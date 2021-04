FC Bayern München News: So lief der Nagelsmann-Deal ab, DFB nimmt Gespräche mit Flick auf - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Details zum Nagelsmann-Transfer werden bekannt, der DFB redet mit Flick und Lewandowski äußert sich zum Müller-Rekord. Alle News zum FCB.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, News: So lief der Nagelsmann-Deal ab

Spätestens seit Hansi Flicks öffentlich gemachter Bitte um Vertragsauflösung rankten sich Gerüchte, seit Dienstag ist es offiziell: Leipzig-Coach Julian Nagelsmann wird zur neuen Saison Trainer des FC Bayern München.

Der Deal, der den 33-Jährigen zum mit Abstand teuersten Trainer der bisherigen Fußballhistorie macht, soll hierbei laut mehreren Medienberichten erstmals seit 40 Jahren ohne Beteiligung von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge abgelaufen sein.

Stattdessen soll nach Angaben der Sport Bild zunächst Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon vor der Bekanntgabe der Abschiedsgedanken Flicks den Kontakt zu Nagelsmann und den RB-Verantwortlichen hergestellt und die Transfermodalitäten geklärt haben. Anschließend übernahm laut der Sportzeitschrift der designierte Klubboss Oliver Kahn die finalen Verhandlungen und war somit für den Gesamtdeal federführend.

Nagelsmann gilt als absoluter Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters. Bereits zu seiner Zeit als Jugendtrainer gab es Verhandlungen zwischen dem damals in Hoffenheim tätigen Coach und dem ehemaligen Vereinspräsidenten Hoeneß.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

FC Bayern, News: Hoeneß begrüßt Nagelsmann-Verpflichtung

Uli Hoeneß, langjähriger Manager und ehemaliger Vereinsboss des FC Bayern, hat die Verpflichtung von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann freudig aufgefasst.

"Nagelsmann ist eine sehr gute Wahl", sagte der 69-Jährige gegenüber Sky . Hoeneß galt bereits zu dessen Hoffenheimer Zeiten als großer Fan des jungen Coaches.

FC Bayern, News: Lewandowski spricht über möglichen Müller-Rekord, Flick und Nagelsmann

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist überzeugt davon, dass ihm Gerd Müller den Saisontorrekord in der Bundesliga gönnen würde. Zudem trauert der Pole dem verpassten Halbfinale in der Champions League hinterher, wie er der Sport Bild verriet.

Robert Lewandowski (32) sagte, dass es ihm "weh getan" habe, in den zwei Viertelfinal-Spielen der Champions League gegen Paris St.-Germain verletzt gefehlt zu haben. "Ich konnte der Mannschaft nicht helfen, als es um alles ging."

Ob sein Fehlen den Ausschlag zum Scheitern gab, wollte der Pole nicht bestätigen: "Es ist eine reine Spekulation, ob wir vielleicht jetzt noch im Wettbewerb wären, wenn ich gegen Paris fit gewesen wäre? Wer weiß." Jedoch räumte er ein, dass die Mannschaft "toll gekämpft" habe, "super Spiele abgeliefert" habe.

Was ihn jedoch in jedem Fall störe, sei die nun deutlich geringere Frequenz der Spiele im Endspurt der Saison: "Wir haben jetzt viele Pausen, ich finde: zu viele Pausen! Die Situation ist ungewohnt. Wir haben in fünf Wochen vier Spiele - das ist für uns extrem wenig, fast wie Urlaub." Lewandowski vermutet jedoch, dass dies für ihn ein Vorteil mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft sein könne.

Lobende Worte fand Lewandowski derweil für seinen Backup im Bayern-Sturm, Eric Maxim Choupo-Moting: "Als er zum FC Bayern kam, war er bei uns sofort integriert. Choupo tut dem FC Bayern als Spieler und als Mensch gut."

