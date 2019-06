Bayern Münchens Jerome Boateng wird Kinostar in neuer "Men in Black"-Fortsetzung

Jerome Boateng, der beim FC Bayern München möglicherweise vor dem Abschied steht, hat im vierten Teil der "Men in Black"-Reihe einen Gastauftritt.

Jerome Boateng vom wird im vierten Teil der "Men in Black"-Filmserie einen Gastauftritt haben. Das gab Sony Pictures bekannt. Boateng wird in "Men in Black: International" einen Außerirdischen spielen.

"Ich bin seit dem ersten Film großer Fan des MIB-Universums. Die Anfrage von Sony Pictures, bei dem neuen Film "Men in Black: International" mit einem Cameo-Auftritt dabei zu sein, hat mich positiv überrascht und extrem gefreut", wird Boateng in der Pressemitteilung zitiert. "Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen", fügte er hinzu.

Hoeneß rät Boateng zum Wechsel

Auf Instagram postete Boateng einen kurzen Clip aus dem Film, der am 13. Juni in den deutschen Kinos anläuft. "Diesmal ist es kein Aprilscherz, versprochen", schrieb er dazu. "Men in Black: International" ist der erste Teil der Reihe ohne Will Smith und Tommy Lee Jones.

Für seine Aktivitäten abseits des Platzes hatte sich Boateng zuletzt Kritik von Bayerns Vorstandsvorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge eingehandelt. Er selbst hatte im kicker darauf mit Unverständnis reagiert. Das Tischtuch zwischen ihm und den Bayern scheint zerschnitten: Präsident Uli Hoeneß hatte ihm am Rande der Double-Feier am vergangenen Wochenende einen Vereinswechsel ans Herz gelegt.