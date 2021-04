FC Bayern, News und Gerüchte: Leon Goretzka möchte verlängern und tadelt Thomas Müller - die FCB-News heute

Leon Goretzka möchte beim FCB verlängern und mit einem Augenzwinkern gab es einen Rüffel für Thomas Müller. Die News zum FC Bayern am Sonntag.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München am Ostersonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern, News: Leon Goretzka möchte Vertrag verlängern

Leon Goretzka kann sich einen Verbleib über seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag hinaus beim FC Bayern München vorstellen. Das gab der 26-Jährige nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig im ZDF-Sportstudio bekannt.

"Ich fühle mich superwohl hier. Bayern hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen, den nächsten Schritt zu machen", erklärte Goretzka und schob vielsagend nach: "Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern."

Nach Informationen von Goal und SPOX befindet sich der Nationalspieler bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister. Bezüglich der Laufzeit des neuen Arbeitspapiers ist derzeit noch nichts bekannt.

Goretzka wechselte 2018 vom FC Schalke 04 nach München. Unter Trainer Hansi Flick avancierte er noch in der Triple-Saison zum Stammspieler und ist neben Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld des FCB nicht mehr wegzudenken. Auch in der Nationalmannschaft war der Ex-Schalker zuletzt gesetzt.

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 7. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin 13. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale PSG vs. FC Bayern München

FC Bayern, News: Kahn sieht bei Flick keine "großen Tendenzen"

Bayern Münchens Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat betont, dass Trainer Hansi Flick seiner Ansicht nach nicht mit dem Gedanken spiele, den deutschen Rekordmeister zu Gunsten des ab Sommer vakanten Bundestrainer-Amtes zu verlassen.

"Ich habe in den vergangenen Wochen das eine oder andere Gespräch mit Hansi gehabt und konnte in diesen Gesprächen nicht feststellen, dass er da große Tendenzen hat, was die Nationalmannschaft anbelangt", sagte Kahn vor dem Topspiel der Bayern am Samstagabend gegen RB Leipzig (1:0). "Ich konnte nicht feststellen, dass seine Gedanken in Richtung Nationalmannschaft gegangen sind. Er möchte sich auf die aktuelle, auf die laufende Saison konzentrieren."

Flick selbst erklärte nach dem Sieg des FCB über den ärgsten Verfolger Leipzig, dass er nach der Spielzeit "erstmal in den Urlaub" gehe. "Alles, was danach kommt, da habe ich alles schon zu gesagt", ergänzte der 56-Jährige.

FC Bayern, News: Leon Goretzka tadelt Thomas Müller

Leon Goretzka vom FC Bayern München hat seinen Mitspieler Thomas Müller im Scherz getadelt. "Wir müssen ihn auch ein bisschen zügeln, dass er in unserem Pressing das macht, was er machen soll, und nicht einfach nur losrennt", sagte er nach dem 1:0-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig.

Der auf dem Platz stets wortgewaltige Müller gilt beim FC Bayern als Kommandogeber und Initiator von Pressing-Situationen. "Das ist einfach wichtig, dass wir uns untereinander coachen, das macht er einfach mit Bravour", lobte Goretzka. Der Mittelfeldspieler hatte auf Vorarbeit von Müller das entscheidende 1:0 erzielt.

FC Bayern, News: Das sagt Flick zu Neuers Tornetz-Reparatur

Mit dem 1:0-Sieg im Topspiel zieht der FC Bayern seinem Verfolger RB Leipzig endgültig den Stecker im Titelrennen. Das ist auch, aber nicht nur der Fähigkeit des Rekordmeisters geschuldet, da zu sein, wenn es darauf ankommt.

FC Bayern, News - Flick: Lewandowski "wird eine Woche lang gar nichts tun"

Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel bei RB Leipzig ohne Torgarant Robert Lewandowski mit 1:0 gewonnen. Auf seinen verletzten Torjäger will der Rekordmeister trotzdem nicht lange verzichten. Wie Trainer Hansi Flick nach dem Spiel erklärte, ist die Chance auf einen Einsatz im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG aber gering.

Lewandowski werde "eine Woche lang gar nichts tun", sagte Flick und fügte an: "Dann wird er mit dem Rehabilitationstraining beginnen und wir werden sehen, wie die Dinge von Tag zu Tag laufen."

Man wolle nichts überstürzen, um keine weitere Verletzung zu risikieren. "Wir haben da absolute Experten, die da am Werk sind." Erst wenn alle "Grünes Licht geben", werde der Pole wieder eingesetzt.

Lewandowski hatte sich in der Länderspielpause bei der polnischen Nationalmannschaft eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Laut der ersten Diagnose der Münchner soll der Stürmer bis Ende April ausfallen.

Der kicker berichtete hingegen, dass Lewandowski eine Rückkehr nach zwei Wochen anstrebe und somit eine Option für die zweite Partie gegen Paris Saint-Germain am 13. April in der Königsklasse sei.