Angesprochen auf den für ihn auch nach Ende seiner Verletzungspause noch möglichen Saisonrekord von 40 Toren von Bayern-Legende Gerd Müller, erklärte er, dass dies vor allem auf die Mannschaft ankomme: "Für mich wird entscheidend, wie wir als Mannschaft die Spiele angehen, ob wir 100 Prozent geben, nach einem 1:0 oder 2:0 weiter alles geben. Dann kann ich den Rekord holen, auch wenn ich immer noch nicht zu viel darüber reden will."

Er ist jedoch überzeugt davon, dass Müller selbst ihm nicht böse wäre, sollte er tatsächlich die Marke aus der Saison 1971/72 übertreffen: "Gerd Müller hat so viele Rekorde", sagte Lewandowski und ergänzte: "Ich glaube, er würde es wollen und verstehen."

Lewandowski steht bei 36 Treffern und benötigt somit noch fünf in den finalen drei Spielen der laufenden Saison, um einen neuen Rekord aufzustellen.

Was den Abgang von Trainer Hansi Flick angeht, der seinen Vertrag beim Rekordmeister im Sommer auflösen wird, sagte Lewandowski: "Er ist nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein super Mensch. Mit ihm kann man auch über Privates sprechen, wir haben mit Hansi Flick Historisches geschafft. Das war meine mit Abstand beste Zeit bei Bayern, er hat uns immer einen klaren Plan mitgegeben, was er erwartet."

Über dessen nun offiziellen Nachfolger Julian Nagelsmann sagte Lewandowski derweil, dass er ihn zwar kaum kenne, er jedoch zuversichtlich sei: "Er schafft es immer, Mannschaften auf ein Niveau zu heben, das man ihnen nicht zutraut. Die Performance der Mannschaften liegt bei Nagelsmann meistens über den Erwartungen, über der Summe der Qualität der Einzelspieler", sagte Lewandowski.

FC Bayern München, Tabelle: So sieht es in der Bundesliga aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 31 85:40 71 2. RB Leipzig 31 55:25 64 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:39 50

FC Bayern, News: DFB nimmt Gespräche mit Hansi Flick auf

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird Gespräche mit Hansi Flick über die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer aufnehmen. Das bestätigte der DFB auf SID-Anfrage. "Es ist bekannt, dass Hansi Flick beim DFB eine große Wertschätzung genießt. Wir können bestätigen, dass wir vor diesem Hintergrund nun auch Gespräche mit ihm und den Verantwortlichen des FC Bayern führen werden", teilte der DFB mit.

Der Verband bat um Verständnis, "dass wir uns zum weiteren Verfahren, das wir in aller Sorgfalt und Ruhe zunächst mit allen Beteiligten intern abstimmen, aktuell nicht weiter äußern werden".

Der Weg für Flick ist durch die Vertragsauflösung zum Saisonende beim deutschen Rekordmeister Bayern München frei geworden . Der DFB hatte zuvor betont, keinen Trainer ansprechen zu wollen, der unter Vertrag steht. Auch die Zahlung einer Ablösesumme hatte der Verband ausgeschlossen. Löw hatte seinen Abschied nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) angekündigt.

Flick würde nach über vier Jahren zum DFB zurückkehren. Beim WM-Triumph 2014 in Brasilien war er Co-Trainer von Löw. Danach wechselte er auf den Posten des Sportdirektors. Im Januar 2017 verließ er aber auf eigenen Wunsch den Deutschen Fußball-Bund (DFB).

FC Bayern, News: Christoph Daum lobt Nagelsmann

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Christoph Daum sieht in Julian Nagelsmann den richten Trainer für den FC Bayern. "Julian hat alle Anlagen für den nächsten Schritt. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann und hat auch die Führungskompetenzen, um mit so einem Star-Ensemble umgehen zu können", sagt Daum im Interview mit Sky Sport News.

Aus seiner Sicht verstehe es Nagelsmann zudem, junge Spieler im Profi-Bereich zu integrieren. Er sei einer "der besten deutschen Trainer".

