Trotz Sieg über Real Madrid: Bayern-Stars fordern Nachschub - und werben für Jerome Boateng

Bayern München hat beim souveränen Sieg gegen Real Madrid in Houston überzeugt. Die Personaldiskussionen reißen dadurch aber nicht ab.

Houston, wir haben kein Problem! Niko Kovac genoss das Hochgefühl nach dem souveränen Testsieg gegen den alten Rivalen sichtlich. Bayerns Münchens viel kritisierter Rumpfkader, so zeigte es das 3:1 (1:0) gegen die Königlichen auf texanischem Boden zumindest phasenweise, kann durchaus konkurrenzfähig sein.

"Wir haben mutig nach vorne gespielt. Im Offensivteil haben wir es richtig gut gemacht, defensiv kann man es immer noch ein bisschen verbessern, aber Stand jetzt sind wir sehr zufrieden", sagte Kovac nach dem Sieg in einem Spiel, in dem Bayern in der ersten Halbzeit eine starke, Real sogar seine bestmögliche Besetzung inklusive 100-Millionen-Einkauf Eden Hazard und Toni Kroos aufbot.

Serge Gnabry nach Testspiel-Sieg des FC Bayern: Bis zur Pause "ein Wahnsinsspiel"

Bis zur Pause sei es "ein Wahnsinnsspiel" gewesen, meinte Serge Gnabry. Der Bayern-Flügelstürmer hatte vor 60.413 Zuschauern in der riesigen Football-Halle der Houston Texans den Treffer zum 3:0 erzielt, zuvor waren Corentin Tolisso (15.) und der wie Gnabry nach der Pause eingewechselte Robert Lewandowski (67.) erfolgreich gewesen. Zweite-Halbzeit-Torwart Sven Ulreich sah danach wegen einer Notbremse Rot (81.), in Überzahl verkürzte Reals Rodrygo (84.).

Gegenüber dem 1:2 gegen den zum Auftakt der US-Tour war der Bayern-Auftritt in der Astronautenhochburg just am 50. Jahrestag der Mondlandung zwar kein kapitaler Höhenflug, dennoch verwies Kapitän Manuel Neuer zufrieden darauf, "dass wir drei Tore gegen Real Madrid erzielt und uns viele Chancen herausgespielt haben". Nationalspieler Joshua Kimmich befand, "dass wir einiges Positives mitnehmen können". Kein Problem also?

FC Bayern: Serge Gnabry und David Alaba fordern Neuzugänge

Nun, die Debatte um dringend notwendige Verstärkungen holte Kovac aber schnell wieder ein. Während die Bayern-Profis zunächst beim Trainingsbesuch von Basketball-Superstar James Harden herumalbernd Ablenkung fanden, nahmen sie deutlich ernster die sportliche Leitung in die Pflicht und forderten ausdrücklich schnelle Nachbesserung.

"Wir hatten viele Abgänge, deshalb brauchen wir Nachschub, der hoffentlich den Kader verstärkt", mahnte Gnabry. Kimmich drängte darauf, "dass wir den einen oder anderen Spieler dazubekommen, damit wir in allen Wettbewerben voll angreifen können. Sonst sind wir drauf angewiesen, dass sich ja keiner verletzt." David Alaba teilte via Bild am Sonntag mit: "Um den Konkurrenzkampf anzuheben, brauchen wir mehrere Profis auf Top-Niveau."

: Renato Sanches und Jerome Boateng erhalten Zuspruch

Der in München verbliebene Sportdirektor Hasan Salihamidzic weiß um die Dringlichkeit, dennoch gab es am Wochenende nichts Neues aus der Heimat. Im fernen Texas ergriffen die Bayern-Spieler zumindest das Wort, um weitere Abgänge zu verhindern: Renato Sanches und auch der schon abgeschriebene Jerome Boateng erhielten flammenden Zuspruch.

"Wir wissen, was sie können, und sind froh, wenn sie bleiben", sagte Neuer. Kimmich befand: "Jerome ist sehr positiv aus dem Urlaub gekommen." Während sich beim Portugiesen Sanches ein Verbleib an der Säbener Straße durchaus abzeichnet, ist ein Umdenken bei Boateng, der aus privaten Gründen nach dem Real-Spiel abreiste, fraglich. Kovac teilte zwar mit: "Spor

tlich bin ich sehr zufrieden. Großes Lob, großes Kompliment. Das hat er aber auch schon im Training angedeutet." Nur: Was will er im Hinblick auf den Ex-Nationalspieler auch anderes sagen.

Personaldiskussionen beherrschten auch das Geschehen bei den unterlegen Madrilenen. Der einstige Weltrekord-Einkauf Gareth Bale soll weg, "wenn es morgen schon passiert, umso besser", verkündete Trainer Zinedine Zidane unmissverständlich. Bei den Bayern, von spanischen Medien mit dem Waliser in Verbindung gebracht, ist Bale schon aus finanziellen Gründen kein Thema.