FC Bayern München, News und Gerüchte: Michael Reschke bestätigt Verhandlungen mit Julian Nagelsmann, Karl-Heinz Rummenigge rüffelt Hansi Flick und Hasan Salihamidzic

Reschke spricht über Verhandlungen mit Nagelsmann, Rummenigge ermahnt Brazzo und Flick und zwei Bayernstars drohen das CL-Rückspiel zu verpassen.

Der FC Bayern München am Freitag. Alle News zum FCB gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern München, News: Ex-Verantwortlicher Reschke verrät Details über Nagelsmann-Verhandlungen

Michael Reschke, ehemaliger Technischer Direktor des FC Bayern München, hat im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche über seine Zeit an der Säbener Straße gesprochen. Dabei verriert der 63-Jährige, dass der FCB bereits 2015 mit dem heutigen Leipzig-Coach Julian Nagelsmann verhandelt hat.

Dieser war zum damaligen Zeitpunkt Trainer der Hoffenheimer U19 und macht in den Gesprächen mit Reschke und Uli Hoeneß offenbar einen guten Eindruck. "Er sollte bei Bayern München U19-Trainer werden. Die Gespräche waren super, Uli war komplett begeistert und wollte das dann auch auf jeden Fall umsetzen", sagte Reschke.

Der heutige Spielerberater fügte gleich den Grund für das Scheitern des Transfers an: "Er hatte aber eine Hürde zu nehmen und sagte: 'Wir haben ein so enges Verhältnis mit Dietmar Hopp und SAP, wir können das nur umsetzen, wenn wir grünes Licht bekommen.' Dann hat er Dietmar Hopp angerufen und der hat gesagt: 'Uli, bei allem Respekt. Wir werden den auf keinen Fall freigeben. Wir haben viel mit ihm vor. Der muss in Hoffenheim bleiben.''"

Dies habe Nagelsmann akzeptiert, auch wenn er den Schritt zum Rekordmeister laut Reschke gerne gewagt hätte: "Für Julian war es eine Selbstverständlichkeit. Er wäre aber gerne gewechselt, es hat ihn damals komplett gereizt als jemand, der Bayern-Fan ist und eine enge Bindung zu dem Klub hat."

Daher räumt der spätere Stuttgart- und Schalke-Manager einem zukünftigen Engagement Nagelsmanns bei den Bayern eine "hohe Wahrscheinlichkeit" ein: "Die sportliche Qualität steht außer Frage bei Nagelsmann. Das ist ein total außergewöhnlicher Trainer. Das ist ein Juwel auf dem Trainermarkt." Momentan habe man aber mit Hansi Flick ohnehin einen "hervorragenden Trainer".

Nagelsmann wurde nach seiner Zeit als U19-Trainer mit gerade einmal 28 Jahren Cheftrainer in Hoffenheim. Anschließend führte in sein Weg zu RB Leipzig, wo er wahrscheinlich in dieser Saison die Vizemeisterschaft in der Bundesliga feiern darf. Die Gerüchte über einen Wechsel zu den Bayern halten sich spätenstens seit den Spekulationen um ein Bundestrainer-Engagement Flicks hartnäckig.

FC Bayern München, News: Leon Goretzka und Niklas Süle drohen Rückspiel gegen PSG zu verpassen

Leon Goretzka und Niklas Süle haben sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain verletzt. Beide Spieler des FC Bayern München wurden bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt und werden wohl für längere Zeit ausfallen.

Bereits nach 33 Minuten wechselte Trainer Hansi Flick den angeschlagenen Goretzka aus, für ihn kam Linksverteidiger Alphonso Davies. Süle musste nach 42 Minuten verletzt runter und wurde von Jerome Boateng ersetzt.

Nach Informationen von Bild stehen nun auch bei beiden die Diagnosen fest: Bei Süle soll es sich um einen Muskelfaserriss im Oberschenkel handeln, während Goretzka mit einer Zerrung mutmaßlich glimpflich davon kam.

