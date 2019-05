FC Bayern München, News und Gerüchte: Boateng-Berater dementiert Gespräche mit anderen Vereinen, Davies verrät Sauna-Anweisung von Alaba

Jerome Boateng könnte wohl doch beim FC Bayern bleiben, ein erstes Angebot für Leroy Sane soll abgelehnt worden sein. Alle News zum FCB.

Das Double eingetütet und Niko Kovac nun doch das Vertrauen ausgesprochen, befindet sich der FC Bayern in der wohlverdienten Sommerpause. Still steht das Treiben an der Säbener Straße aber nicht, schließlich will die neue Saison geplant werden.

Dass Jerome Boateng dann noch beim FCB spielt, schien zuletzt sehr unwahrscheinlich - nun deutete der Verteidiger aber eine überraschende Wendung an. Leroy Sane soll indes neu dazu kommen, ein erstes Angebot der Bayern soll jedoch abgelehnt haben.

Offensivtalent Alphonso Davies hat derweil erzählt, wie ihm David Alaba beim gemeinsamen Sauna-Gang einen wichtigen Rat mit auf den Weg gab. Und in der könnte den Münchenern kommende Spielzeit eine sehr schwere Gruppe drohen.

Der am Freitag: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: James führt bei Copa America an

Bayern München verzichtet wohl auf die Kaufoption, bei Real Madrid herrscht ebenfalls Zurückhaltung, nur in der kolumbianischen Nationalmannschaft ist James unumstritten. Der 27-Jährige wurde am Donnerstag in den 23-köpfigen Kader der Cafeteros für die Copa America in Brasilien (14. Juni bis 7. Juli) berufen.

Der Stern des Spielmachers, der unter Bayern-Coach Niko Kovac in der abgelaufenen Saison auch aufgrund einiger Verletzungen keine Hauptrolle spielte, war vor vier Jahren an gleicher Stelle aufgegangen, als er Kolumbien mit sechs Toren am Zuckerhut bis ins WM-Viertelfinale führte. Und nun will er sich in wieder ins Rampenlicht spielen, weil die Bayern die 42 Millionen teure Kaufoption vermutlich nicht ziehen werden und ihn gerne für diese Summe, egal an wen, abgeben will.

FC Bayern: Boateng-Berater dementiert Gespräche mit anderen Klubs

Der Berater von Jerome Boateng, Christian Nerlinger, hat etwaige Abwanderungspläne seines Klienten dementiert. Zuvor hatte Präsident Uli Hoeneß dem 30-jährigen Innenverteidiger einen Abschied vom FC Bayern München nahegelegt.

"Ich habe nach dieser Saison ein langes und sehr vertrauensvolles Gespräch mit Jerome geführt", sagte Nerlinger dem kicker. "Wir haben uns klar entschieden, aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen."

FC Bayern könnte in CL 2019/20 eine Hammergruppe erwischen

26 der 32 Teilnehmer an der Champions-League-Saison 2019/20 stehen bereits fest. Der FC Bayern ist als Deutscher Meister zwar in Lostopf 1 gesetzt, dennoch könnte den Münchenern eine Hammergruppe drohen.

So wären wegen der Zusammensetzung der vier Lostöpfe beispielsweise folgende Gruppengegner möglich: Real Madrid, und .

FCB-Talent Davies: Diesen Rat gab mir Alaba in der Sauna

Offensivtalent Alphonso Davies hat verraten, wie ihm Bayern-Star David Alaba in der Sauna klar machte, wie er als Fußballprofi zu leben habe.

"Als ich mit David Alaba mal in der Sauna saß, gab er mir einen wichtigen Hinweis. Er ist wirklich ein Kumpel von mir. Er sagte zu mir: Wenn es Zeit für Party ist, leb‘ das Leben und hab‘ Spaß. Wenn die Zeit zum Rumhängen ist, häng‘ rum. Aber wenn die Saison läuft, Training ansteht, krempel‘ die Ärmel hoch, dann gib Vollgas auf dem Platz", erzählte der 18-jährige Kanadier Davies in einem Live-Video auf Instagram.

FC Bayern scheitert offenbar mit erstem Angebot für Leroy Sane

Der FC Bayern hat im Werben um Leroy Sane offenbar einen ersten Dämpfer erhalten. Wie der Guardian am Donnerstag berichtet, lehnte Manchester City das erste Angebot des deutschen Rekordmeisters für Sane in Höhe von 80 Millionen Euro ab.

Nach Angaben der britischen Tageszeitung sollen die Verantwortlichen des FC Bayern nun über ein verbessertes Angebot nachdenken.

Jerome Boateng schließt Verbleib bei Bayern nicht aus

Innenverteidiger Jerome Boateng schließt trotz der zuletzt von Präsident Uli Hoeneß getätigten Äußerungen nicht aus, beim FC Bayern München zu bleiben.

"Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell", sagte Boateng dem kicker und betonte, er könne sich "klar vorstellen, dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann."

Leroy Sane zu Bayern? Sammer würde Wechsel begrüßen

Ex-Nationalspieler Matthias Sammer würde einen Wechsel von Leroy Sane zum deutschen Rekordmeister Bayern München begrüßen. "Für die wäre es sehr gut, wenn er zurückkommen würde", sagte Sammer bei Eurosport.

Nationalspieler Sane musste sich zuletzt beim englischen Meister Manchester City unter Teammanager Pep Guardiola mit der Reservistenrolle begnügen. Daher beschäftigen sich die Münchner mit einer Verpflichtung des 23-Jährigen.

Bayern München gewinnt den Saisonausklang gegen Lindau mit 4:2

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat sich mit einem knappen Sieg gegen den Kreisligisten SpVgg Lindau in die Sommerpause verabschiedet. Ohne die scheidenden Stars Arjen Robben und Franck Ribery gewann das Team von Trainer Niko Kovac vor 8000 Zuschauern mit 4:2 (2:1). Das lockere Spiel fand aus Anlass des 100. Geburtstags des Klubs vom Bodensee statt.

Erst ein spätes Eigentor von Daniel Fritzler (82.) und ein Treffer von Kingsley Coman (89.) sicherten den Bayern den Sieg. Zuvor hatten die Münchner eine 2:0-Führung durch Resul Türkkalesi (22.) und Paul Will (25.) verspielt. Bei den Bayern standen die Profis Sven Ulreich, Niklas Süle, Alphonso Davies, Corentin Tolisso und Serge Gnabry in der Startelf. Komplettiert wurde das Team mit sechs Aufstiegshelden aus der zweiten Mannschaft, die kommende Saison wieder in der 3. Liga spielt.

FC Bayern München: Präsident Uli Hoeneß über Rodri von : "Kenne den Spieler gar nicht"

Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, hat betont, nicht in einen möglichen Transfer von Atletico Madrids Mittelfeldspieler Rodri eingebunden zu sein. Der deutsche Rekordmeister wird seit Wochen mit dem spielstarken Abräumer in Verbindung gebrachtund soll sogar bereits ein Angebot für den 22-Jährigen abgegeben haben.

"Ich kenne den Spieler gar nicht", sagte Hoeneß im Gespräch mit der Sport Bild. Seine Aussage muss jedoch nicht gegen einen Transfer sprechen: Ähnlich hatte sich der Bayern-Präsident bereits über Neuzugang Lucas Hernandez geäußert. Damals hatten sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Chefscout Marco Neppe für einen Kauf ausgesprochen.