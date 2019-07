FC Bayern München: Rummenigge widerspricht Guardiolas Sane-Dementi, Bayern-Wechsel für Draxler "kein Thema" - Alle News und Transfergerüchte zum FCB

Rummenigge widerspricht Guardiolas Sane-Dementi und für Draxler ist ein Transfer keine Option. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Der ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison. Dabei stocken die Bemühungen um Wunschspieler Leroy Sane weiterhin. Karl-Heinz Rummenigge widerspricht jedoch Aussagen von Pep Guardiola, wonach es zwischen Bayern und City noch keinen Kontakt wegen des Flügelspielers gab,

Renato Sanches galt indes eigentlich als sicherer Kandidat für einen Abschied vom FCB, laut Trainer Niko Kovac bleibt der Portugiese aber in München. An Gareth Bale von , der die Königlichen laut Zidane definitiv verlassen wird, gebe es dagegen kein Interesse.

Währenddessen feierte der Rekordmeister mit einem 3:1 gegen Real Madrid seinen ersten Sieg beim ICC. Außerdem ist für Julian Draxler von PSG ein Wechsel zum FC Bayern keine Option und Jerome Boateng tritt bei der US-Tour der Münchner frühzeitig die Heimreise an.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Rummenigge widerspricht Pep Guardiolas Sane-Dementi

Karl-Heinz Rummenigge hat Aussagen von City-Trainer Pep Guardiola widersprochen, wonach ein Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern sehr unwahrscheinlich sei. So sagte der Vorstandsvorsitzende: "Ich weiß nicht, ob Pep alles weiß, was in seinem Klub vorgeht. Keine Ahnung. Warten wir mal ab."

Weiter erklärte Rummenigge, dass er derzeit keine "Wasserstandsmeldungen" zu den Bemühungen um den Flügelspieler abgeben wolle. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das tun. Aber das ist noch nicht so weit", so der 63-Jährige.

Guardiola hatte erst am Freitag auf der Asienreise von Manchester City behauptet, dass es zwischen Bayern und den Citizens noch keinen Kontakt wegen Sane gegeben habe . Der 48-Jährige führte aus: "Er ist unser Spieler und ich hoffe, dass er nächste Saison hier bleiben kann und die Saison danach und die Saison danach."

Real Madrid will Gareth Bale loswerden - FC Bayern erteilt vorerst Absage

Der Abschied von Gareth Bale beim spanischen Rekordmeister Real Madrid ist wohl nur noch eine Frage von Tagen . "Der Klub arbeitet an seinem Abschied", sagte Trainer Zinedine Zidane nach der 1:3-Niederlage der Madrilenen gegen Bayern München in Houston/Texas. Bale kam in dem Spiel nicht zum Einsatz.

"Wir müssen schauen, ob es in 24 oder 48 Stunden passiert. Lasst uns hoffen, dass es bald passiert", so Zidane: "Es ist nichts Persönliches, wir müssen ein paar Dinge ändern." Als mögliche Abnehmer für den Waliser wurde neben seinem Ex-Klub Tottenham auch der FC Bayern ins Spiel gebracht.

Niko Kovac erteilte jedoch zuletzt einer Verpflichtung des 30-Jährigen eine Absage. "Ich finde diesen Spieler sehr gut, wie ich auch viele andere Spieler gut finde", so der Bayern-Trainer. Weiter erklärte er aber, dass Bale derzeit kein Thema beim Rekordmeister sei.

FC Bayern - PSG-Star Julian Draxler über möglichen Wechsel: "Für mich ist das Thema nicht vorhanden"

Julian Draxler von Paris Saint-Germain wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht . Nach dem 1:1 von PSG im Testspiel beim stellte der 25-Jährige klar, dass München für ihn derzeit keine Option ist.

"Für mich ist das Thema nicht vorhanden. Deswegen weiß ich auch nicht, warum das Thema nicht abreißt. An mir liegt es nicht", sagte Draxler. Grundsätzlich mache er sich über eine Rückkehr nach aktuell "keine Gedanken".

3:1 gegen Real Madrid: FC Bayern München mit erstem Sieg auf US-Tour

Rekordmeister Bayern München hat seinen zweiten Test auf der USA-Reise gewonnen . Gegen den spanischen Topklub Real Madrid setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 3:1 (1:0) durch. Die erste Begegnung in den USA gegen den hatten die Bayern noch mit 1:2 verloren. "Im Offensivteil haben wir es richtig gut gemacht, defensiv kann man es immer noch ein bisschen verbessern, aber Stand jetzt sind wir sehr zufrieden", sagte Kovac.

Vor 60.413 Zuschauern in Houston/Texas schoss Corentin Tolisso (15. Minute) die Münchner in Führung, die nach der Pause eingewechselten Robert Lewandowski (67.) und Serge Gnabry (69.) sorgten für den Sieg. Torwart Sven Ulreich sah in der 81. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte, Rodrygo (84.) war einziger Torschütze der Madrilenen.

FC Bayern München: Jerome Boateng beendet US-Tour frühzeitig

Innenverteidiger Jerome Boateng beendet frühzeitig die Vorbereitungstour des FC Bayern in den USA . Das bestätigte der Rekordmeister am Samstag auf seiner Vereinshomepage.

Demnach wird der ehemalige deutsche Nationalspieler bereits am Sonntag von Houston aus den Heimflug nach München antreten. Die Gründe für die Abreise des 30-Jährigen sollen privater Natur sein.

FC Bayern: Renato Sanches bleibt trotz "lukrativem Angebot"

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat verkündet, dass Renato Sanches trotz angeblicher Abwanderungsgedanken auch in der kommenden Saison für den deutschen Rekordmeister spielen wird . Der Vertrag des 21-jährigen portugiesischen Mittelfeldspielers läuft noch bis 2021.

"Renato Sanches bleibt", sagte Kovac im Rahmen der USA-Reise in Houston. Laut Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge habe der Portugiese dabei gute Angebote ausgeschlagen.

"Wir hatten ein Angebot für ihn, das durchaus lukrativ war und mit dem er sich ohne Frage befasst hat", so der 63-Jährige. Nach einer "internen Dikussion" mit Hasan Salihamidzic, Kovac, Rummenigge und Sanches habe man sich jedoch auf einen Verbleib geeinigt.

"Wir haben Renato gesagt, dass wir ihn gerne behalten wollen. Natürlich hat er nach der letzten Saison überlegt, was er machen kann. Aber wir haben ihm die Gründe für die geringe Spielzeit erklärt und er hat das eingesehen", sagte Kovac. "Er sieht seine Zukunft hier."

Bayern-Trainer Niko Kovac lobt Jerome Boateng vor Abreise: "Großes Lob"

FC Bayern: Louis Poznanski vor Wechsel nach Düsseldorf?

Wie die Bild berichtet, wechselt Louis Poznanski vom FC Bayern zu . Der 18-jährige U-Nationalspieler ist linker Verteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld spielen.

In der vergangenen Saison kam Poznanski für die U19 des FC Bayern zum Einsatz. Aktuell ist er mit den Profis auf USA-Reise. Bei der 1:2-Testspielpleite gegen den FC Arsenal sammelte er sogar Spielpraxis, erzielte aber das zwischenzeitliche 0:1 per Eigentor.

Audi Cup 2019 mit Bayern, Real Madrid, und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

