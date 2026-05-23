Im Olympiastadion Berlin treffen Bayern München und VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals aufeinander. Für Bayern bietet sich die Chance auf das Double, nachdem Vincent Kompany in seiner ersten Saison als Cheftrainer bereits die Bundesliga-Meisterschaft geholt hat.

Bayern blickt auf eine Saison zurück, die in der Liga nahezu makellos verlief. Kompany verlor die Meisterschale nach den Titelfeierlichkeiten kurzzeitig aus den Augen – ein Zeichen, wie ausgelassen die Stimmung rund um den Klub zuletzt war. Nun soll in Berlin der nächste Titel folgen.

VfB Stuttgart hat sich unter Sebastian Hoeneß als ernstzunehmende Kraft in der Bundesliga etabliert. Die Schwaben beendeten die Saison stark und besiegten zuletzt Bayer Leverkusen mit 3:1 – ein Ergebnis, das zeigt, dass Stuttgart auch gegen Topteams bestehen kann.

Für den VfB ist es eine Gelegenheit, die Saison mit dem größten Vereinserfolg seit Jahren zu krönen. Dass Stuttgart überhaupt im Finale steht, unterstreicht die Arbeit von Hoeneß, der das Team zu einem echten Gegner für die Münchner Dominanz geformt hat.

Bayerns Kader hat in dieser Saison auf mehreren Fronten agiert. Tom Bischof etablierte sich als verlässliche Rotationsoption unter Kompany und entwickelte sich in 37 Einsätzen spürbar weiter. Das zeigt die Breite des Kaders, auf die Kompany im Finale zurückgreifen kann.

Das Duell zwischen dem Rekordpokalsieger und einem ambitionierten Herausforderer verspricht einen würdigen Abschluss der Saison. Alle Infos zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.

Das Spiel zwischen Bayern München und VfB Stuttgart beginnt am 23.05.2026 um 20:00.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live bei ARD, ZDF oder Sky: Wer zeigt / überträgt das Finale im DFB-Pokal live im TV und Live Stream?





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Das DFB-Pokal-Finale zwischen Bayern München und VfB Stuttgart wird live im TV und als Live-Stream übertragen. Den TV-Sender und die Streaming-Option findest du in der Übersicht unten. Außerdem gibt es eine Übertragung im Free-TV in der ARD bzw. im Livestream bei sportschau.de.

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Anstoßzeit Bayern München gegen VfB Stuttgart

Bayern München vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Bayern München kommt mit zwei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen ins Finale. Der jüngste Auftritt in der Bundesliga war ein klares 5:1 gegen den 1. FC Köln. Davor gewannen die Münchner auswärts bei Wolfsburg mit 1:0. Zwei Unentschieden gegen Heidenheim (3:3) und Paris Saint-Germain (1:1) sowie eine Niederlage gegen PSG (4:5) in der Champions League komplettieren die Serie. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte elf.

VfB Stuttgart reist mit drei Unentschieden, einem Sieg und einem weiteren Sieg in den letzten fünf Spielen an. Zuletzt trennte man sich von Eintracht Frankfurt 2:2. Der deutlichste Auftritt war das 3:1 gegen Bayer Leverkusen. Stuttgart erzielte in diesem Zeitraum insgesamt elf Tore und kassierte acht. Der Einzug ins Finale gelang mit einem 2:1-Sieg über SC Freiburg im Halbfinale.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand am 19. April 2026 in der Bundesliga statt – Bayern gewann zu Hause mit 4:2. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Bayern München die Serie deutlich. Die Münchner gewannen vier dieser Partien, darunter ein 5:0 in Stuttgart im Dezember 2025 und ein 2:1-Sieg im Supercup im August 2025. Stuttgart konnte in diesem Zeitraum keinen Sieg verbuchen.





Bayern München vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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