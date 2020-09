FC Bayern München vs. Schalke 04 live im Free-TV sehen: So geht's

Der FC Bayern München spielt zum Auftakt der neuen Saison gegen Schalke 04. Alle Infos zur heutigen Übertragung live im deutschen Free-TV.

gegen den , das ist das Eröffnungsspiel der neuen -Saison 2020/21. Anpfiff ist heute Abend um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Nach dem Triple in der Vorsaison ist der FC Bayern weiter gierig nach Titeln. In der Bundesliga will man die nächste Meisterschaft einfahren und die Konkurrenz weiter zur Verzweiflung bringen. Mithelfen soll dabei Neuzugang Leroy Sane, der prompt auf seinen Ex-Klub Schalke trifft.

S04 hingegen hat die große Hoffnung darauf, dass es eine ruhige Saison wird. Doch Trainer David Wagner sieht sich weiter einigen Baustellen gegenüber, die erst noch behoben werden müssen. In München setzte es zudem in den vergangenen Jahren immer wieder böse Klatschen.

Mehr Teams

FC Bayern München vs. Schalke 04 live im Free-TV sehen: So geht's - hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung des Duells am Freitagabend. Hier gibt es weitere Infos zur Übertragung der Bundesliga zum Saisonstart.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga am 1. Spieltag

Duell FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV sehen: Geht das?

Es ist die Frage aller Fragen, jetzt, da die Bundesliga zurück ist: Läuft das Eröffnungsspiel FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV oder muss sich der Fußball-Fan eine Alternative suchen?

Ja, es gibt eine Übertragung zum Freitagsspiel der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr alles rund um die vollen 90 Minuten in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV beim ZDF sehen

Das ZDF hat heute die Ehre, das Auftaktspiel in die Bundesligasaison 2020/21 live und in voller Länge im TV zu übertragen. Dass die Bundesliga im Free-TV kommt, ist aufgrund der Regelung der Übertragungsrechte so, da jedes Saisoneröffnungsspiel live und kostenlos im Fernsehen läuft.

Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung im ZDF, ehe um 20.30 Uhr alle Augen auf das Spielfeld gerichtet sind. In welcher Spiellaune präsentiert sich der FC Bayern München nach dem Triple-Gewinn? Und wie kommt Schalke 04 aus der Sommerpause?

Hier bekommt Ihr nun alle Informationen zur Übertragung des Spiels FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV beim ZDF.



Quelle: Imago Images / Team 2

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Das Zweite ist heute im Einsatz und strahlt die Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 heute in voller Länge aus. Um 20.30 Uhr beginnt die Begegnung, doch beim ZDF ist auch rundherum etwas geboten.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV sehen: Kommentator und Experte

Die Bundesliga ist zurück und das ZDF gibt sich heute ausnahmsweise die Ehre, das Spiel Bayern gegen Schalke live im Free-TV zu zeigen. Doch welche bekannten Gesichter umranden die Übertragung im ZDF und wer ist der Kommentator für die vollen 90 Minuten?

Moderator : Katrin Müller-Hohenstein

: Katrin Müller-Hohenstein Experte : Per Mertesacker

: Per Mertesacker Kommentator: Claudia Neumann

Mit Per Mertesacker ist ein ehemaliger Bundesligaprofi am Mikrofon zu finden. Er assistiert Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und gibt dann zusammen mit Claudia Neumann das Team, welches das Spiel FC Bayern gegen Schalke in voller Länge begleitet.

In der Halbzeitpause wird das bisher Geschehene dann analysiert, ehe nach Schlusspfiff ebenfalls ein kurzer Nachbericht folgt.



Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV sehen: Fußball läuft heute auch im LIVE-STREAM

Ihr habt keine Lust auf die Free-TV-Übertragung zu FC Bayern München vs. FC Schalke 04 beim ZDF ? Dann könnt Ihr Euch alternativ auch im Internet die vollen 90 Minuten anschauen.

Das geht einfach und kostenlos im LIVE-STREAM der ZDF-Mediathek , der 24 Stunden lang verfügbar ist. Hier geht es direkt dorthin!

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV sehen: Der Direktvergleich beider Teams