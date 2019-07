FC Bayern München: Ribery-Wechsel nach Frankfurt unwahrscheinlich - alle News zum FCB

Weiter dreht sich vieles um Franck Ribery. Ein Transfer zur Frankfurt Eintracht ist wohl kein Thema für den Franzosen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der steht am 3. August der nächste Härtetest vor dem Bundesligastart an. Dann geht es gegen um den deutschen Supercup.

Sichere Dir Tickets für den Audi-Cup 2019 in München mit Bayern, Real, Fenerbahce und Tottenham!

Indes ist der deutsche Rekordmeister nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen: Leroy Sane von wurde in den letzten Wochen intensiv vom deutschen Rekordmeister umworben. Trainer Niko Kovac ist guter Dinge, dass ein Transfer über die Bühne geht.

Auch um Franck Ribery ranken sich mittlerweile Gerüchte. Der Franzose, der die Münchner nach zwölf Jahren verlassen wird, soll unter anderem von der und kontaktiert worden sein.

Der FC Bayern München am Montag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Franck Ribery zu Eintracht Frankfurt? Verantwortliche zurückhaltend

Franck Ribery soll eine Anfrage von Eintracht Frankfurt vorliegen. Eine Unterschrift des Franzosen scheint zum aktuellen Zeitpunkt allerdings unwahrscheinlich, Verantwortliche des Vereins haben die Gerüchte abgestritten.

Wie die Bild berichtet, hat sich Frankfurt bei Riberys Berater Alain Migliaccio erkundigt, ob der 36-Jährige bereit wäre, einen stark leistungsbezogenen Vertrag bis 2020 zu unterschreiben. Der Klub kann sich den Flügelspieler wohl trotz gehobenen Alters und fehlender Ablöse nur bedingt leisten.

Monaco hat sich angeblich Absage von Ex-Bayern-Spieler Franck Ribery eingefangen

Der seit Anfang Juli vereinslose Franck Ribery soll der AS Monaco eine Absage erteilt haben. Wie die französische L'Equipe berichtet, möchte der 36-Jährige in der und der für keine anderen Vereine spielen als für und den FC Bayern München.

Auch insgesamt soll sich die Suche nach einer neuen Herausforderung schwierig gestalten. Demnach müsse Ribery bei seiner Entscheidung viele Faktoren beachten. Neben der sportlichen Attraktivität eines neuen Arbeitgebers sollen auch familiäre Gründe für den Champions-League-Sieger von 2013 eine Rolle spielen.

FCB-Trainer Niko Kovac bei Leroy Sane "sehr zuversichtlich"

Trainer Niko Kovac glaubt, dass der FC Bayern München im Rennen um Leroy Sane eine Chance hat. Er hat in einem Interview das Interesse am Angreifer von Manchester City erneuert. Während der Premier-League-Verein versucht, mit dem 23-Jährigen zu verlängern, wird dieser auch intensiv vom Bundesligisten umworben.

"Ich bin zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können", sagte Kovac dem ZDF und betonte mit Blick auf die aktuelle Hängepartie: "Unsere Vereinsführung ist dort sehr engagiert hintendran. Dass es nicht einfach ist, sehen Sie, sonst wäre es ja schon durch."

FC Bayern: Jürgen Klopp wollte Franck Ribery nach Liverpool holen

Liverpool-Coach Jürgen Klopp plante in diesem Sommer wohl die Verpflichtung von Franck Ribery, falls ein Platz in der Offensive frei geworden wäre. Wie L'Equipe berichtet, ist Klopp ein großer Fan des zurzeit ablösefrei verfügbaren Franzosen.

Da aber keiner von Liverpools Angreifern den Klub verlassen hat, ist im Kader der Reds keine vakante Stelle für die Münchner Klub-Ikone freigeworden.

Marc Roca zum FC Bayern? Barcelona nicht verhandlungsbereit

Der FC Bayern ist an Marc Roca interessiert. Will der Rekordmeister den defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona verpflichten, muss er jedoch dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro zahlen. Denn nach Informationen von Goal und SPOX ist Espanyol unter keinen Umständen bereit, den spanischen U21-Europameister für eine geringere Ablösesumme ziehen zu lassen.

Radio Catalunya hatte zuletzt von einem Angebot der Münchner in Höhe von 18 Millionen Euro berichtet, Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge betonte kurz darauf aber, dass man weder ein solches Angebot abgegeben habe noch in Kontakt mit dem spanischen Erstligisten getreten sei. Letzteres müssen die Bayern auch nicht. Wenn er seine Klausel aktiviert, kann Roca seinen Arbeitgeber trotz seines bis 2022 laufenden Vertrags verlassen, ohne dass der Klub sein Veto einlegen kann.