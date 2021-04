FC Bayern München: Topklubs jagen Lewandowski, Nagelsmann will wechseln - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Bayern-Stürmer Lewandowski ist bei einigen Klubs begehrt, soll aber bleiben. Kommen soll und will dagegen Nagelsmann. Alle News zum FCB.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, Gerücht: Robert Lewandowski von Topklubs umworben

Robert Lewandowski steht noch bis 2023 beim FC Bayern unter Vertrag. Und nach Informationen von Goal und SPOX sind die Münchner nicht gewillt, den 32-jährigen Angreifer aus Polen vorher ziehen zu lassen. Dennoch ist er heiß begehrt.

Wie Sky berichtet, sollen sich mehrere europäische Topklubs mit Lewandowskis Berater Pini Zahavi in Verbindung gesetzt haben, um eine Verpflichtung im Sommer zu realisieren. Ein Verein sei sogar schon an die Bayern herangetreten, um sich nach der Situation des besten Bundesliga-Torjägers (36 Treffer) zu erkundigen. Die Antwort des FCB: Keine Chance. Und dabei dürfte es auch bleiben.

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef der Münchner, kündigte erst vor kurzem in der Sport Bild an, eine Vertragsverlängerung mit Lewandowski zu erwägen. "Ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität - wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt - ist da noch nicht das Ende angesagt", so Rummenigge.

Nagelsmann will zum FC Bayern: Jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Es geht Schlag auf Schlag: Am Sonntagabend tauchten erste Berichte auf, wonach der FC Bayern Gespräche mit Julian Nagelsmann und RB Leipzig aufgenommen habe, um den verheißungsvollen Trainer-Youngster von den Roten Bullen nach München zu lotsen, nach Informationen von Goal und SPOX möchte der aus dem oberbayrischen Landsberg am Lech stammende Nagelsmann ab kommender Saison die Nachfolge von FCB-Coach Hansi Flick antreten .

Wie die Bild am Montagnachmittag berichtete, habe er sich mit seinem möglichen künftigen Arbeitgeber sogar schon auf ein Engagement geeinigt, mit einer Übereinkunft der beiden beteiligten Vereine wird nach Goal - und SPOX -Infos zeitnah, sprich, noch in der laufenden Woche gerechnet.

FC Bayern - DFB-Ablöse für Hansi Flick? Vizepräsident Rainer Koch: "Unmoralisch"

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat bekräftigt , dass der Deutsche Fußball-Bund für ein mögliches Engagement von Bayern-Trainer Hansi Flick als Bundestrainer ab dem kommenden Sommer keine Ablösesumme an den FC Bayern München zahlen wird.

"Der DFB wird keine Ablösesummen zahlen, weil er noch nie Ablösesummen gezahlt hat und weil er als gemeinnütziger Verband im Übrigen sich schwertut, dies zu tun" sagte Koch am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Rundfunk . Dies gelte nicht nur für den Fall, dass Flick die Nachfolge von Joachim Löw antritt, sondern auch für einen anderen Trainer, der für das Amt in Frage kommt.

FC Bayern München, Tabelle: So sieht es in der Bundesliga aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 31 85:40 71 2. RB Leipzig 31 55:25 64 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:39 50

3. Liga: Abstiegssorgen von Bayern München wachsen

Die Abstiegssorgen der Reserve des FC Bayern in der 3. Liga wachsen weiter an. Der Vorjahresmeister verlor zum Abschluss des 34. Spieltages gegen den 1. FC Saarbrücken am Montagabend 0:4 (0:2) und steht nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg auf dem 18. Tabellenplatz.

Minos Gouras (11.), Nicklas Shipnoski (20., 69.) und Sebastian Jacob (90.) sorgten beim Gastspiel in München für klare Verhältnisse. "Mit der ersten Aktion von Saarbrücken fällt gleich das 0:1. Danach haben wir Jugendfußball gegen Herrenfußball gespielt. In jedem Zweikampf waren wir zweiter Sieger, wir haben das Füßchen hingehalten und Saarbrücken den Fuß. Es war eine verdiente Niederlage", sagte der enttäuschte Bayern-Trainer Danny Schwarz nach dem Spiel bei MagentaSport .

Saarbrücken dagegen darf sich nach dem Erfolg noch leise Hoffnungen auf die Aufstiegsränge machen. Vier Spieltage vor Schluss liegen die Saarländer sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz auf Rang fünf. ( Text: SID )

FC Bayern München, Spielplan: Das Bundesliga-Restprogramm des FCB