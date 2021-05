FC Bayern München, News: Rummenigge spricht Machtwort bei Lewandowski, Kahn frotzelt in Richtung BVB - der FCB heute

Karl-Heinz Rummenigge stellt klar, dass Robert Lewandowski bei Bayern München bleibt, Oliver Kahn frotzelt in Richtung BVB. Alle News zum FCB heute.

FC Bayern News: Karl-Heinz Rummenigge spricht Machtwort zur Zukunft von Robert Lewandowski

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat bezüglich der Zukunft von Stürmerstar Robert Lewandowski ein Machtwort gesprochen.

"Klar bleibt der. Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht?", betonte Rummenigge im Sport1 -Podcast "Meine Bayern-Woche". Lewandowski, der noch bis 2023 in München unter Vertrag steht, war zuletzt bei den Topklubs Paris Saint-Germain, Manchester City und Chelsea gehandelt worden .

FC Bayern München heute: Kahn frotzelt nach Pokalsieg in Richtung BVB

Bayern Münchens künftiger Vorstandsboss Oliver Kahn hat Borussia Dortmund zwar zum DFB-Pokalsieg gratuliert, konnte sich eine kleine Kampfansage in Richtung des Rivalen aber nicht verkneifen.

Herzlichen Glückwunsch an den @BVB zum DFB-Pokal-Sieg! 👏🏼 Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht. 😉 #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 13, 2021

"Herzlichen Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokal-Sieg", schrieb der frühere deutsche Nationalkeeper auf Twitter und fügte augenzwinkernd an: "Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht."

FC Bayern mit Familienbegleitung im Quarantäne-Trainingslager

Rekordmeister Bayern München ist teilweise mit Spielerfrauen und Kindern ins Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee gereist - bewegt sich damit allerdings innerhalb der Vorgaben, die im Saisonendspurt für alle Bundesliga-Klubs gelten. Das berichtet der kicker am Donnerstag. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf Anfrage des Fachmagazins mitteilte, verstoßen die Bayern nicht gegen das Hygienekonzept.

"Zielsetzung ist es grundsätzlich, den Spielbetrieb bis zum Ende der Saison abzusichern", sagte ein DFL-Sprecher: "Voraussetzung dafür ist, den Kader bestmöglich vor Infektionen zu schützen. Die tatsächliche Ausgestaltung der Quarantäne-Trainingslager (unter anderem in Bezug auf Räumlichkeiten, Ablauf und Personenkreis) liegt jedoch in der Verantwortung der Klubs."

FC Bayern News: Robert Lewandowski bricht Training ab, FCB gibt Entwarnung

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat am Donnerstag das Training früher beendet . Er habe "aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft trainiert", teilten die Bayern mit, nachdem für den 32-Jährigen bei der ersten Einheit im Quarantäne-Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Grassau am Chiemsee schon nach 40 Minuten Schluss gewesen war.

Lewandowski verließ den Trainingsplatz mit Mannschaftsarzt Jochen Hahne und Physiotherapeut Gianni Bianchi. Zunächst war spekuliert worden, dass sich der Weltfußballer verletzt habe.

ℹ️ @lewy_official trainierte heute aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft. pic.twitter.com/4rCFUDKlUK — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 13, 2021

Lewandowski steht kurz davor, den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller (40 Treffer) aus der Saison 1971/72 zu brechen. In den Spielen am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Freiburg und eine Woche später gegen Augsburg benötigt er nur noch einen Treffer, um die legendäre Marke einzustellen.

Bayern München: Ex-FCB-Talent Gaudino schließt Bundesliga-Rückkehr nicht aus

Das frühere Bayern-Talent Gianluca Gaudino kann sich vier Jahre nach seinem Abgang aus München eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen . "Ich schließe nichts aus, lasse mir aber nicht den Kopf verdrehen", sagte der inzwischen 24-Jährige der Bild-Zeitung .

Gaudino spielt nach Zwischenstationen in St. Gallen und bei Chievo Verona seit Januar 2019 beim Schweizer Topklub Young Boys Bern und gewann mit dem Verein zuletzt dreimal nacheinander die Meisterschaft. Unter Trainer Gerardo Seoane gehört der Sohn des früheren Bundesligaspielers Maurizio Gaudino aber nicht zu den Stammspielern und kommt meist nur von der Bank.

