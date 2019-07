FC Bayern München: Jürgen Klopp wollte Ribery wohl zum FC Liverpool holen, Espanyol verhandelt bei Roca nicht - alle News zum FCB

Jürgen Klopp wollte wohl Bayern-Legende Franck Ribery nach Liverpool holen. Indes stellt sich Espanyol bei Roca quer. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der hat seine USA-Reise und die Teilnahme am ICC 2019 mit einem 1:0 gegen den abgeschlossen. Nun geht es für den deutschen Rekordmeister darum, sich auf den Supercup gegen am 3. August vorzubereiten.

Begleitet wird dieses Vorhaben jedoch von den Diskussionen um mögliche Neuzugänge. Timo Werner steht einem Bericht zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, doch sein Berater dementierte diese Meldung umgehend. Bei Marc Roca von Barcelona gibt es wohl keinen Verhandlungsspielraum. Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärt indes, der FC Bayern werde auf dem Transfermarkt "nicht alle Verrücktheiten mitmachen".

Ex-Trainer Pep Guardiola erinnert sich an seine Zeit in München und Jürgen Klopp war wohl scharf auf einen Transfer von Bayern-Legende Franck Ribery.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Jürgen Klopp wollte Franck Ribery nach Liverpool holen

Liverpool-Coach Jürgen Klopp plante in diesem Sommer wohl die Verpflichtung von Franck Ribery, falls ein Platz in der Offensive frei geworden wäre. Wie L'Equipe berichtet, ist Klopp ein großer Fan des zurzeit ablösefrei verfügbaren Franzosen.

Da aber keiner von Liverpools Angreifern den Klub verlassen hat, ist im Kader der Reds keine vakante Stelle für die Münchner Klub-Ikone freigeworden.

Marc Roca zum FC Bayern? Espanyol Barcelona nicht verhandlungsbereit

Der FC Bayern ist an Marc Roca interessiert. Will der Rekordmeister den defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona verpflichten, muss er jedoch dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro zahlen. Denn nach Informationen von Goal und SPOX ist Espanyol unter keinen Umständen bereit, den spanischen U21-Europameister für eine geringere Ablösesumme ziehen zu lassen.

Radio Catalunya hatte zuletzt von einem Angebot der Münchner in Höhe von 18 Millionen Euro berichtet, Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge betonte kurz darauf aber, dass man weder ein solches Angebot abgegeben habe noch in Kontakt mit dem spanischen Erstligisten getreten sei. Letzteres müssen die Bayern auch nicht. Wenn er seine Klausel aktiviert, kann Roca seinen Arbeitgeber trotz seines bis 2022 laufenden Vertrags verlassen, ohne dass der Klub sein Veto einlegen kann.

Rummenigge über Bayern-Transferphilosophie: "Werden nicht alle Verrücktheiten mitmachen"

Große Titel ohne bedingungsloses Wettrüsten: Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will mit dem Rekordmeister einen alternativen Transferweg einschlagen - und trotzdem international vorne mitspielen. Die Strategie im Wettstreit mit der Elite aus , oder müsse lauten, "die Positionen 17, 18, 19 und 20 im Kader in der Zukunft mit jungen Leuten" zu besetzen, "die keine horrenden Ablösesummen kosten - und normal verdienen", sagte der 63-Jährige der Bild am Sonntag.

Von diesen vier Spielern müsse es "gelingen, jährlich ein bis zwei durchzubringen, die in der Lage sind, im Kader der ersten Mannschaft zu spielen", führte der Ex-Nationalspieler aus: "Wir müssen unsere eigene Philosophie finden. Wir werden nicht alle Verrücktheiten mitmachen."

FC Bayern: Wechsel von Timo Werner steht angeblich bevor - Berater dementiert

Wie die Südwestpresse am Freitagabend unter Berufung auf einen Insider meldete, steht der Wechsel von Leipzig-Angreifer Timo Werner zum FC Bayern München kurz bevor. Werners Berater Karlheinz Förster dementierte eine Einigung auf Nachfrage von Goal und SPOX.

"Ich war selbst überrascht, als ich das gelesen habe", sagte Förster und schob nach: "Ich weiß nichts davon." Er wisse auch nicht, wie die Meldung zustande gekommen sei. Werner war in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Transfer zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Pep Guardiola: "Ich liebe den FC Bayern München"

Pep Guardiola blickt auf seine Zeit als Trainer von Bayern München zurück und erklärt, dass er beim deutschen Rekordmeister immer noch Freunde habe.