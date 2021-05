FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel beim VfB Stuttgart im Gespräch, verlässt auch Gerland den FCB?

Neben Miroslav Klose könnte auch Hermann Gerland den FCB verlassen. Alexander Nübel ist wohl beim VfB Stuttgart im Gespräch. Alle News zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Nübel als Kobel-Ersatz zum VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart ist offenbar an einer Leihe von Bayern Münchens Torhüter Alexander Nübel interessiert. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten.

Demnach sei der 24-Jährige bei den Schwaben ein potenzieller Nachfolger von Gregor Kobel, der zuletzt vermehrt mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war.

Während Oliver Kahn einen fixen Abgang Nübels zuletzt ausgeschlossen hatte, steht ein zweijähriges Leihgeschäft im Raum, um dem Ersatzmann von Manuel Neuer mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Entscheidend sei dabei auch, wie der künftige Bayern-Coach Julian Nagelsmann mit Nübel plant.

FC Bayern, News: Co-Trainer Miroslav Klose verkündet Abschied im Sommer

Miroslav Klose wird den FC Bayern München im kommenden Sommer verlassen. Das bestätigte der ehemalige Weltklasse-Stürmer im Interview mit dem kicker.

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde", sagte Klose, der vergangene Woche erfolgreich die Prüfung zum Fußballlehrer abgelegt hat und nun auch als Cheftrainer in der Bundesliga arbeiten dürfte.

FC Bayern, Gerücht: Verlässt auch Hermann Gerland den FCB?

Der FC Bayern München und Hermann Gerland werden offenbar im kommenden Sommer trotz Vertrags bis 2022 nach über 20 Jahren getrennte Wege gehen. Wie der kicker berichtet, sehe der neue Trainer Julian Nagelsmann keinen Platz mehr für Gerland. Dieser werde wohl keine neue Aufgabe im Klub mehr übernehmen, aber auch noch nicht in den Ruhestand gehen.

Der 66-Jährige hatte zuvor als Assistent Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick bei den Bayern gearbeitet und gilt außerdem in seiner Funktion als Trainer der zweiten Mannschaft von 2001 bis 2009 und 2010/11 als Entdecker von Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba. "Ich denke, ich habe ein gutes Auge", sagte "Tiger" Gerland einmal zu seinen Scouting-Fähigkeiten.

Damit verliert der deutsche Rekordmeister nach Miroslav Klose den nächsten Assistenten des scheidenden Triple-Trainers Hansi Flick. Unklar ist noch, wie es mit Flicks zweitem Co-Trainer Danny Röhl weitergeht. Ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen und dem 32-Jährigen steht nach Informationen von Goal und SPOX noch aus.

Mit Benjamin Glück (34) folgt Nagelsmann ein Assistent von RB Leipzig zum FC Bayern München, Timmo Hardung (31) bleibt bei den Sachsen. Wie ESPN erfahren haben will, hofft Nagelsmann zudem darauf, Alfred Schreuder (Assistenztrainer beim FC Barcelona) ebenfalls von einem Wechsel zu überzeugen.

Ex-FCB-Talent Daniliuc: "Nizza in ein paar Jahren in der Kategorie mit Bayern"

Der österreichische U21-Nationalspieler Flavius Daniliuc sieht seinen Verein OGC Nizza künftig auf Augenhöhe mit seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern München.

"Das in Nizza realisierte Projekt ist ambitioniert und gibt eine sehr klare Richtung vor", sagte der 20-Jährige und schob nach: "Ich denke, in ein paar Jahren werden wir Nizza in der Kategorie der großen Vereine wie Bayern sehen. Davon bin ich überzeugt. Die Zukunft sieht rosig aus."

2019 hatte der britische Chemiekonzern Ineos den französischen Erstligisten gekauft und damit große Ambitionen geweckt. Aktuell steht der Klub auf Rang neun in der Ligue 1, ein Erreichen der internationalen Plätze ist einen Spieltag vor Schluss nicht mehr möglich.

Daniliuc spielte zwischen 2015 und 2020 in der Jugenabteilung des deutschen Rekordmeisters, ehe er im vergangenen Sommer nach Nizza wechselte. Dort absolvierte der Innenverteidiger in dieser Saison bislang 25 Pflichtspiele (ein Tor).