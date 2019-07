FC Bayern München: Berater dementiert bevorstehenden Wechsel von Timo Werner, Guardiola liebt den FC Bayern - alle News zum FCB

Werner soll zum FC Bayern wechseln, der Berater dementiert. Pep Guardiola erinnert sich an seine Zeit in München. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der hat seine USA-Reise und die Teilnahme am ICC 2019 mit einem 1:0 gegen den abgeschlossen. Nun geht es für den deutschen Rekordmeister darum, sich auf den Supercup gegen am 3. August vorzubereiten.

Sichere Dir Tickets für den Audi-Cup 2019 in München mit Bayern, Real, Fenerbahce und Tottenham!

Begleitet wird dieses Vorhaben jedoch von den Diskussionen um mögliche Neuzugänge. Timo Werner steht einem Bericht zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, doch sein Berater dementiert diese Meldung umgehend.

Ex-Trainer Pep Guardiola erinnert sich indes an seine Zeit in München und der FC Chelsea macht Bayern-Wunschspieler Callum Hudson-Odoi zum Spitzenverdiener.

Der FC Bayern München am Samstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Wechsel von Timo Werner steht angeblich bevor - Berater dementiert

Wie die Südwestpresse am Freitagabend unter Berufung auf einen Insider meldete, steht der Wechsel von Leipzig-Angreifer Timo Werner zum FC Bayern München kurz bevor. Werners Berater Karlheinz Förster dementierte eine Einigung auf Nachfrage von Goal und SPOX.

"Ich war selbst überrascht, als ich das gelesen habe", sagte Förster und schob nach: "Ich weiß nichts davon." Er wisse auch nicht, wie die Meldung zustande gekommen sei. Werner war in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Transfer zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Pep Guardiola: "Ich liebe den FC Bayern München"

Pep Guardiola blickt auf seine Zeit als Trainer von Bayern München zurück und erklärt, dass er beim deutschen Rekordmeister immer noch Freunde habe.

Chelsea macht Callum Hudson-Odoi zum Spitzenverdiener

Offensivmann Callum Hudson-Odoi steigt nach seiner Vertragsverlängerung beim zum Spitzenverdiener der Blues auf. Wie Goal und SPOX erfahren haben, streicht das Top-Talent künftig ein wöchentliches Gehalt von rund 167.000 Euro ein, das mit leistungsbezogenen Boni sogar bis auf 200.000 Euro ansteigen könnte.

Damit reiht sich der 18-Jährige in die Riege der bestbezahlten Chelsea-Akteure wie etwa Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso und Ruben Loftus-Cheek ein. Getoppt wird die Gruppe lediglich von N'Golo Kante. Der Mittelfeldmann verdient umgerechnet circa 325.000 Euro pro Woche.

Dass Hudson-Odoi, dessen derzeitiges Arbeitspapier im Sommer kommenden Jahres endet, zeitnah einen Fünfjahresvertrag unterschreiben wird, ist bereits länger bekannt. Hudson-Odoi wurde monatelang intensiv vom FC Bayern München umworben. Der deutsche Rekordmeister blitzte aber mit mehreren Angeboten bei den Londonern ab.

Kingsley Coman erklärt Ausraster nach Calhanoglu-Foul: "Darf mich nicht verletzen"

Gegen den AC Mailand (1:0) wurde Kingsley Coman mit einer rüden Grätsche von Hakan Calhanoglu von den Beinen geholt und konnte seine Emotionen in der Folge nur schwer unter Kontrolle behalten. "Aktuell haben wir zwei Außenspieler weniger im Kader. Das heißt: Ich darf mich nicht verletzen, sondern muss fit bleiben", äußerte sich der 23-Jährige im Anschluss an die Szene gegenüber der Bild .

Mit Franck Ribery und Arjen Robben verabschiedete der FC Bayern zuletzt gleich zwei Offensivspieler. Über seine aktuelle Situation beim deutschen Rekordmeister sagte Coman: "Ich verspüre nicht mehr Druck nach dem Abschied von Ribery und Robben. Denn schon letzte Saison habe ich sehr viele Spiele absolviert und eine wichtige Rolle im Team gespielt."

Gleich zu Beginn der abgelaufenen Saison hatte sich Coman allerdings erneut einen Syndesmoseriss zugezogen und war danach für 17 Spiele ausgefallen. Die Sorge vor einer erneuten Verletzung ist daher immer präsent. Vor der neuen Saison sieht er sich allerdings auf einem guten Weg: "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, dafür trainiere ich erst seit kurzer Zeit. Aber in ein paar Wochen wird es perfekt und ich in Form sein, da mache ich mir keine Sorgen."

Bayern-Coach Niko Kovac lobt BVB für offensive Zielsetzung

Trainer Niko Kovac vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat die Verantwortlichen von Borussia Dortmund für ihre offensiv formulierten Ziele in der bevorstehenden Bundesliga-Saison gelobt. "Ich finde das gut", sagte Kovac im kicker -Interview. Es sei nicht einfach, das zu formulieren, "weil man in der heutigen Zeit daran gemessen und entsprechend bewertet wird, wenn es misslingt."

Nach dem knapp verpassten Titel in der vergangenen Saison will der BVB die Bayern nach sieben Meisterschaften in Serie vom Thron stoßen. Dortmund geht mit der Maßgabe in die neue Saison, "ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft zu spielen", wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke versicherte.

VIDEO - Alle Bayern-Tore von der USA-Reise