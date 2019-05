FC Bayern München, News und Gerüchte: Espanyol rechnet mit FCB-Angebot für Hermoso, Matthäus glaubt fest an Sane-Transfer

Lothar Matthäus ist sicher, dass Leroy Sane zu den Bayern wechselt, und es taucht ein Gerücht zu Mario Hermoso auf. Alle News zum FCB.

Der hat am Wochenende erstmals seit 2016 wieder das Double gewonnen. Vor dem verdienten Sommerurlaub treten die Stars am Montag noch zum "Retterspiel" beim an.

Auf dem Transfermarkt machen die Bayern ernst. Die Gerüchte um einen Wechsel von Leroy Sane werden konkreter. Auch Lothar Matthäus ist davon überzeugt, dass Sane in der kommenden Saison in München spielt.

Zudem taucht aus die Spekulation auf, der FCB könnte ein Angebot für den spanischen Nationalspieler Mario Hermoso abgeben.

Der FC Bayern München am Montag: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Hier gibt's die FCB-News der vergangenen Tage:

Bericht: rechnet mit Bayern-Angebot für Mario Hermoso

-Klub Espanyol rechnet mit einem Angebot des FC Bayern München für seinen Innenverteidiger Mario Hermoso. Das schreibt die spanische Sportzeitung As . Demnach sei der 23-Jährige in München ein Kandidat für den Umbau der Defensive. Auch und der gelten als Interessenten. Von PSG werde ebenfalls eine Offerte erwartet.

Hinter Hermoso liegt eine bärenstarke Saison. Er lief in 35 Pflichtspielen auf (drei Tore), entwickelte sich in Barcelona zum Nationalspieler und hat mittlerweile zwei Einsätze für die Furia Roja absolviert. Wechselgerüchte um ihn halten sich seit Wochen, auch sein Ex-Klub wird immer wieder mit dem Defensivspieler in Verbindung gebracht. Die Blancos halten nach wie vor 50 Prozent der Transferrechte an ihm und besitzen zudem eine Rückkaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Hermoso, der auch auf der linken Abwehrseite aufgeboten werden kann, kam 2017 für 400.000 Euro aus Madrid zu Espanyol und steht dort noch bis 2020 unter Vertrag. Seine festgeschriebene Ablöse liegt bei 40 Millionen Euro.

FSV verpflichtet Bayern-Talent Jonathan Meier

Bundesligist FSV Mainz 05 hat Jonathan Meier aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Meister Bayern München verpflichtet. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb am Bruchweg einen Vertrag bis 2022. Der Defensivspieler hatte zuletzt mit der U23 des Rekordmeisters den Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert.

"Jonathan Meier hat in den Nachwuchszentren des TSV und des FC Bayern München eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder: "Er ist schnell und dynamisch, verkörpert den modernen Linksverteidiger und interpretiert ihn in offensiver Ausrichtung. Jonathan ist darüber hinaus ein Top-Charakter mit großem Ehrgeiz, sich auf höchstem Niveau weiterentwickeln zu wollen – das passt genau in unser Profil."

Die Saison ist gelaufen. Doch bevor es in den Sommerurlaub geht, gastiert der FC Bayern München auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist heute Abend um 18.30 Uhr.

Lothar Matthäus: "Bin mir sicher, Leroy Sane wechselt zum FC Bayern München"

Lothar Matthäus glaubt fest an einen Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern München. "Ein Spieler, der in meinen Augen nächstes Jahr die Bayern-Fans verzaubern wird, ist Leroy Sane. Ich bin mir sicher, dass er nach München wechselt", so der frühere Weltklassespieler in seiner Sky -Kolumne. "Wenn Uli Hoeneß öffentlich verrät, dass man sich um den Spieler bemüht, landet dieser in den allermeisten Fällen auch bei Bayern", fügte er hinzu .

"Es wäre ein fantastischer Transfer, denn Sane ist einer der besten Flügel-Stürmer, die es gibt. Trickreich, torgefährlich, schnell, auf beiden Flügeln einsetzbar und mit einer großen Zukunft versehen", so Matthäus weiter. "Guardiola ist nicht wirklich mit ihm zufrieden, der Spieler möchte regelmäßiger spielen und Bayern sucht nach dem Abgang von Robben und Ribery mindestens noch einen Mann für die Außenbahn. Es wäre ein Win-win-Transfer für alle Parteien", sagte er.

FC Bayern München verliert Legendenspiel bei

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Albtraum von Barcelona haben die FC Bayern Legends auch beim Wiedersehen mit Manchester United den Kürzeren gezogen. In Old Trafford unterlag die Mannschaft der Münchner um Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour und Carsten Jancker, die 1999 bei der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale zur Startelf gehört hatten, mit 0:5 (0:2) .

Vor 58.000 Zuschauern traf Bayern-Schreck Ole Gunnar Solksjaer früh zum 1:0 (4.). Der heutige ManUnited-Teammanager hatte am 26. Mai 1999 nach dem Ausgleich von Teddy Sheringham (90.+1) das 2:1-Siegtor für die Engländer erzielt (90.+3). Die weiteren Treffer markierten Dwight Yorke (30.), Nicki Butt (79.), Louis Saha (85.) und David Beckham (90.).