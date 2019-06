FC Bayern München, News und Gerüchte: Franck Ribery zu teuer für Babbel-Team

Für Franck Ribery geht es im Sommer nicht nach Australien. Jerome Boateng ist auf der Kino-Leinwand zu sehen. Alle News zum FCB.

Das Double eingetütet und Niko Kovac nun doch das Vertrauen ausgesprochen, befindet sich der FC Bayern in der wohlverdienten Sommerpause. Still steht das Treiben an der Säbener Straße aber nicht, schließlich will die neue Saison geplant werden.

Flügelspieler Franck Ribery hat noch keinen neuen Klub nach seinem Abschied vom FCB gefunden und auch bei James Rodriguez wird noch über die sportliche Zukunft spekuliert. Ein Verein aus kann sich den Franzosen nicht leisten, während sich der Kolumbianer schon mit einem Klub einig sein soll.

Jerome Boateng sorgt wieder einmal für Schlagzeilen abseits des Fußballplatzes.

Der am Samstag: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Ribery zu teuer für Babbel-Klub Western Sydney Wanderers

Franck Ribery verlässt die Bayern in diesem Sommer - doch wohin es den Franzosen zieht, ist weiterhin unklar.

Mit den Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel hat sich nun ein Interessent aus dem Rennen um den Flügelspieler verabschiedet. "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Aus fußballerischer Sicht wäre er natürlich der Rockstar hier. Da würden einige meiner Spieler wahrscheinlich vor Ehrfurcht erstarren. Aber das Gesamtpaket Ribery ist für uns im Moment leider nicht bezahlbar", sagte Babbel Sky .

James Rodriguez angeblich mit Napoli einig

James Rodriguez steht angeblich kurz vor einem Wechsel zur . Einem Bericht der spanischen AS zufolge sind sich Klub und Spieler bereits einig . Die Abwicklung des Transfers hängt nun vom FC Bayern München und ab.

Jerome Boateng wird Kinostar in neuer "Men in Black"-Fortsetzung

Jerome Boateng wird im vierten Teil der "Men in Black"-Filmserie einen Gastauftritt haben. Das gab Sony Pictures bekannt. Boateng wird in "Men in Black: International" einen Außerirdischen spielen .

"Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen", sagte Boateng.

Das neue Ausweichtrikot für die kommende Saison?

Das neue Dritte Trikot des FC Bayern München könnte in schwarz-orange mit einem speziellen Muster gehalten sein. Nun tauchten erste Bilder auf .

Rummenigge bezeichnet attraktivere Spielweise als "Anspruch des Klubs"

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat den Verbleib von Trainer Niko Kovac bei Bayern mit gewissen Erwartungen an den Coach verknüpft. So sei eine attraktivere Spielweise " der Anspruch des Klubs in der Zukunft ", sagte er dem Spiegel .

Zu den Diskussionen um eine Weiterbeschäftigung von Kovac, der erst seit dem vergangenen Sommer auf der Bayern-Bank sitzt, meinte Rummenigge: "Ich kenne keinen Verein, der seinen Trainer nach dem Double entlassen hätte."

FC Bayern: James führt bei Copa America an

Bayern München verzichtet wohl auf die Kaufoption, bei Real Madrid herrscht ebenfalls Zurückhaltung, nur in der kolumbianischen Nationalmannschaft ist James unumstritten. Der 27-Jährige wurde am Donnerstag in den 23-köpfigen Kader der Cafeteros für die Copa America in Brasilien (14. Juni bis 7. Juli) berufen.

Der Stern des Spielmachers, der unter Bayern-Coach Niko Kovac in der abgelaufenen Saison auch aufgrund einiger Verletzungen keine Hauptrolle spielte, war vor vier Jahren an gleicher Stelle aufgegangen, als er Kolumbien mit sechs Toren am Zuckerhut bis ins WM-Viertelfinale führte. Und nun will er sich in wieder ins Rampenlicht spielen, weil die Bayern die 42 Millionen teure Kaufoption vermutlich nicht ziehen werden und Real Madrid ihn gerne für diese Summe, egal an wen, abgeben will.

FC Bayern: Boateng-Berater dementiert Gespräche mit anderen Klubs

Der Berater von Jerome Boateng, Christian Nerlinger, hat etwaige Abwanderungspläne seines Klienten dementiert. Zuvor hatte Präsident Uli Hoeneß dem 30-jährigen Innenverteidiger einen Abschied vom FC Bayern München nahegelegt.

"Ich habe nach dieser Saison ein langes und sehr vertrauensvolles Gespräch mit Jerome geführt", sagte Nerlinger dem kicker. "Wir haben uns klar entschieden, aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen."

FC Bayern könnte in CL 2019/20 eine Hammergruppe erwischen

26 der 32 Teilnehmer an der Champions-League-Saison 2019/20 stehen bereits fest. Der FC Bayern ist als Deutscher Meister zwar in Lostopf 1 gesetzt, dennoch könnte den Münchenern eine Hammergruppe drohen.

So wären wegen der Zusammensetzung der vier Lostöpfe beispielsweise folgende Gruppengegner möglich: Real Madrid, und .