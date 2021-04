FC Bayern München: Erneutes Interesse an Philippe Coutinho, Kontaktaufnahme zu Julian Nagelsmann - alle News und Gerüchte zum FCB heute

🗣️ Hansi #Flick: "Es ist schade, dass wir nicht den Schritt gehen konnten. Mainz hat das sehr gut gemacht, aggressiv verteidigt und stand kompakt."#M05FCB #FCBayern pic.twitter.com/idBTXEuU2h — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 25, 2021

FC Bayern, News - Dietmar Hamann kritisiert Hansi Flick wegen Zoff mit Hasan Salihamidzic: "Hat Gräben immer wieder befeuert"

TV-Experte Dietmar Hamann hat am Sonntag bei Sky90 schwer gegen Bayern-Trainer Hansi Flick ausgeteilt. Der 56-Jährige habe im Zwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic "die Gräben zwischen Vorstand, Mannschaft und Fans immer wieder befeuert", sagte Hamann.

"Das ging dann so weit, dass er letzte Woche den Alleingang machte", führte Hamann aus und nahm Bezug zum mit den Bayern-Verantwortlichen unabgesprochenen Vorstoß Flicks nach dem 3:2-Sieg des Rekordmeisters gegen den VfL Wolfsburg vor einer Woche, in dessen Verlauf er in einem Sky-Interview erklärte, den Verein um Vertragsauflösung zum Saisonende gebeten zu haben.

Ein Vorgang, den der Verein tags darauf in einer Erklärung "missbilligte". Doch nicht nur Flicks Gang an die Öffentlichkeit missfiel Hamann, sondern auch dessen Umgang mit Salihamidzic im Anschluss an das Interview. "Dann setzt er sich in die Pressekonferenz und dankt dem ganzen Verein, nur dem Sportvorstand nicht", erklärte Hamann seine Sicht der Dinge.

So habe der Bayern-Trainer "eine gewisse Wagenburg-Mentalität geschaffen. Die Mannschaft, das Trainerteam, die Fans auf der einen und der Vorstand und gerade der Sportvorstand auf der anderen Seite". Überhaupt sei die von Flick auf einer Pressekonferenz vor wenigen Wochen geäußerte Kritik an der Kaderplanung von Salihamidzic nicht berechtigt, schließlich habe Salihamidzic Flick "vor 18 Monaten die Chance gegeben, einen Kader zu trainieren, der es ihm ermöglicht hat, sechs Titel zu holen. Diese Möglichkeit hätte er bei keinem anderen Verein bekommen".

Dass Salihamidzic mittlerweile besonders bei den Bayern-Fans kritisch gesehen wird - unter anderem wird in einer Petition mit mehr als 71.000 Unterschriften der sofortige Rücktritt des Sportvorstands gefordert - habe aus Sicht von Hamann "natürlich auch mit dem Verhalten des Trainers in den letzten Monaten zu tun".

Für Spannungen zwischen Flick und Salihamidzic hatten immer wieder die unterschiedlichen Ansichten in der Personalplanung gesorgt. So wird der Verein beispielsweise in David Alaba und Jerome Boateng zwei Spieler ablösefrei ziehen lasse, die Flick gerne behalten hätte. Für Hamann ist jedoch klar: Flicks Meinung "ist da irrelevant, wenn der Verein eine Entscheidung getroffen hat, dann hat er öffentlich die Entscheidung des Vereins mitzutragen."

FC Bayern, News: Flick-Nachfolger? FCB nimmt Kontakt zu Leipzig-Coach Julian Nagelsmann auf

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Triple-Trainer Hansi Flick Kontakt mit Julian Nagelsmann und bei RB Leipzig sein Interesse an einer Verpflichtung offiziell hinterlegt. Die Sachsen wollen Nagelsmann, dessen bis 2023 laufender Vertrag keine Ausstiegsklausel beinhaltet, jedoch nur gegen eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen lassen. Das würde Nagelsmann zum teuersten Trainer im Weltfußball machen.

#FCBayern und #RBLeipzig in Kontakt wegen #Nagelsmann – die erste Ablöseforderung der Sachsen liegt nach unseren Infos bei 30 Mio. Euro. Fraglich, ob der FCB so viel zahlen möchte. Hängt wohl auch von #Flick ab, den die Bosse auf keinen Fall ablösefrei abgeben wollen. @spox @goal — Kerry Hau (@kerry_hau) April 25, 2021

FC Bayern, News: Erneutes Interesse an Philippe Coutinho?

Der FC Bayern München denkt angeblich an eine Verpflichtung von Offensivmann Philippe Coutinho nach. Das berichtet fichajes.net.

Demnach denkt der FC Barcelona darüber nach, den 28-Jährigen erneut abzugeben, wobei nun eine feste Verpflichtung im Raum stehen soll. Aufgrund der hohen Verbindlichkeiten ist Barca im Sommer auf Spielererlöse angewiesen.

Coutinho lief bereits in der Saison 2019/20, damals auf Leihbasis, für den deutschen Rekordmeister auf.

In der laufenden Spielzeit kommt Coutinho bislang lediglich auf 14 Pflichtspiele.

2021 ist der Edeltechniker aufgrund einer Knieverletzung noch ohne Einsatz. Bei den Katalanen läuft sein Vertrag noch bis 2023.

FC Bayern München, Tabelle: So sieht es in der Bundesliga aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 31 85:40 71 2. RB Leipzig 31 55:25 64 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:39 50

FC Bayern München, Spielplan: Das Bundesliga-Restprogramm des FCB