FC Bayern München: Co-Trainer Miroslav Klose verkündet Abschied im Sommer

Nach Hansi Flick wird auch Miroslav Klose den FC Bayern München im Sommer verlassen. Der Co-Trainer kündigte nun seinen Abschied vom FCB an.

Miroslav Klose wird den FC Bayern München im kommenden Sommer verlassen. Das bestätigte der ehemalige Weltklasse-Stürmer im Interview mit dem kicker.

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde", sagte Klose, der vergangene Woche erfolgreich die Prüfung zum Fußballlehrer abgelegt hat und nun auch als Cheftrainer in der Bundesliga arbeiten dürfte.

Der Vertrag des 42 Jahre alten Co-Trainers von Hansi Flick beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Zuletzt hatte Bayern-Vorstand Oliver Kahn für Aufsehen gesorgt, als er im Sport-Bild-Interview sagte, man könne Klose in Richtung Vertragsverlängerung noch keine Versprechungen machen, weil ein neuer Trainer wie Julian Nagelsmann sein eigenes Team mitbringe.

FC Bayern - Miroslav Klose hat für die Zukunft "mehrere spannende Optionen"

Klose nahm diese Aussagen mit Verwunderung zur Kenntnis. "Versprechungen? Was soll das bedeuten! Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass Olli Kahn das so gesagt hat."

Bezüglich seiner Zukunft nach seiner Zeit beim FC Bayern hüllte sich Klose noch in Schweigen. "Derzeit befinde ich mich mit dem FC Bayern noch in Hotel-Quarantäne und konnte die finalen Gespräche noch nicht führen. Aber es gibt mehrere spannende Optionen, und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird", sagte der WM-Rekordtorschütze, der bei einem möglichen Gang von Flick zum DFB als Bundestrainer ebenfalls mit einer Anstellung beim Verband in Verbindung gebracht wird.

Unklar ist außerdem noch, wie es mit Flicks zweitem Co-Trainer Danny Röhl weitergeht. Ein Gespräch zwischen den verantwortlichen und dem 32-Jährigen steht nach Informationen von Goal und SPOX noch aus. Mit Benjamin Glück (34) und Timmo Hardung (31) folgen Nagelsmann zwei Assistenten von RB Leipzig zum FC Bayern München. Wie ESPN erfahren haben will, hofft er zudem darauf, Alfred Schreuder ebenfalls von einem Wechsel zu überzeugen.