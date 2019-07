FC Bayern München: Thiago Alcantara spricht exklusiv über Real-Interesse, sämtliche Infos zur Partie gegen Fenerbahce - alle News zum FCB

Thiago gibt im Exklusiv-Interview Einblicke in seinen Weg zum Bayern-Star. Am Dienstag trifft das Team auf Fenerbahce. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Bevor der am 3. August im deutschen Supercup auf trifft ( ab 20 Uhr LIVE auf DAZN ), steht für den Rekordmeister heute das Duell mit im Audi Cup an.

Sichere Dir Tickets für den Audi-Cup 2019 in München mit Bayern, Real, Fenerbahce und Tottenham!

Zuletzt weilte der FC Bayern in den USA. Dort haben Goal und SPOX exklusiv mit Thiago Alcantara über dessen Kindheit, Interesse von , sein erstes Gespräch mit Pep Guardiola und vieles mehr gesprochen.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Thiago im Interview: "Real Madrid und andere Vereine waren an mir dran"

Thiago Alcantara wurde im italienischen San Pietro Vernotico geboren und wuchs in sowie auf. Goal und SPOX trafen den Mittelfeldstrategen des FC Bayern München während der US-Tour des deutschen Rekordmeisters in Los Angeles zum Interview.

Ein Gespräch über Thiagos Kindheit und Jugend, Interesse von Real Madrid, die wichtigste Lektion seines Vaters und sein erstes Gespräch mit Pep Guardiola. Außerdem: Wie Thiago beim landete, wer ihn in La Masia am meisten beeindruckte und wie er über seinen umstrittenen Trainer Niko Kovac denkt.

Hier geht's zum kompletten Interview.

FC Bayern vs. Fenerbahce Istanbul: Alle Infos zur Übertragung

Der FC Bayern München ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeber des Audi Cup. Im ersten Spiel trifft der FCB auf Fenerbahce Istanbul. Das Duell steigt am Dienstagabend um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Sämtliche Informationen rund um die Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM sind hier zu finden.

FC Bayern und das Werben um Leroy Sane: Umdenken oder Spielchen?

Zu Beginn des Sommers galt ein Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern als unwahrscheinlich, nun könnte der Offensivstar von doch kommen.

Wie die aktuelle Lage um den deutschen Nationalspieler aussieht, lest Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern: Franck Ribery zu ? SGE dementiert Gerüchte um Transfer

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat ein angebliches Interesse am Ex-Bayern-Star Franck Ribery offiziell dementiert . Medienchef Jan Strasheim erklärte auf Anfrage der dpa , dass man sich "nicht mit einer Verpflichtung von Franck Ribery" beschäftige.

Zuvor hatte die Bild berichtet, dass der Halbfinalist der Europa-League-Saison 2018/19 Interesse an dem 36-jährigen Franzosen habe .

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden mehrere Klubs als Abnehmer für den Offensivmann genannt, der nach zwölf Jahren beim deutschen Rekordmeister keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte.

Thiago exklusiv: "Michael Jordan ist mein Lieblingssportler abseits des Fußballs"

Mittelfeldspieler Thiago Alcantara vom FC Bayern München hat verraten, dass der frühere NBA-Star Michael Jordan sein Lieblingssportler abseits des Fußballs ist .

"Er hat wahnsinnig gute Entscheidungen getroffen und jedes Spiel an sich gerissen", begründete Thiago seine Wahl im exklusiven Interview mit Goal und SPOX ährend der US-Tour des deutschen Rekordmeisters in Los Angeles.

Thiago exklusiv: "Gai Assulin war der talentierste La-Masia-Spieler, den ich je gesehen habe"

Mittelfeldspieler Thiago Alcantara vom FC Bayern München hat verraten, dass der aktuell vereinslose Gai Assulin der Spieler war, der ihn in der Nachwuchsakademie "La Masia" des FC Barcelona am meisten beeindruckte .

"Er war in meinem Alter – und er war mir immer einen Schritt voraus. Er hat es dann in die zweite Mannschaft geschafft, aber den Sprung zu den Profis verpasst. Letztlich hat er nur in der zweiten und dritten spanischen Liga gespielt. Und trotzdem war er der talentierteste Spieler, den ich je in La Masia gesehen habe", sagte Thiago im exklusiven Interview mit Goal und SPOX während der US-Tour des deutschen Rekordmeisters in Los Angeles.

Miroslav Klose vom FC Bayern: "Junge Spieler sind oft zu schnell satt"

Rio-Weltmeister Miroslav Klose hat die Einstellung der Nachwuchsfußballer in Deutschland kritisiert. "Ich habe viel Kontakt zu Ex-Profis, die heute Trainer oder sonst im Fußball tätig sind . Sie bestätigen, dass die heutige Generation diese Einstellung, die bei uns normal war, nicht mehr hat, bis auf wenige Ausnahmen. Diese Leidenschaft, dieses Herz vermisse ich. Sie gehört zum Gesamtpaket neben Talent, Physis, Athletik", sagte Klose im kicker -Interview.

"Die Ausbildung muss sein, klar. Aber manche lassen die Schule schleifen und kapieren nicht, dass sie, wenn sie als Nationalspieler oft weg sind, den Stoff nachholen müssen. Viele gehen da den bequemen Weg. Das zeigt mir, dass es dann nicht reicht", sagte Klose weiter. Der 41-Jährige trainiert seit vergangenem Jahr die U17 von Bayern München.

Monaco hat sich angeblich Absage von Ex-Bayern-Spieler Franck Ribery eingefangen

Der seit Anfang Juli vereinslose Franck Ribery soll der AS Monaco eine Absage erteilt haben. Wie die französische L'Equipe berichtet, möchte der 36-Jährige in der und der für keine anderen Vereine spielen als für und den FC Bayern München.

Auch insgesamt soll sich die Suche nach einer neuen Herausforderung schwierig gestalten. Demnach müsse Ribery bei seiner Entscheidung viele Faktoren beachten. Neben der sportlichen Attraktivität eines neuen Arbeitgebers sollen auch familiäre Gründe für den Champions-League-Sieger von 2013 eine Rolle spielen.

FCB-Trainer Niko Kovac bei Leroy Sane "sehr zuversichtlich"

Trainer Niko Kovac glaubt, dass der FC Bayern München im Rennen um Leroy Sane eine Chance hat. Er hat in einem Interview das Interesse am Angreifer von Manchester City erneuert. Während der Premier-League-Verein versucht, mit dem 23-Jährigen zu verlängern, wird dieser auch intensiv vom Bundesligisten umworben.

"Ich bin zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können", sagte Kovac dem ZDF und betonte mit Blick auf die aktuelle Hängepartie: "Unsere Vereinsführung ist dort sehr engagiert hintendran. Dass es nicht einfach ist, sehen Sie, sonst wäre es ja schon durch."

FC Bayern: Jürgen Klopp wollte Franck Ribery nach Liverpool holen

Liverpool-Coach Jürgen Klopp plante in diesem Sommer wohl die Verpflichtung von Franck Ribery, falls ein Platz in der Offensive frei geworden wäre. Wie L'Equipe berichtet, ist Klopp ein großer Fan des zurzeit ablösefrei verfügbaren Franzosen.

Da aber keiner von Liverpools Angreifern den Klub verlassen hat, ist im Kader der Reds keine vakante Stelle für die Münchner Klub-Ikone freigeworden.