FC Bayern München bei Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Im Halbfinale des DFB-Pokals ist der FC Bayern bei Werder Bremen gefordert. Wir sagen Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Wer löst das Ticket nach Berlin? Im empfängt den und wird mit dem deutschen Rekordmeister um den Einzug ins Finale kämpfen. Anstoß der Partie ist am Mittwoch um 20.45 Uhr im Weserstadion in Bremen.

Bereits am Wochenende waren die beiden Vereine in der aufeinandergetroffen. Im ersten von zwei Duellen innerhalb von fünf Tagen bejubelte der Tabellenführer ein 1:0. Verteidiger Niklas Süle erlöste den FC Bayern mit einem abgefälschten Schuss in der 75. Minute.

In Bremen kann Bayern-Trainer Niko Kovac auch auf Mats Hummels und James Rodriguez setzen, die in der Bundesliga zuletzt aussetzen mussten. Beide haben am Ostermontag wieder trainiert und stehen deshalb in am Mittwoch zur Verfügung. David Alaba absolvierte dagegen nur ein individuelles Programm, wird aber wohl trotzdem mitwirken können.

Weiterhin pausieren müssen Torhüter Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und der langzeitverletzte Arjen Robben. Zwar verkündete Kovac bei der Pressekonferenz am Montag, dass sich der 35-Jährige inzwischen besser fühle, wann es aber zur Rückkehr kommt, ist noch offen.

Auch bei den Hausherren droht ein Leistungsträger auszufallen. Stürmer Max Kruse hatte sich am Samstag in einem Duell mit Joshua Kimmich eine schwere Prellung im Oberschenkel zugezogen. "Er wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns im DFB-Pokal zur Verfügung steht", verkündete Trainer Florian Kohfeldt.

FC Bayern München bei Werder Bremen heute live im TV - alles zur Übertragung im Free-TV und Pay-TV

Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Bremen und Bayern wird heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen.

FC Bayern München bei Werder Bremen heute live im Free-TV bei der ARD schauen

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt das Halbfinale im DFB-Pokal live. Bereits um 20.15 Uhr beginnt in der Sportschau im Ersten die Übertragung.

Begleitet wird die Partie anschließend von Kommentator Tom Bartels. In der Pause schaltet die ARD jedoch zu den Tagesthemen, erst danach wird die Übertragung aus Bremen fortgesetzt.

FC Bayern München bei Werder Bremen heute live im Pay-TV bei Sky schauen

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Bremen gegen Bayern bei Sky zu schauen.

Während auf den öffentlich-rechtlichen Sendern bisher nur ausgewählte Partien live zu sehen waren, hat sich der Pay-TV-Anbieter die exklusiven Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals gesichert.

Auf Sky Sport 1 HD startet die Übertragung ebenfalls um 20.15 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Kai Dittmann.

Um jedoch auf die Sky-Inhalte zugreifen zu können, ist das Sky Sport Paket nötig. Dieses kostet für Neukunden derzeit 14,99 Euro im Monat.

Für alle, die am Mittwoch nicht vor dem Fernseher sitzen können, erklären wir im nächsten Abschnitt, wie Ihr das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FC Bayern München bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr könnt Bremen gegen Bayern im Internet ebenfalls auf mehrere Weisen schauen.

FC Bayern München bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM der ARD kostenlos verfolgen

Nachdem sich die ARD die Übertragungsrechte am Halbfinale des DFB-Pokals gesichert hat, wird es auch einen LIVE-STREAM der Partie geben.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM. Die Bilder und der Ton sind dabei identisch mit der Übertragung. Den Kommentator könnt Ihr oben nochmals nachlesen.

Wie im Free-TV ist auch der LIVE-STREAM der Begegnung über die ARD frei empfangbar.

FC Bayern München bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Auch Sky-Kunden haben die Möglichkeit, das Halbfinale des DFB-Pokals im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Sofern Ihr das Sky Sport Paket gebucht habt, könnt Ihr Euch bei Sky Go kostenlos einloggen und dieselbe Übertragung wie am TV genießen.

Doch auch ohne das Paket gebucht zu haben, lässt sich auf den Stream zugreifen. Sky Ticket ist hier die Lösung.

Wer kein 24-Monats-Abo abschließen möchte, kann für 9,99 Euro einen einmaligen Tageszugang zu Sky Ticket buchen. Nach 24 Stunden endet das Angebot und muss nicht langfristig verlängert werden.

Das Halbfinale zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Ihr seid unterwegs und habt keinen LIVE-STREAM zur Hand? Wie zu den Bundesliga-Spielen bietet Goal auch für das Pokal-Halbfinale zwischen Bremen und Bayern einen LIVE-TICKER.

Mit schnellen Aktualisierungen halten wir Euch über die wichtigsten Szenen im Weserstadion auf dem Laufenden.

Doch auch wenn Ihr die Begegnung seht, bietet euch der LIVE-TICKER interessante Ergänzungen zu der TV-Übertragung.

Der LIVE-TICKER von Goal ist für Euch natürlich kostenlos.

Mit dieser Aufstellung geht Werder Bremen in die Partie:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Osako , M. Eggestein, Möhwald, Klaassen - Rashica, Kruse

Bank: Kapino, Beijmo, Pizarro, Harnik, Langkamp, J. Eggestein, Friedl

Nur eine Änderung bei Werder im Vergleich zum 0:1 am Samstag in der Bundesliga bei den Bayern: Osako spielt für den gesperrten Sahin.

Für Yuya Osako ist es erst der zweite Startelfeinsatz 2019 (zuvor beim 1:1 gegen Freiburg am 13. April) und der erste Einsatz im Pokal seit der 1. Runde im August in Worms (6:1).

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bank: Hoffmann - James, Rafinha, Goretzka, Davies, Tolisso, Sanches

Niko Kovac änder seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg über Werder in der Bundesliga vom vergangenen Wochenende nur auf einer Position. Für den im DFB-Pokal gesperrten Niklas Süle rückt Jerome Boateng in die Anfangsformation.

Im Tor steht Sven Ulreich, der erneut den verletzten Manuel Neuer vertritt. Die Abwehr wird gebildet aus Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng und David Alaba. Ganz vorne soll Robert Lewandowski für die nötige Torgefahr sorgen.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München: Das Duell heute in der Übersicht

Duell Werder Bremen gegen FC Bayern München Datum Mittwoch, 24. April 2019, 20.45 Uhr Ort Weserstadion, Bremen Zuschauer 42.500 Plätze

Werder Bremen vs. FC Bayern München: Die Opta-Fakten vor der Partie heute