FC Bayern München vs. Schalke 04 jetzt live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 0:0

Jetzt im LIVE-TICKER: Der FC Bayern München eröffnet die neue Saison der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Goal ist live mit von der Partie.

Showtime in der höchsten deutschen Spielklasse! In München eröffnet der FC Bayern die neue Saison der gegen den . Um 20.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, der ist nach dem Triplegewinn der Vorsaison auch heuer der Klub, den es zu knacken gilt. Schalke hingegen spielte eine schwache Saison 2019/20 und will wieder auf die richtige Spur finden.

Dass dafür das Auswärtsspiel in der Allianz Arena nicht gerade gelegen kommt, ist offensichtlich. Dennoch will sich das Team von S04-Coach David Wagner bestmöglich verkaufen und vielleicht sogar etwas Zählbares von der Isar entführen. Wir werden Euch heute live durch die Begegnung begleiten.

FC Bayern München gegen Schalke 04 heute im LIVE-TICKER verfolgen? Das geht hier bei Goal kostenlos.

FC Bayern München vs. Schalke 04 -:- Tore - Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski Aufstellung Schalke 04 Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Matondo, Bentaleb, Serdar, Harit - Paciencia, Uth. Gelbe Karten / Rote Karten -

vor Beginn | Der Kader ist auch das allumfassende Thema bei den Bayern. Thiago wurde gestern nach sieben Jahren offiziell verabschiedet, heute in Liverpool stolz als Neuzugang angekündigt. Ob David Alaba bleibt, steht immer noch völlig in den Sternen, so viel Mühe sich die Bayern-Verantwortlichen auch geben. Mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho haben zwei Leihspieler den Verein verlassen, die für viel Qualität in der Breite standen. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen für Hassan Salihamidzic und Co.

vor Beginn | Im Gegenteil, mit Weston McKennie und Daniel Caligiuri konnten zwei sportliche Säulen nicht gehalten werden. Mit Nabil Bentaleb, Mark Uth, Ralf Fährmann und Sebastian Rudy sind immerhin vier Rückkehrer wieder im Kader, alle vier waren an verschiedene Klubs ausgeliehen und stehen heute auch gleich mal in der Startelf. Mit Vedad Ibisevic und Goncalo Paciencia konnten zudem zwei externe Stürmer neu verpflichtet werden. Der Ex-Frankfurter Paciencia hat heute die Nase vorn und darf beginnen. Guido Burgstaller, mit null Toren in der Vorsaison ein Sinnbild der Schalker Krise und Ungefährlichkeit, wurde von Trainer David Wagner nicht berücksichtigt.

vor Beginn | Von so viel Höhenluft ist unter Tage auf Schalke nur zu träumen. Die Knappen gehen mit bitteren Erinnerungen an eine schaurige Rückrunde in die neue Spielzeit, warten seit 16 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Die Ära Tönnies endete krachend, die drohende Pleite hängt im Zuge der Pandemielage wie ein Damoklesschwert über dem hochverschuldeten Klub, große Transfers, geschweige denn ein Umbau eines unausgereiften und löchrigen Kaders waren nicht möglich. Viele prognostizieren Schalke eine nicht minder harte Saison wie die letzte.

vor Beginn | "Ganz egal, wie der Kader aussieht, bei Bayern München ist es immer Pflicht, Meister zu werden", zahlt Hansi Flick bei seinem ersten Saison-Eröffnungsspiel als Bayern-Coach ins Phrasenschwein ein. Auch die Anzahl der in der Vorsaison gewonnenen Titel spielen keine Rolle. "Wir wollen bestätigen, dass wir dauerhaft da oben hingehören. Wir wollen eine Ära prägen - auch mit der Nationalmannschaft", sagt Joshua Kimmich.

vor Beginn | Von Müdigkeit aber keine Spur, viel zu viel Schwung, Euphorie und Selbstbewusstsein löste der größtmögliche Titel des Vereinsfußball bei den Münchnern aus. Als würden ausgerechnet die Bayern davon noch mehr brauchen. Zum achten Mal in Folge startet Deutschlands erfolgreichster Klub die Mission Titelverteidigung. Wenig deutet darauf hin, dass sie nicht zum achten Mal in Folge erfolgreich und mit dem neunten Meistertitel in Serie und dem 31. insgesamt enden wird.

vor Beginn | Die 58. Bundesligasaison läuf an und macht mit dem Duell Bayern gegen Schalke den Startschuss! Unter Vorzeichen, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Während die einen aus einer ausgiebigen Sommerpause kommen, haben die anderen ihren Spielfluss kaum unterbrochen. Nicht mal einen Monat ist es her, als sich der deutsche Serienmeister Bayern in Lissabon zum Champions-League-Sieger kürte.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen Bayern München und Schalke 04.

