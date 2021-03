Gerd Müller, Rekorde: Diese Bestmarken jagt Robert Lewandowski vom FC Bayern München

Robert Lewandoswki jagt in dieser Saison einen Rekord nach dem anderen. Goal hat sich genauer angeschaut, was RL9 in Zukunft noch erreichen könnte.

Der Stürmer der FC Bayern München ist der aktuell beste Fußballer der Welt: Robert Lewandowski befindet sich auf dem spielerischen Höhepunkt seiner Karriere - ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Goal schaut auf die Rekorde, die "RL9" in nächster Zeit brechen könnte.

Dass Robert Lewandowski schon seit Jahren zu den Besten auf seiner Position gehört, ist kein Geheimnis. Schon bei Borussia Dortmund (BVB) war er maßgeblich an den Gewinnen der Meisterschaften und des Pokals in den Jahren 2011 und 2012 beteiligt.

Spätestens bei seiner Gala im Dress des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg 2015, bei welcher er nach seiner Einwechslung innerhalb von neun Minuten fünf Tore schoss, war klar, dass er zu den besten Mittelstürmern gehört, die jemals in der Bundesliga gespielt haben. Früh abzusehen war das nicht: Nach seinem Rauswurf bei Legia Warschau musste er den Umweg über die dritte polnische Liga gehen, um eine Chance im Profigeschäft zu bekommen.

Robert Lewandowski hat schon ziemlich viel gewonnen und eine Menge Rekorde gebrochen - am Ziel ist der Pole aber noch nicht. Goal wirft einen Blick auch Zahlen und Rekorde, die er in Zukunft noch brechen könnte - dabei belaufen sich die Zahlen nur auf Männerfußball.

Bild: Getty Images

FC Bayern München - Robert Lewandowski vs. Gerd Müller: Der Bundesligarekord ist in greifbarer Nähe

Fangen wir mit dem prestigeträchtigsten Rekord an, den die Bundesliga für Stürmer zu bieten hat: den für die meisten Tore innerhalb einer Saison! Bisheriger Rekordhalter: Gerd Müller, 40 Tore gelangen ihm in der Saison 1971/72, ebenfalls für den FC Bayern München.

Das war vor 49 Jahren - lange wirkte der Rekord uneinholbar. Nun ist aber die Nummer Neun des FC Bayern Münchens drauf und dran, dem Bomber der Nation den Titel streitig zu machen.

FC Bayern München: Lewandowskis irre Quote - Müller-Rekord in Reichweite

Aktuell steht Robert Lewandowski bei 31 Toren nach 24 Spieltagen - wobei er ein Spiel aussetzen musste. Ergibt eine Quote von 1,3 Toren pro Spiel - die von Gerd Müller in der Rekordsaison lag bei 1,17 (40 Tore in 34 Spielen).

Sollte Robert Lewandowski verletzungsfrei die letzten zehn Spiele bestreiten können und dabei annähernd die Quote abrufen können, die ihn auch bisher durch die Saison getragen hat, dürfte der Rekord also nicht mehr lange in Gerd Müllers' Vita stehen.

Robert Lewandowski now just needs 9 goals to equal the all-time Bundesliga record set by Gerd Müller. 🔥 #FCBBVB #FCBayern — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) March 6, 2021

Am häufigsten Torschützenkönig: Auch hier jagt Lewandowski den Müller-Rekord

Dabei ist der Tore-pro-Saison-Rekord nicht der einzige, den Gerd Müller an seinen polnischen Nachfolger verlieren könnte. So ist Gerd Müller bisher auch der Spieler, der am häufigsten Torschützenkönig in der Bundesliga geworden ist.

Sieben Gewinne stehen zu Buche, bei Lewandowski sind es derer bisher "nur" fünf. Allerdings könnte der amtierende Ballon-d'Or-Titelträger bereits im Sommer 2022 zu Müller aufschließen.

Quelle: Getty Images

Bundesliga-Rekorde: Beste Torschützen aller Zeiten - Bayern-Star Lewandowski bald Zweiter?

Auch in der Tabelle der Rekordtorschützen der Bundesliga steht Robert Lewandowski weit oben, den nächsten Spieler könnte der Pole bereits im Spiel gegen Werder Bremen einholen.

268 Tore erzielte Schalke-Legende Klaus Fischer (TSV 1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum), Lewandowski befindet sich aktuell nur einen Treffer dahinter. Bis Gerd Müller ist es noch ein gutes Stück - 98 Tore Vorsprung hat der 75-Jährige noch. (Stand: 12.03.2021)

Ein Tor bis Fischer, 98 bis Müller: Die besten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten

Gerd Müller 365 Tore Klaus Fischer 268 Tore Robert Lewandowski 267 Tore Jupp Heynckes 220 Tore Manfred Burgsmüller 213 Tore Claudio Pizarro 197 Tore

Polen, Peru, Brasilien: Die besten Torschützen aus dem Ausland

Einsame Spitze ist Lewandowski dafür, wenn man sich nur die ausländischen Torschützen anschaut. Die 267 Tore, welche RL9 in seiner Bundesligakarriere aufweisen kann, zeugen bereits jetzt von einem riesigen Abstand auf den Zweiplatzierten Claudio Pizarro. (Stand: 12.03.2021)

Robert Lewandowski 267 Tore Claudio Pizarro 197 Tore Giovane Elber 133 Tore

Bild: Getty Images

Robert Lewandowski: Rekorde, Zahlen, Fakten - der Bayern-Stürmer kann noch viel erreichen

Die 5-Tore-Gala gegen Wolfsburg haben wir in diesem Artikel bereits thematisiert, allerdings tun wir das gleich nochmal, denn: Fünf Tore nach Einwechslung ist ebenfalls Rekord, den hält Lewandowski also auch.

Was Tore in einem Spiel betrifft, muss der Bayern-Stürmer noch eine Schippe drauflegen: Sechs Treffer ist hier der Rekord, den Dieter Müller 1972 für den 1. FC Köln aufstellen konnte. Platz zwei teilt sich Lewandowski hier mit gleich 13 weiteren Spielern, Gerd Müller gelang das Quintuple sogar vier Mal.

Golden Shoe: Lewandowski könnte erster Gewinner aus der Bundesliga seit Gerd Müller werden

Schauen wir auf die internationale Ebene, auch dort kann Lewandowskis herausragende Saison einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Das Rennen um den Goldenen Schuh, der den besten Torschützen im europäischen Vereinsfußball auszeichnet, wird aktuell deutlich vom Bayern-Stürmer angeführt.

62 Punkte stehen hier auf Lewandowskis Konto (Faktor 2 für 31 Bundesligatore), der Zweitplatzierte Kasper Junker kommt bisher auf 40,5 Punkte - der Gewinn dürfte also auch hier so gut wie sicher sein. Damit würde Lewandowski ebenfalls in Gerd Müllers Spuren treten: Dieser ist der einzige Spieler der Bundesliga, der den Preis gewinnen konnte (1969/70 und 1971/72).

Alaba, Thomas Müller und Ribery vorne: Lewandowski gewann bereits acht Meisterschaften

Abschließend wollen wir natürlich auch auf die Teamerfolge schauen, die Robert Lewandowski bisher feiern konnte: Acht Meisterschaften (Zwei bei Borussia Dortmund, sechs beim FC Bayern München) schmücken aktuell sein Portfolio.

Auch in dieser Kategorie gehört Lewa also zu den ganz Großen: Nur drei Spieler (Franck Ribery, David Alaba, Thomas Müller) stehen mit neun Meisterschaften noch eine Stufe drüber.