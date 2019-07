FC Bayern München: Lewandowski mit Kampfansage an Hummels und BVB, Dembele-Transfer wohl vom Tisch - Alle News und Transfergerüchte zum FCB

Robert Lewandowski spricht über Mats Hummels und den BVB. Zudem soll Ousmane Dembele kein Thema mehr sein. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Der hat die USA-Reise und seine Teilnahme beim ICC 2019 mit einem Sieg abgeschlossen. Gegen die gewann der deutsche Rekordmeister mit 1:0, dank eines Treffers von Leon Goretzka.

Am 3. August geht es für den FCB dann im Supercup gegen . Dem BVB machte Bayern-Angreifer Robert Lewandowski gleich mal eine Ansage in Sachen Titelkampf.

Eine traditionelle Umfrage unter den -Trainern hat derweil eine klare Favoritenstellung des FC Bayern ergeben, was die deutsche Meisterschaft angeht.

Bereits am Dienstagabend kam die Meldung auf, dass Uli Hoeneß von seinem Amt als Bayern-Präsident zurücktreten will. Wie er selbst mitteilte, wird er erste Ende August darüber sprechen.

Außerdem: Kovac spricht über Youngster Alphonso Davies und dessen Rolle im FCB-Starensemble, Ousmane Dembele ist wohl kein Thema mehr und: Leroy Sane darf verlassen, wenn er das will.

Der FC Bayern München am Donnerstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern-Star Robert Lewandowski mit Ansage an Mats Hummels: "Jetzt ist er ein Gegner von uns"

Bayern-Angreifer Robert Lewandowski hat eine Kampfansage an Titelkonkurrent Borussia Dortmund gerichtet und dabei auch Ex-Mitspieler Mats Hummels angesprochen.

"Dass Mats nach Dortmund zurückgekehrt ist, muss man respektieren. Ich finde es schade, dass er nicht mehr bei uns spielt, aber das ist seine Entscheidung. Jetzt ist er ein Gegner von uns", sagte der Pole im Interview mit bundesliga.com.

Zudem deutete der 30-Jährige an, dass man im Lager der München entgegen vieler Fan-Hoffnungen in ganz unbedingt wieder Meister werden wolle: "Jeder erwartet jetzt, dass endlich mal wieder eine andere Mannschaft Deutscher Meister wird. Aber: Wir sind Bayern München, wir sind der amtierende Meister und wir wollen auf Platz eins bleiben."

Hummels, der erst kürzlich vom FC Bayern wieder nach Dortmund gewechselt war, wird künftig wieder ein Gegenspieler von Lewandowski sein. Gemeinsam gewannen sie die Meisterschaft 2011 und 2012 sowie den Pokal im Jahr 2012 (im BVB-Trikot), mit den Bayern durften sie sich über die Liga-Titel 2017, 2018 sowie das Double 2019 freuen.

Meister-Umfrage: Überwältigende Mehrheit glaubt an Bayern München

Die überwältigende Mehrheit der Bundesliga-Trainer glaubt an den achten Meistertitel für Bayern München in Folge. In einer kicker-Umfrage sehen 17 der 18 Trainer den deutschen Rekordmeisters als Titelanwärter Nummer eins. Nur Florian Kohfeldt ist anderer Meinung. "Meister wird Borussia Dortmund", sagte der Coach von .

Insgesamt fünf Trainer sehen gute Chancen für den Vizemeister Dortmund. Doch selbst BVB-Coach Lucien Favre sieht die "besten Voraussetzungen" bei den Bayern. "Wir wollen ein starker Herausforderer sein", sagte Favre.

Die Münchner nehmen die Favoritenrolle gerne an, "weil wir daran glauben und eine hohe Qualität in der Mannschaft haben", wie Trainer Niko Kovac versicherte: "Wir haben Spieler, die schon viele Titel geholt und letztes Jahr bewiesen haben, in Drucksituationen richtig zu reagieren. So etwas ist ganz wichtig."

, und trauen die Bundesliga-Trainer noch am ehesten zu, eventuell in den Titelkampf einzugreifen und für eine Überraschung zu sorgen. Diese Teams hatten in der vergangenen Saison die Plätze drei bis fünf belegt.

FC Bayern München: Kein Interesse mehr an Barcelonas Ousmane Dembele?

Der FC Bayern München hat aktuell offenbar kein Interesse mehr an Ousmane Dembele vom FC Barcelona. Das berichtet der kicker, nennt für den angeblichen Meinungsumschwung allerdings keine Gründe. Zuletzt galt der ehemalige Dortmunder als mögliche Alternative zu einem Transfer von Manchester Citys Leroy Sane.

Laut letzten Gerüchten stand Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits im Kontakt zu einem Berater Dembeles. Der junge Franzose ist beim durch den Transfer von Antoine Griezmann in der internen Rangordnung zurückgefallen. Nachdem auch Berichte um eine Rückkehr von Neymar die Runde machten, galt Dembele als transferierbar.

Pep Guardiola über Bayern-Kandidat Leroy Sane bei Manchester City: "Wenn er gehen will, kann er das tun"

Trainer Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City hat erneut betont, dass er seinen vom FC Bayern München umworbenen Angreifer Leroy Sane nicht abgeben möchte. Der FCB umgarnt den deutschen Nationalspieler seit Wochen öffentlich, doch Guardiola baut weiter auf ihn.

Nach dem 6:1-Testspielsieg Citys gegen Kitchee SC in Hongkong erklärte der Coach mit Blick auf Sane: "Er ist ein Junge, den wir wertschätzen. Ich mag ihn sehr, und ich glaube, dass er noch besser werden kann. Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt."

FC Bayern München: Hoeneß-Entscheidung am 29. August

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wird die Entscheidung über seine Zukunft "dem Aufsichtsrat am 29. August mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung". Das sagte der 67-Jährige am Mittwoch dem kicker .

Hoeneß wollte dabei weder ein Dementi noch eine definitive Bestätigung zur Meldung der Bild -Zeitung abgeben , wonach er seine Ämter im Herbst aufgeben wolle.

Weitere News rund um die Hoeneß-Gerüchte:

FC Bayern München: Niko Kovac will wohl noch einen "echten Sechser"

Einem Bericht der Sport Bild zufolge will Trainer Niko Kovac noch einen defensiven Mittelfeldspieler zum FC Bayern München holen.

Das Blatt spricht dabei von einem "echten Sechser", da Thiago, Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Renato Sanches diese Position zwar bekleiden können, jedoch keine Spezialisten sind.

Marc Roca von ist dabei ein heiß gehandelter Name. Javi Martinez, der bislang prädestiniert für diese Rolle war, reagierte darauf angesprochen durchaus gereizt: "Ist das ein Spieler von Bayern? Nein. Also muss ich dazu auch nichts sagen."