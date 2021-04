Ex-FCB-Talent Flavius Daniliuc spricht über Bayern-Abgang: "Gab mehrere Optionen"

Letzten Sommer verließ Flavius Daniliuc den FC Bayern und schloss sich OGC Nizza an. Dort hat sich der Youngster inzwischen durchgesetzt.

Abwehrtalent Flavius Daniliuc vom französischen Erstligisten OGC Nizza hat sich zu seinem Abgang vom FC Bayern München im vergangenen Sommer geäußert.

"Es gab mehrere Optionen. Bei der Entscheidung ging es immer nur um ein Thema: Welcher Schritt bringt mir am meisten? Wo kann ich die richtigen Entwicklungsschritte machen? Wo bekomme ich auf dem höchstmöglichen Niveau die meiste Zeit?", erklärte Daniliuc bei Sport1. "Nach diesen Maßstäben habe ich mit meinen Beratern abgewogen. Es war eine sehr bewusste Entscheidung für Nizza."

Flavius Daniliuc über Durchbruch in Nizza: "Wer Konkurrenz meidet, ist ein dummer Mensch"

Der 19-Jährige, der in der Jugend unter anderem auch für Real Madrid spielte, war einst als 13-Jähriger zu den Bayern gekommen. In der vergangenen Saison durfte er als U19-Akteur zumindest einige Male für die FCB-Reserve in der 3. Liga ran, entschied sich dennoch für den Schritt nach Nizza.

Dort hat sich Daniliuc inzwischen etabliert, steht bei 22 Pflichtspieleinsätzen für die Südfranzosen. Vor allem, nachdem sich Ex-Bayern-Star Dante im November das Kreuzband gerissen hatte, erhielt Daniliuc immer mehr Spielzeit. "Er kam kurz danach zu mir und meinte: 'Du hast im Training schon gezeigt was du kannst, du hast dir diese Chance verdient. Jetzt liegt es an dir, sie zu nutzen‘“, berichtete Daniliuc von seinem besonderen Verhältnis zu Dante.

Obwohl Nizza zu Jahresbeginn mit William Saliba und Jean-Clair Todibo zwei hochveranlagte Spieler für die Innenverteidigung holte, hat sich Daniliuc dennoch weiterhin behauptet. "Mir hat mal jemand bei Madrid erklärt, wie wichtig es ist, zu begreifen, dass man von anderen lernen kann. William Saliba und Jean-Claire Todibo bereichern mich", erklärte der österreichische U21-Nationalspieler, der in Nizza bis 2024 unterschrieben hat. "Ich kann mir ganz viel abschauen. Wer Konkurrenz meidet, ist ein dummer Mensch. Ich bin 19 und freue mich, an der Seite von solchen Jungs zu wachsen.“