspieler im Interview mit Goal und DAZN über seinen Spielstil, den eng getakteten Terminkalender und erklärte, was er sich von DAZN-Experte Sandro Wagner abgeschaut hat.

Außerdem: Bayerns Ambitionen bei der Klub-WM, sein Umgang mit Corona und was Thomas Müller so besonders macht.

Serge, was haben Sie sich von Sandro Wagner abgeschaut?

Gnabry: Er hält die Bälle sehr gut. Wenn ich in der Nationalmannschaft ganz vorne spiele, versuche ich, es ähnlich zu machen wie er und die Bälle festzumachen. Aber natürlich besteht zwischen uns ein kleiner Unterschied, was die Körpergröße angeht (lacht). Und sein Ehrgeiz hat mich sehr beeindruckt. Sandro flachst zwar viel, das weiß jeder – aber wenn es um Training oder Spiele ging, hat er immer Vollgas gegeben. Das rechne ich ihm hoch an.

Was macht er besser: Über Fußball reden oder Fußball spielen?

Gnabry: Er macht beides mittelgut bis sehr gut (lacht). Nein, ich habe ihn schon ein paar Mal bei DAZN gehört und das gefällt mir sehr gut. Sandro ist ja ein redegewandter Mensch. Ich finde es ein bisschen schade, dass er uns damals verlassen hat, weil er sehr gut zur Mannschaft gepasst hat. Ich hätte ihn gerne noch länger hier gehabt.

Quelle: Getty Images

FC Bayern hat offenbar Interesse an Juve-Verteidiger Demiral

Nach den Gerüchten um mögliche Abgänge von Niklas Süle und Jerome Boateng sowie der Konkurrenz im Werben um Leipzigs Dayot Upamecano muss sich der FC Bayern nach Alternativen in der Defensive umsehen. Nach Informationen des gut vernetzten Journalisten Fabrizio Romano haben die Münchner daher ein Auge auf Merih Demiral von Juventus Turin geworfen.

Der türkische Innenverteidiger hat sich bei den Italienern zum Stammspieler gemausert und dort noch einen Vertrag bis 2024. Entsprechend müsste der deutsche Rekordmeister für den 22-Jährigen laut Romano mindestens 50 Millionen Euro auf den Tisch legen. Demiral dürfte daher wohl nur eine Option sein, sollte sich Upamecano gegen einen Wechsel zu den Bayern entscheiden.

Quelle: Getty Images

FC Bayern, News: Alphonso Davies lernt Klavier während Lockdownphase

Der Lockdown in der Corona-Pandemie macht's möglich: Linksverteidiger Alphonso Davies vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat seine Leidenschaft für die Musik entdeckt. "Ich habe angefangen, Klavier zu spielen. Hoffentlich werde ich da auch schnell besser", sagte der kanadische Nationalspieler in einem Interview mit dem Münchner Merkur und der tz.

Ansonsten sitze er "viel daheim, tue nicht viel, bereite hauptsächlich meinen Körper und meinen Geist auf das nächste Training vor", sagte er, "was soll man auch sonst machen? Es hat nichts offen, ich gehe höchstens für einen kurzen Spaziergang raus."

Zudem will Davies seine Deutsch-Kenntnisse verbessern. "Mein Deutsch wird besser und besser, mein Lehrer sagt, ich bin gut", berichtete der 20-Jährige, "aber er sagt auch, ich soll mehr sprechen, weil ich doch recht schüchtern bin, wenn ich auf Deutsch reden soll. Da muss ich mich mehr trauen – und wenn ich viel spreche, wird es dann noch besser." Mit seinem ersten Interview auf Deutsch rechne er "in einem Jahr".

Korb für den FC Bayern München von Manchester Uniteds Shola Shoretire

Linksaußen Shola Shoretire (17) hat sich offenbar gegen einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. Das englische Top-Talent soll ein Vertragsangebot des deutschen Rekordmeisters ausgeschlagen haben. Das berichtet die Daily Mail.

Neben den Bayern seien auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin und der FC Barcelona stark an dem 17-Jährigen interessiert gewesen, heißt es weiter.

Shoretire entschied sich jedoch gegen die Angebote aus dem Ausland und unterschrieb seinen ersten Profivertrag bei Manchester United. Bei den Red Devils kommt der Youngster aktuell noch in der 2. Mannschaft zum Einsatz.

Quelle: Getty Images

FC Bayern, News: Anstoß des Hertha-Spiels verschoben

Der Anpfiff des Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Bayern München am Freitagabend ist von 20.30 Uhr auf 20 Uhr vorverlegt worden. Grund für die Verschiebung um eine halbe Stunde ist der anschließende Trip des FCB zur Klub-WM nach Doha.

Die DFL erklärte, der frühere Anpfiff sei erforderlich, "um das Hygienekonzept der FIFA für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können".

Weiterer Grund: Um die Nachtflugregelungen für den Airport Berlin-Brandenburg zu berücksichtigen, muss der Abflug des Triple-Siegers bis spätestens 23.29 Uhr erfolgen - was eine Vorverlegung der Anstoßzeit unumgänglich machte.

FC Bayern: Der Spielplan des FCB in den nächsten Tagen