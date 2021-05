FC Bayern München, News: Elber enttäuscht von Arp, Genesio kämpft um Camavinga - der FCB heute

FC Bayern, News: Elber enttäuscht von Arp-Entwicklung

Bayern-Legende Giovane Elber ist überrascht von der Entwicklung, die Jann-Fiete Arp in den vergangenen Jahren genommen hat. Das einstige Toptalent ist bei den Münchnern weit vom Profikader entfernt und reißt auch in der Reservemannschaft keine Bäume aus.

Elber sagte im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche: "Ich verfolge ihn schon, seitdem er beim HSV war. Und es hat mir immer imponiert, wie er dort gespielt hat. Ich habe mir eigentlich immer gedacht: Das ist der neue Mann, der beim FC Bayern spielen wird und in der deutschen Nationalmannschaft."

"Leider ist er jetzt aktuell weit entfernt vom Profikader", so Elber weiter. Er bringt eine Ausleihe als mögliche Lösung für Arp ins Gespräch: "Ich glaube nicht, dass er alles verlernt hat. Ich glaube, er muss mehr spielen, braucht Selbstvertrauen und einen Trainer, der zu ihm steht."

Arp wechselte 2019 für drei Millionen Euro Ablöse vom Hamburger SV zum FC Bayern. Dort steht der 21-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison gelangen ihm fünf Tore und zwei Assists in 29 Einsätzen für die FCB-Reserve in der Regionalliga. Für die Profis lief er einzig beim 3:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde in Düren auf.

FC Bayern, News: Genesio kämpft um Camavinga

Rennes-Trainer Bruno Genesio kämpft um den Verbleib seines Supertalents Eduardo Camavinga. Der Teenager wird vor allem bei Bayern München, PSG und Real Madrid als Neuzugang gehandelt. Geht es aber nach Genesio soll Camavinga mindestens noch die kommende Saison in Rennes spielen, um seine Entwicklung voranzutreiben.

Genesio sagte am Freitag: "Er ist immer noch ein sich entwickelnder Spieler. Wenn ich mich in seine Lage versetze, muss er meiner Meinung nach noch mindestens ein Jahr in einem Klub wie Stade Rennes bleiben und sich mit dem Vertrauen aller weiterentwickeln. Er wird noch genug Zeit haben, andere Schritte zu unternehmen."

Allerdings läuft Camavingas Vertrag 2022 aus. Sollte er sich gegen eine Verlängerung entscheiden, wäre dieser Somme die letzte Gelegenheit für Rennes, noch eine hohe Ablöse zu kassieren.

Genesio jedenfalls hat sich etwas Besonderes überlegt und will Camavinga noch einmal ins Gewissen reden: "Ich habe eine Rede für ihn vorbereitet. Die kommt sowohl vom Rennes-Trainer als auch von jemandem, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als er."

FC Bayern, News: Ballack berichtet von FCB-Interesse an Mourinho

Der FC Bayern München war "vor einigen Jahren" angeblich an den Diensten von Trainer Jose Mourinho interessiert. Das verriet der ehemalige FCB-Profi Michael Ballack im Bild -Podcast "Bayern-Insider".

"Ich weiß nicht, wie eng es damals war und wie weit die Gespräche waren", erklärte Ballack. Laut dem 44-Jährigen hatte Mourinho "zumindest mal Deutsch gelernt in der Universität. Das weiß ich von ihm."

Der Ex-Trainer von Ballack beim FC Chelsea sei "sehr verbissen", wenn er sich auf einen neuen möglichen Job vorbereite. "Die Landessprache ist natürlich ein Thema, das ist auch dem FC Bayern wichtig. Die Kommunikation ist das A und O", sagte Ballack und fügte an: "Ich glaube, das war mal ein Thema, heute ist es keins mehr."

Mourinho war in der Vergangenheit des Öfteren mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden, zu einem Engagement in Deutschland kam es aber bisher noch nicht. Zur kommenden Saison übernimmt er die Roma.

FC Bayern beim SC Freiburg: Alle Informationen zur Übertragung

Bereits zwei Spieltage vor Ende der Bundesligasaison 2020/21 ist klar: Der FC Bayern München kann nicht mehr von Tabellenplatz eins verdrängt werden, die dreißigste Meisterschaft ist den Bayern damit sicher. Am vorletzten Spieltag geht die Meisterkür beim SC Freiburg weiter. Anstoß im Schwarzwald-Stadion ist am Samstag (15.05.2021) um 15.30 Uhr.

FC Bayern München heute: Die restlichen Saisonspiele des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 15. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 33. Spieltag SC Freiburg vs. FC Bayern München 22. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 34. Spieltag FC Bayern München vs. FC Augsburg

FC Bayern, News: Landratsamt untersagt wohl Familienbegleitung im Quarantäne-Trainingslager

Die Spieler von Bayern München müssen im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee ab sofort wohl ohne ihre mitgereisten Familien auskommen - weil ein Verstoß gegen die Corona-Regeln vorliegt. Das teilte das zuständige Landratsamt Traunstein am frühen Freitagabend auf Anfrage der tz und des Münchner Merkur mit.

"Alle Personen, die nicht zwingend zur Durchführung des Trainingsbetriebs notwendig sind, müssen das Hotel noch heute verlassen", stellte das Amt klar, dies sei auch dem FC Bayern und dem Hotelbetreiber mitgeteilt worden.

Zwar sei die Durchführung der Quarantäne-Trainingslager "für Berufssportler nach den aktuellen Bestimmungen grundsätzlich möglich. Nicht erlaubt ist aber, dass dabei Angehörige im Hotel untergebracht sind, die mit der Durchführung des Trainingsbetriebs nichts zu tun haben."

Eine genauere Prüfung des Sachverhalts sei nun im Gange, "sollten dabei Verstöße festgestellt werden, werden diese konsequent geahndet." Die Quarantäne-Trainingslager waren von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für alle Bundesligisten angeordnet worden, um eine reibungslose Durchführung der letzten beiden Spieltage zu gewährleisten. Die Bayern reisten teilweise mit Spielerfrauen und Kindern an den Chiemsee.

FC Bayern, Transfers: Douglas Costa vor Wechsel von Juve zu Gremio

Der brasilianische Flügelspieler Douglas Costa wird aller Voraussicht nach Juventus Turin verlassen und sich seinem Heimatverein Gremio Porto Alegre anschließen. Dies haben Goal und SPOX aus dem Umfeld des italienischen Top-Klubs erfahren. Der Deal soll demnach innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage offiziell über die Bühne gehen.

Der 30-Jährige ist aktuell an den FC Bayern verliehen. Da er nie an die Form herankam, die er vor allem in der Anfangszeit seines ersten Engagements bei den Münchnern gezeigt hatte, war eine mögliche Festverpflichtung bereits früh kein Thema mehr.