FC Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann will offenbar Schreuder als Co-Trainer, Trio angeblich scharf auf Lewandowski

FC Bayern, Gerücht: Chelsea, Manchester City und PSG angeblich an Lewandowski-Transfer interessiert

Robert Lewandowski vom FC Bayern München steht offenbar auf dem Sommertransfer-Zettel von drei europäischen Top-Klubs. Wie ESPN unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle am Freitag berichtet, seien der FC Chelsea, Manchester City und auch Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert.

Besonders die Champions-League-Finalisten aus London und Manchester seien im Sommer auf der Suche nach Verstärkungen im Angriff.

Chelsea, weil bei den Blues Angreifer Timo Werner in seiner ersten Saison an der Stamford Bridge mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und sich Tuchel nach ESPN-Angaben Alternativen zu Werner, Tammy Abraham und Olivier Giroud (Vertrag läuft im Sommer aus) wünsche. Die Citizens, weil sie laut ESPN einen Ersatz für Sergio Agüero, dessen Vertrag im Sommer nicht mehr verlängert wird, suchen - obwohl die Skyblues unter Pep Guardiola oftmals auf eine echte Sturmspitze im System verzichten.

Bei PSG hänge nach ESPN-Angaben hingegen ein Transferpoker um die Dienste des Bayern-Torjägers auch von der Zukunftsentscheidung von Kylian Mbappe ab, der zuletzt mit einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags zögerte, ein klares Bekenntnis zu den Parisern vermied und angeblich intensiv von Real Madrid umworben wird.

Laut ESPN müssten die Klubs, die an Lewandowski interessiert sind, mindestens 60 Millionen Euro bieten, um Verhandlungen starten zu können. Eine verhältnismäßig geringe Summe angesichts der Leistungen des Weltfußballers in der laufenden Spielzeit und seines noch bis 2023 laufenden Vertrags in München, die aber durch die finanziellen Einbußen der Klubs in Corona-Zeiten relativiert wird.

FC Bayern, Gerücht: Wildert Nagelsmann beim FC Barcelona?

Julian Nagelsmann möchte für seine neue Aufgabe als Trainer beim FC Bayern offenbar einen alten Bekannten nach München locken. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der Flick-Nachfolger den ehemaligen Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder als Co-Trainer ins Visier genommen.

Nach seinem Aus bei der TSG im vergangenen Jahr ist Schreuder derzeit als Assistent von Ronald Koeman beim FC Barcelona tätig. Laut einem Bericht von ESPN möchte Nagelsmann den Niederländer jedoch von den Blaugrana loseisen.

Bereits in Hoffenheim arbeitete der künftige FCB-Coach von 2016 bis 2018 mit Schreuder zusammen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, sei es "ein durchaus realistisches Szenario", dass es in München zu einer Wiedervereinigung der beiden kommt.

So läuft der Vertrag des derzeitigen Co-Trainers des Rekordmeisters, Miroslav Klose, zum Saisonende aus und auch das künftige Aufgabenfeld von Herrmann Gerland ist noch offen.

FC Bayern, News: AS Rom offenbar scharf auf FCB-Flop Renato Sanches

Die AS Rom hat offenbar ein Auge auf den ehemaligen FCB-Star Renato Sanches vom OSC Lille geworfen. Wie der Corriere dello Sport berichtet, haben Sportchef Tiago Pinto und der künftige Roma-Trainer Jose Mourinho Interesse an dem portugiesischen Mittelfeldspieler.

Mit großen Vorschusslorbeeren war Sanches im Jahr 2016 nach dem Triumph bei der EM in Frankreich zum FC Bayern gewechselt, konnte dort aber nie den Erwartungen gerecht werden. Im Sommer 2019 zog es ihn deshalb für 20 Millionen Euro zum OSC Lille.

In der Ligue 1 kommt der 23-Jährige in der laufenden Saison auf ein Tor und zwei Vorlagen in 21 Einsätzen. Zwei Spieltage vor Schluss steht Sanches dabei mit Lille an der Tabellenspitze.

FC Bayern, News - Ottmar Hitzfeld: "Nagelsmann für Bayern kein Risiko"

Der frühere Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld sieht Bayern München mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann für die Zukunft gut aufgestellt. "Nagelsmann ist für Bayern kein Risiko, und Bayern ist für Nagelsmann kein Risiko", sagte der 72-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgabe).

Nagelsmann (33) habe sich bei RB Leipzig "sehr gut weiterentwickelt, er ist eine richtige Führungspersönlichkeit". Gleichzeitig würdigte Hitzfeld, fünfmal Meister sowie einmal Champions-League-Sieger mit den Bayern, die Leistung des scheidenden Trainers Hansi Flick. Der 56-Jährige habe mit bislang sechs Titeln in München "Historisches geleistet".

Aus eigener Erfahrung zeigte er aber auch Verständnis für Flick, der als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt wird, der nach der Europameisterschaft aufhört. "Jeder Bayern-Trainer steht unter großer Beobachtung", sagte Hitzfeld. Zudem sei die Tür bei der Nationalmannschaft, "die sich jetzt geöffnet hat, vielleicht in zwei, drei Jahren verschlossen". Flick wäre für den DFB "auf jeden Fall eine hervorragende Lösung".