ℹ "Sowohl bei Leon #Goretzka als auch bei Niklas #Süle sind es muskuläre Verletzungen. Wie lange sie ausfallen, werden die Untersuchung zeigen." #FCBPSG #FCBayern — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 7, 2021

Während Süle wohl mindestens drei Wochen wird passen müssen, besteht demnach bei Goretzka noch Hoffnung aufs Rückspiel gegen PSG. Allerdings sei auch dies unwahrscheinlich laut dem Blatt.

Beim FC Bayern fallen ohnehin bereits Corentin Tolisso (Sehnenriss), Douglas Costa (Haarriss im Fuß), Serge Gnabry (COVID-19) und Robert Lewandowski (Bänderdehnung) aus.

FC Bayern München, News - Rummenigge rüffelt Flick und Salihamidzic: "Muss ein Ende haben"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (65) vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Trainer Hansi Flick (56) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (44) mit eindringlichen Worten zur Räson gerufen. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, müssen harmonisch, loyal und professionell zusammenarbeiten", sagte Rummenigge der Bild-Zeitung: "Das ist meine klare Forderung an die sportliche Führung. Das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet."

Die Diskussionen um die Zukunft von Flick und die Spannungen im Verhältnis mit Salihamidzic sollen ad acta gelegt werden. "Dieses Thema muss ein Ende haben. Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen", sagte Rummenigge, "zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen, mit sieben Punkten Vorsprung Erster in der Bundesliga sind, und auch trotz unseres 2:3 gegen Paris noch eine Chance haben, in der Champions League weiterzukommen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche."

Flick hatte im Anschluss an das 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain mit einer kryptischen Antwort auf eine Frage tief blicken lassen. Er müsse ja auch nicht auf alles antworten, auch, "weil ich es nicht möchte", sagte Flick und ergänzte, er müsse da "auch ein bisschen schauspielern, auch das gehört zum Trainerjob".

Salihamidzic hatte vor der Partie gegen PSG bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem von Flick so geschätzten Innenverteidiger Jerome Boateng nicht über den Sommer hinaus verlängert werden würde. Zudem hatte sich der Sportvorstand bei Sky ausweichend auf die Frage nach Flicks Zukunft geäußert. Flick ist als Nachfolger für den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw im Gespräch.

FC Bayern München, News: Mbappe verrät erfolgreichen Schlachtplan gegen die Bayern

Kylian Mbappe, Stürmer des französichen Meisters Paris Saint-Germain, hat nach dem 3:2-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Einblicke in die Taktik seines Trainers Mauricio Pochettino gegeben und dabei seine persönlichen Anweisungen für das Match verraten.

"Der Trainer wollte, dass ich mit Neymar die Passwege auf Kimmich schließe", sagte der Pariser Doppeltorschütze Kylian Mbappe nach dem Spiel bei RMC Sport. "Ich war bereit für die Herausforderung und es hat heute gut funktioniert. Dort gab es den Raum, um sich zu erholen, also wollte er, dass ich tief gehe, um den Bayern-Block aufzudehnen und dass sie Läufe machen müssen, weil das nicht das ist, was sie bevorzugen", schloss der Franzose ab.

Die Taktik war trotz statistisch drückender Überlegenheit der Münchner erfolgreich: PSG konterte den deutschen Rekordmeister mehrfach aus und konnte so das Spiel für sich entscheiden. Mbappe selbst avancierte mit zwei erzielten Toren zum Matchwinner.

FC Bayern München, News: Rummenigge lobt Chelseas Granovskaia

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München, hat in einem Interview Marina Granovskaia, die Direktorin des FC Chelsea, gelobt. Gegenüber The Athletic bescheinigte er der 46-Jährigen großes Geschick während der Corona-Krise.

"Die Zahlen von Chelsea sehen sehr positiv aus. Marina hat sehr gute Arbeit geleistet", sagte Rummenigge und fügte an, dass der FC Chelsea "einer von nur zwei oder drei Klubs" sei, die in diesen Zeiten als finanziell stabil bezeichnet werden könnten.

Granovskaia gilt seit Jahren als rechte Hand des Chelsea-Bosses Roman Abramowitsch und ist bei den Blues vor allem für die Transfers zuständig. Die "Iron Lady", wie sie von Fans genannt wird, wird oft als mächtigste Frau im Fußball-Geschäft angesehen.

