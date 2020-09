Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am 1. Spieltag

Der FC Bayern München trifft am 1. Spieltag der Bundesliga auf den FC Schalke 04. Wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Die ist zurück, der Ball rollt wieder! Am Freitagabend läuten der und der die neue Saison 2020/21 ein. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Der FC Bayern gilt, wie sollte es auch anders sein, auch in dieser Saison als absoluter Top-Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Hansi Flick darf dabei unter anderem gespannt sein, wie sich der Neuzugang Leroy Sane in die Mannschaft integrieren wird. Darf der Ex-Schalker gegen S04 gleich einmal ran?

Auf der Gegenseite will sich das Team von David Wagner so gut wie möglich präsentieren, um nicht wieder so eine Saison wie im letzten Jahr zu erleben. Königsblau erlebte in den letzten Jahren jedes Mal ein Debakel, wenn es in der Allianz Arena um Punkte in der Bundesliga ging.

Mehr Teams

In der Allianz Arena dürfen am Freitag keine Zuschauer vor Ort sein. Dies gab Münchens Oberbürgermeister Reiter am Donnerstag bekannt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga geht wieder los und wir verraten Euch, wo das Duell zwischen den Bayern und S04 live zu sehen ist.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga am 1. Spieltag

Duell FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im TV?

Der FC Bayern München darf als Meister der vergangenen Saison auch die neue Spielzeit eröffnen. Zu Gast ist dabei der FC Schalke 04, der vor einer weiteren schweren Runde steht. Wo seht Ihr das Eröffnungsspiel live und wer zeigt die Bundesliga am Freitagabend live im TV?

Wir stellen Euch die Optionen vor, die Ihr an diesem 18. September habt, um Fußball live anzuschauen. Soviel steht fest: Es gibt gleich zwei Optionen, wie Ihr das ganze Spiel FC Bayern München vs. FC Schalke 04 anschauen könnt.

ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im TV

Es ist eine sich haltende Tradition: Das Eröffnungsspiel der Bundesliga wird am Freitagabend live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen. Das bedeutet, dass Ihr FC Bayern München vs. FC Schalke 04 kostenlos live im Fernsehen anschauen könnt.

Das ZDF ist an diesem Freitag Euer Ansprechpartner für die Übertragung der Bundesliga am 1. Spieltag. Bayern gegen Schalke - live im Zweiten.

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Katrin Müller-Hohenstein

: Katrin Müller-Hohenstein Experte : Per Mertesacker

: Per Mertesacker Kommentator: Claudia Neumann

Neben der Übertragung im Free-TV gibt es eine weitere Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten der Bundesliga live anschauen könnt. Kleiner Hinweis: Es handelt sich dabei nicht um Sky, den Pay-TV-Sender aus Unterföhring.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 live im TV

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält ebenfalls Übertragungsrechte an der Bundesliga am Freitagabend, wenn sich der FC Bayern München und der FC Schalke 04 gegenüberstehen.

DAZN strahlt FC Bayern München vs. FC Schalke auch live auf dem Smart-TV aus, wenn Ihr Euren Monitor mit der DAZN-App versorgt und dann die vollen 90 Minuten dort herschaltet. Das geht ganz einfach und unkompliziert! Im nächsten Abschnitt gibt es noch detailliertere Informationen, wie die Bundesliga live im Stream gezeigt / übertragen wird.

Quelle: Imago Images / Sven Simon

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Im deutschen Fernsehen gibt es also die Option, via dem Zweiten die Bundesliga in voller Länge live im TV schauen zu können. FC Bayern München vs. FC Schalke 04 wird am Freitagabend auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Und dafür gibt es zwei Optionen.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Sender hält Rechte an den Begegnungen der Bundesliga am Freitagabend, das habt Ihr aus dem Abschnitt oben zur TV-Übertragung sicher bereits mitbekommen. Bei DAZN habt Ihr die Option, Fußball entweder live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen.

Am Freitag ist DAZN ab 20 Uhr live in München vor Ort, wenn Bayern und Schalke die neue Saison eröffnen. Dann sind Lukas Schönmüller, Jan Platte und Ralph Gunesch für Euch am Ball und informieren rundum die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04.

Der LIVE-STREAM zur Bundesligapartie am 1. Spieltag kann mit einem Gratismonat bei DAZN kostenlos angeschaut werden. Ihr braucht dieses Abo jedoch, um Fußball live anschauen zu können. Mit 30 Probetagen könnt Ihr das Angebot von DAZN testen und dann entscheiden, ob der Sender etwas für Euch ist.

Ihr könnt monatlich kündigen und entscheiden, wie lange Ihr dabeibleiben wollt. Ein Monatsabo kostet 11,99 Euro und ein Jahresabonnement 119,99 Euro.

ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Ihr habt sicher nicht vergessen, dass das ZDF ebenfalls die Übertragungsrechte an der Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern und S04 hält. Das schließt auch mit ein, dass die Bundesligapartie am Freitagabend auch vom Zweiten im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Hier müsst Ihr nichts besonderes beachten oder wissen, sondern könnt hier direkt zu FC Bayern München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM springen.

Quelle: Getty Images

Highlights der Bundesliga sehen: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04?

Ihr habt die Bundesliga am Freitagabend verpasst und wollt wissen, wie FC Bayern München vs. FC Schalke 04 ausgegangen ist? Dann könnt Ihr bei DAZN die besten Szenen der Bundesliga im Highlightclip anschauen.

DAZN zeigt / überträgt nicht nur die Freitagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse, sondern strahlt auch Highlights zu allen Spielen aus. Das geht ebenfalls mit einem Gratismonat (kostenlos) oder mit einem regulären DAZN-Abonnement.

Auf der Plattform findet Ihr bereits 40 Minuten nach dem Ende eine Zusammenfassung der Begegnung, die Ihr mit dem kostenlosen Probemonat des Streaminganbieters sogar kostenlos schauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die wichtigsten Fragen schnell beantwortet

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 ... im TV ... ZDF, DAZN im LIVE-STREAM ... DAZN, ZDF-Mediathek im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Aufstellung

Die Bundesliga ist zurück und hier findet Ihr die ersten Mannschaftsaufstellungen der neuen Saison. Wie werden der FC Bayern München und der FC Schalke 04 spielen?

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Der Direktvergleich beider Teams