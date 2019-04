Bayern München: Mats Hummels und James Rodrigez können im DFB-Pokal gegen Werder Bremen spielen

Vor dem Pokalduell mit Werder melden sich Mats Hummels und James Rodriguez beim Rekordmeister Bayern München wieder zurück.

Bayern München kann im -Halbfinale am Mittwoch bei (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) mit Mats Hummels und James planen. Beide nahmen am Ostermontag "wie erhofft" am Training teil, berichtete Trainer Niko Kovac, "so ist alles okay".

Hummels laborierte zuletzt an einer Oberschenkelzerrung, James an Adduktorenproblemen.

Bayern München: Aufwärtstrend bei Arjen Robben

Definitiv fehlen wird Niklas Süle nach seiner Roten Karte im Viertelfinale gegen den (5:4). Weiterhin ausfallen werden auch Torhüter Manuel Neuer und Arjen Robben.

Kovac konnte immerhin mitteilen, dass sich Robben "besser fühlt" und "optimistischer klingt".