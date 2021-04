FC Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski hofft auf Comeback gegen PSG, Hoeneß straft Boateng ab - der FCB heute

FC Bayern: Bundestrainer Joachim Löw lässt Rückkehr von Thomas Müller ins DFB-Team weiter offen

Bundestrainer Joachim Löw hat auch nach der Blamage in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien eine Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels offen gelassen. "Wir werden noch einmal alles überprüfen", sagte Löw nach dem 1:2 (0:1) in Duisburg zwar, aber "die Frage ist aufgrund des einen Spiels nicht zu beantworten." Die Entscheidung, betonte Löw, falle "im Mai".

Mit Blick auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) wird sich Löw Gedanken machen, "was wir besser machen können". Man dürfe jetzt "nicht den Glauben verlieren, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen", so Löw: "Wir können ein gutes Turnier spielen."

In der EM-Vorrunde trifft die DFB-Auswahl auf Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und Ungarn. Löw muss seinen Kader bis zum 1. Juni benennen. Danach folgen die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) und Lettland (7. Juni). "Wir müssen weiter arbeiten. Wir müssen uns stabilisieren", forderte Löw, dessen Amtszeit nach 15 Jahren nach der EM endet.

Quelle: SID

FC Bayern München: Robert Lewandowski peilt offenbar Rückkehr in zwei Wochen an

Robert Lewandowski plant offenbar, dem FC Bayern nach seiner Knieverletzung bereits in zwei Wochen wieder zur Verfügung zu stehen. Das berichtet der kicker.

Demnach habe er im kleinen Kreis verraten, dass er daran glaube, schon für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris am 13. April wieder auf dem Platz zu stehen.

Allerdings betonte Hansi Flick, dass man auf die Freigabe der Ärzte warten werde, um keine Folgeverletzungen zu riskieren. "Wir gehen bei ihm kein Risiko ein", wird der Trainer der Münchener zitiert.

Uli Hoeneß: Mit Mats Hummels und Thomas Müller zur EM - Jerome Boateng würde er "nicht mitnehmen"

Uli Hoeneß (69) hat erneut eine Lanze für Mats Hummels und Thomas Müller gebrochen, würde Jerome Boateng aber zur EM "nicht mitnehmen". Mit einem möglichen Rückkehrer Hummels, Niklas Süle und Antonio Rüdiger, "der mir ganz gut gefällt, haben wir ja genug gute Abwehrspieler", sagte der RTL-Experte.

Hummels sollte Bundestrainer Joachim Löw aber ebenso bei der EURO (11. Juni bis 11. Juli) berücksichtigen wie Müller . "Er ist ein kopfballstarker Spieler, hat große Erfahrung und kann der Mannschaft auf jeden Fall was geben", sagte Hoeneß.

Der Dortmunder war wie Boateng und Müller im März 2019 von Löw aussortiert worden. "Müller gehört da unbedingt rein, der ist immer für Tore gut und kann jeder Mannschaft der Welt in bestimmten Situationen helfen", betonte der Münchner Ehrenpräsident.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Löw nicht bei Bundesliga-Topspiel

Joachim Löw verzichtet nach dem Dreierpack in der WM-Qualifikation auf einen Besuch des Topspiels der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München am Samstag (18.30 Uhr). "Nein, ich bin nächste Woche bei Bayern gegen Paris St. Germain eingeplant", sagte der Bundestrainer, der das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League vier Tage später vorzieht.

Die Münchner liegen vor dem Gastspiel in Leipzig als Tabellenführer vier Punkte vor ihrem ersten Verfolger, sie müssen allerdings ohne den verletzten Starstürmer Robert Lewandowski (Bänderdehnung im Knie) antreten.

Quelle: SID

FC Bayern an Erling Haaland interessiert? Rummenigge spricht Klartext

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat betont, dass beim deutschen Rekordmeister derzeit kein Bedarf besteht, sich um Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland zu bemühen.

"Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Wir haben den Weltfußballer auf dieser Position. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023", sagte Rummenigge der Sport Bild und führte aus: "Und ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt."

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin 13. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale PSG vs. FC Bayern München

