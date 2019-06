Bericht: Cristiano Ronaldo lockt James Rodriguez per Videoanruf zu Juventus Turin

Während die Bayern wohl keinen Gebrauch von ihrer Kaufoption bei James Rodriguez machen, streiten sich offenbar Italiens Topklubs um den Spielmacher.

Superstar Cristiano Ronaldo will seinen ehemaligen Mitspieler James Rodriguez angeblich von einem Wechsel zu überzeugen. WIe die Bild berichtet, hat der Portugiese sogar bereits per Videoanruf Kontakt mit dem 27-Jährigen vom aufgenommen.

James spielt aktuell auf Leihbasis bei den Münchnern, die den Kolumbianer im Sommer für 42 Millionen Euro von verpflichten könnten. Dem Bericht zufolge wird der deutsche Rekordmeister diese Option jedoch sehr wahrscheinlich nicht ziehen.

James-Rückkehr zu Real wohl wegen Zidane schwierig - auch Napoli interessiert?

Auch eine Rückkehr zu den Königlichen erscheint schwierig, da James unter Trainer Zinedine Zidane schon vor seinem Wechsel nach München keine wichtige Rolle spielte.

Deshalb will ihn Ronaldo nun offenbar nach locken, auch die Bosse des italienischen Meisters sollen einer Verpflichtung des Spielmachers gegenüber nicht abgeneigt sein. Doch es gibt wohl Konkurrenz aus der eigenen Liga, denn laut AS arbeitet auch James' ehemaliger Förderer Carlo Ancelotti, der aktuell bei der SSC Neapel an der Seitenlinie steht, an einem Transfer.