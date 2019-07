FC Bayern München - Fenerbahce Istanbul: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung des Audi Cup 2019

Der erste Gegner des FC Bayern München beim Audi Cup 2019 ist Fenerbahce Istanbul. Wir verraten Euch, wer die Partie live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Der FC Bayern München ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeber des Audi Cup. Im ersten Spiel trifft der FCB auf Fenerbahce Istanbul. Das Duell steigt am Dienstagabend um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Der Audi Cup findet seit 2009 alle zwei Jahre in der Münchner Arena statt. Bei dem Vorbereitungsturnier treten wie üblich vier hochkarätige Mannschaften an. Der ist als Gastgeber natürlich immer dabei. Beim Audi Cup 2019 sind neben dem Team von Bayern-Coach Niko Kovac außerdem am Start: Fenerbahce, Real Madrid und Tottenham Hotspur. Die beiden letztgenannten Teams treten im zweiten Halbfinale zuvor um 18 Uhr gegeneinander an.

Gespielt werden zwei Halbfinals sowie das Spiel um Platz drei und das Finale. Der Cup erstreckt sich über zwei Tage. Während am Dienstag beide Halbfinalpartien stattfinden, steigen die restlichen beiden Spiele am Mittwochabend.

FC Bayern München vs. Istanbul - zieht der FCB ins Finale des Audi Cup ein? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem versorgen wir Euch mit allen Informationen rund um den Audi Cup sowie den Mannschaftsaufstellungen und informieren Euch über unseren LIVE-TICKER.

FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul: Das Audi-Cup-Halbfinale im Überblick

FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul heute live im TV verfolgen - geht das?

Der Audi Cup lockt alle zwei Jahre zahlreiche Fans in die Münchner Allianz Arena. Doch nicht nur dorthin: Der Audi Cup weckt dank der hochkarätigen Besetzung auch das Interesse zahlreicher Fußballfans, die sich die Spiele im TV anschauen wollen. Wird der Audi Cup im TV zu sehen sein? Wer überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce Istanbul? Wir verraten es Euch.

Das ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul heute live im Free-TV

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat sich die Übertragungsrechte des Audi Cup gesichert und überträgt alle Spiele des Wettbewerbs in diesem Jahr live und in voller Länge im TV - sowohl beide Halbfinalpartien als auch das Spiel um Platz drei und das Finale. Somit zeigt das ZDF das Duell FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul live im Free-TV. Ihr verpasst also keine Sekunde des packenden Aufeinandertreffens.

Um 20.15 Uhr beginnt das ZDF mit der Vorberichterstattung zur Partie zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce. Als Moderator fungiert bei dieser Begegnung Jochen Breyer. Kommentiert wird die Partie der Bayern von Martin Schneider.

Bereits zuvor zeigt das ZDF das erste Halbfinale zwischen und ebenfalls live und in voller Länge im Free-TV. Anstoß dieser Partie ist um 18 Uhr.

Zusammenfassung: Das ZDF ist Eure einzige Möglichkeit, den Audi Cup und damit FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul live zu verfolgen. Der Sender zeigt alle Spiele des Wettbewerbs live im Free-TV. Andere Kanäle wie die ARD, Sky oder RTL besitzen keine Übertragungsrechte und zeigen den Audi Cup dementsprechend nicht live im TV.

FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Neben dem TV-Programm des ZDF gibt es noch eine weitere Option, FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul live zu verfolgen. Denn das Duell beider Teams wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

Das ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-STREAM bei ZDFSport.de

Auch in puncto LIVE-STREAM ist das ZDF beim Audi Cup 2019 Eure erste Anlaufstelle. Der Sender zeigt das Duell zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce Istanbul nicht nur live im Free-TV, sondern auch in voller Länge im LIVE-STREAM. Diesen findet Ihr im Internet unter www.ZDFsport.de oder in der App der ZDF-Mediathek, welche in den gängigen Downloadportalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) verfügbar ist.

Der LIVE-STREAM des ZDF zu FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul ist kostenlos. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der LIVE-STREAM startet analog zum TV-Programm um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Das ZDF zeigt / überträgt alle Spiele des Audi Cup 2019 im LIVE-STREAM bei ZDFSport.de

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce Istanbul ist allerdings nicht die einzige Begegnung, die das Zweite Deutsche Fernsehen im LIVE-STREAM überträgt. Während alle Partien des Audi Cup 2019 im Free-TV beim ZDF zu sehen sind, überträgt der Sender alle Duelle des Wettbewerbs zeitgleich und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Folgende Partien überträgt das ZDF im LIVE-STREAM bei ZDFSport.de:

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-STREAM?

Das ist leider nicht der Fall. Das Übertragungsangebot bei DAZN ist groß - riesengroß. Doch der Audi Cup 2019 gehört nicht dazu. Dementsprechend überträgt DAZN das Duell zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce Istanbul nicht im LIVE-STREAM. Auch eine Zusammenfassung der Partie wird es beim Streamingdienst nicht geben.

Ihr müsst dennoch nicht auf den FC Bayern München bei DAZN verzichten. Schließlich ist der Streamingdienst ab der kommenden Saison die Heimat der Bundesliga: DAZN überträgt zahlreiche Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Allerbeste daran: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr die sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos testen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat!

Hat Euch das Angebot bei DAZN bestehend aus Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben sowie zahlreichen weiteren Live-Sport-Events überzeugt, zahlt Ihr für das komplette Paket nur 11,99 Euro monatlich. Das Abo könnt Ihr jederzeit monatlich kündigen. Nutzt Ihr DAZN sowieso das ganze Jahr, empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro. Mit dieser spart Ihr 24 Euro.

Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Downloadportalen auf Euer Handy, Tablet oder Euren Smart-TV herunter:

FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Halbfinale des Audi Cup 2019 weder live im TV-Programm des ZDF noch im LIVE-STREAM anschauen? Kein Problem. Dann schaut doch einfach mal im LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul vorbei und verpasst keine Torchance, keinen Treffer und keine Entscheidung im Kampf um den Einzug ins Finale.

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang in unserem LIVE-TICKER mit allen wichtigen Szenen und vermitteln Euch das Gefühl, live dabei zu sein. Aber bereits vor dem Anpfiff rüsten wir Euch mit allen wichtigen Informationen und Geschichten rund um die Partie aus.

Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER zu Bayern München vs. Fenerbahce unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App, die Ihr Euch aus den folgenden Portalen downloaden könnt:

FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul: Die Aufstellungen

Mit welcher Elf versucht der FC Bayern München, ins Finale des Audi Cup einzuziehen? Max Kruse und Co. - wer steht für Fenerbahce in der Startelf? Wenn beide Mannschaften ihre Startformationen knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

FC Bayern München vs. Fenerbahce Istanbul: Der Audi Cup 2019 in der Übersicht

DATUM ANPFIFF RUNDE HEIM GAST Dienstag, 30.07.2019 18 Uhr Halbfinale 1 Real Madrid Tottenham Hotspur Dienstag, 30.07.2019 20.30 Uhr Halbfinale 2 FC Bayern München Fenerbahce Istanbul Mittwoch, 31.07.2019 18 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Mittwoch, 31.07.2019 20.30 Uhr Finale Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Audi Cup-Historie: Alle Sieger im Überblick