FC Bayern München vs. Schalke 04 live: Die Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Top-Zugang Leroy Sane feiert beim Bundesliga-Auftakt gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 sein Pflichtspieldebüt für Titelverteidiger Bayern München. Der 24-Jährige, der im Sommer von an die Isar gewechselt war, stürmt an der Seite von Robert Lewandowski und Serge Gnabry.

Verzichten muss Trainer Hansi Flick dagegen auf den Abwehrchef David Alaba (muskuläre Probleme), dessen Vertragspoker zuletzt hohe Wellen geschlagen hatte. Im Abwehrzentrum spielt stattdessen Niklas Süle neben Jerome Boateng. Auf der linken Seite erhielt Weltmeister Lucas Hernandez überraschend den Vorzug vor Alphonso Davies.

Der Senkrechtstarter sitzt auf der Bank. Zur Reserve gehört auch erstmals Torhüter Alexander Nübel, Neuzugang aus Schalke.

Bei Schalke feiert der gerade erst verpflichtete Goncalo Paciencia gleich seinen Einstand. Vedad Ibisevic sitzt zunächst draußen.

Aufstellung Schalke 04:

Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Matondo, Bentaleb, Serdar, Harit - Paciencia, Uth.

FC Bayern München vs. Schalke 04 live: Die Bundesliga auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München (keine Zuschauer)

FC Bayern München vs. Schalke 04 live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga-Saisoneröffnung

Bayern ist gegen Schalke seit 21 Pflichtspielen (19-mal Bundesliga, 2-mal ) ungeschlagen – es gab 18 Siege und 3 Remis.

Unter allen aktuellen Bundesligisten sind die Münchner aktuell nur gegen Bremen (27 Pflichtspiele) länger ungeschlagen als gegen Schalke (21).

Schalke ist seit 19 BL-Spielen gegen Bayern sieglos (3 Remis, 16 Niederlagen), eine so lange Durststrecke hatten die Knappen im Oberhaus nie zuvor gegen ein Team.

Erstmals überhaupt treffen Bayern und Schalke am 1. Spieltag aufeinander. In der Vorsaison ging es ähnlich früh zur Sache: 2019/20 traf man sich am 2. Spieltag auf Schalke, die Bayern siegten mit 3-0.

Die letzte Niederlage des Titelverteidigers zu Saisonbeginn kassierte der FC Bayern am 1. Spieltag der Saison 2001/02 durch ein 0-1 beim damaligen Aufsteiger .

In 10 der letzten 11 Fälle gewann der Titelverteidiger zum Auftakt der neuen Saison, zuletzt gelang das dem FC Bayern 2019 nicht (2-2 gegen ).

Schalke gewann nur 2 der letzten 10 Spiele am 1. Spieltag einer Bundesligasaison, bei 3. Remis und 5 Niederlagen. 2019/20 gab es zum Auftakt ein 0-0 in Gladbach.

Im Jahr 2020 holten die Bayern 49 von 51 möglichen Punkten – damit ist es die geteilt beste Rückrunde der Bundesliga-Geschichte. 2012/13 hatten die Bayern unter Heynckes ebenfalls 49 Zähler geholt.

13 Siege feierten die Bayern zum Saisonende in Folge – das gab es zuletzt 2013/14 unter Pep Guardiola (damals sogar 19 in Serie).

Schalke holte aus den 17 Rückrundenpartien 2019/20 nur 9 Punkte – die schwächste BL-Rückrunde der Schalker Vereinshistorie.

Schalke ist seit 16 BL-Partien sieglos (6 Remis, 10 Niederlagen) – negativer Vereinsrekord.

