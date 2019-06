FC Bayern München, News und Gerüchte: Noch kein FCB-Angebot für Leroy Sane

Der FC Bayern hat wohl doch noch kein Angebot für Leroy Sane abgegeben, die U17 verliert derweil gegen Frankfurt deutlich. Alle News zum FCB.

Mit dem Gewinn des Doubles verabschiedete sich der FC Bayern vor einer Woche in die Sommerpause. Ruhe ist deswegen an der Säbener Straße aber trotzdem nicht eingekehrt, denn im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die neue Saison.

Entgegen der letzten Meldungen soll der deutsche Rekordmeister doch noch kein Angebot für Leroy Sane von abgegeben haben. Stattdessen versucht der englische Meister nun, den 23-Jährigen unbedingt zu halten.

Die U17 des FC Bayern hat derweil die Generalprobe für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft verpatzt. Gegen den Tabellendritten setzte es eine deutliche Niederlage.

Jerome Boateng sorgt wieder einmal für Schlagzeilen abseits des Fußballplatzes und Flügelspieler Franck Ribery sucht nach seinem Abschied vom FCB einen neuen Klub. Ein Verein aus kann sich den Franzosen nicht leisten, während sich James Rodriguez schon mit einem Verein einig sein soll.

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Medienbericht: Wohl doch noch kein FCB-Angebot für Sane

Einem Bericht des englischen Mirror zufolge gab es doch noch kein Angebot des FC Bayern München für Leroy Sane. Stattdessen warte der englische Meister Manchester City weiter auf eine Offerte. Derweil soll der Flügelspieler mit einem neuen Vertragsangebot von einem Verbleib überzeugt werden.

Der Guardian hatte vor wenigen Tagen ein Angebot der Bayern über 80 Millionen Euro ins Gespräch gebracht, das sei von den Citizens jedoch abgelehnt worden. Daran sei nichts dran, behauptet der Mirror. Zudem seien die Citizens verärgert darüber, dass die Bayern öffentlich Interesse am 23-Jährigen angemeldet haben.

Bayerns U17 verliert Generalprobe gegen Frankfurt deutlich

Die U17 des FC Bayern hat im letzten Spiel der regulären Saison der B-Junioren Süd/Südwest eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Vier Tage vor dem Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den verlor der bereits feststehende Süddeutsche Meister beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt deutlich mit 1:5 (0:4).

Die Tore für Frankfurt erzielten Elias Kurt (1./19.), Jongmin Seo (10.) und Tim Littmann (40.+1), nach der Pause erhöhte Ali Loune sogar noch auf 5:0 (50.). Alexander Bazdrigiannis sorgte in der 54. Minute für den Ehrentreffer für den FCB.

Ribery zu teuer für Babbel-Klub Western Sydney Wanderers

Franck Ribery verlässt die Bayern in diesem Sommer - doch wohin es den Franzosen zieht, ist weiterhin unklar.

Mit den Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel hat sich nun ein Interessent aus dem Rennen um den Flügelspieler verabschiedet. "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Aus fußballerischer Sicht wäre er natürlich der Rockstar hier. Da würden einige meiner Spieler wahrscheinlich vor Ehrfurcht erstarren. Aber das Gesamtpaket Ribery ist für uns im Moment leider nicht bezahlbar", sagte Babbel Sky .

James Rodriguez angeblich mit Napoli einig

James Rodriguez steht angeblich kurz vor einem Wechsel zur . Einem Bericht der spanischen AS zufolge sind sich Klub und Spieler bereits einig . Die Abwicklung des Transfers hängt nun vom FC Bayern München und ab.

Jerome Boateng wird Kinostar in neuer "Men in Black"-Fortsetzung

Jerome Boateng wird im vierten Teil der "Men in Black"-Filmserie einen Gastauftritt haben. Das gab Sony Pictures bekannt. Boateng wird in "Men in Black: International" einen Außerirdischen spielen .

"Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen", sagte Boateng.

Das neue Ausweichtrikot für die kommende Saison?

Das neue Dritte Trikot des FC Bayern München könnte in schwarz-orange mit einem speziellen Muster gehalten sein. Nun tauchten erste Bilder auf .

Rummenigge bezeichnet attraktivere Spielweise als "Anspruch des Klubs"

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat den Verbleib von Trainer Niko Kovac bei Bayern mit gewissen Erwartungen an den Coach verknüpft. So sei eine attraktivere Spielweise " der Anspruch des Klubs in der Zukunft ", sagte er dem Spiegel .

Zu den Diskussionen um eine Weiterbeschäftigung von Kovac, der erst seit dem vergangenen Sommer auf der Bayern-Bank sitzt, meinte Rummenigge: "Ich kenne keinen Verein, der seinen Trainer nach dem Double entlassen hätte."