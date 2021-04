RB Leipzig vs. FC Bayern München live: Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:1

In der Bundesliga treffen RB Leipzig und der FC Bayern München aufeinander. Goal begleitet das Spitzenspiel heute im LIVE-TICKER.

Tabellenführer gegen den ersten Verfolger in der Bundesliga : RB Leipzig empfängt den FC Bayern München zum Top-Spiel der höchsten deutschen Spielklasse. Heute um 18.30 Uhr geht es los.

Bayern weilt nach 26 Spielen mit 61 Punkten ganz oben an der Tabellenspitze, RB hat derzeit 57 Zähler auf der Habenseite . Die heutige Partie könnte eine Vorentscheidung im Titelkampf sein.

RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM - Goal begleitet die Bundesliga im LIVE-TICKER.

RB Leipzig vs. FC Bayern München 1. Halbzeit - 0:1 Tore 0:1 Goretzka (38.) Aufstellung Leipzig Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Klostermann - Adams - Haidara, Sabitzer - Olmo, Forsberg, Nkunku Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting Gelbe Karten Mukiele (26.), Kimmich (33.), Sabitzer (38.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Toooooooor! RB Leipzig vs. FC Bayern München 0:1 - Torschütze: Goretzka

38. | Tooooooor! Rasenballsport Leipzig - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1!

RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

38. | Auch Sabitzer ist nun verwarnt, der Österreicher hatte nach einem Pfiff Sieberts einfach weitergespielt. Für den Österreicher ist es die sechste Gelbe Karte in dieser Spielzeit.

35. | Beide Teams suchen immer wieder die Eins-gegen-eins-Duelle vor dem gegnerischen Strafraum, meist bleibt die Defensive aber der klare Sieger. Die Leipziger überladen offensiv vor allem die rechte Seite, Hernandez scheint im Vorfeld als Schwachstelle ausgemacht worden zu sein.

RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

33. | Kimmich geht übermotiviert ins Duell mit Sabitzer und wird dafür folgerichtig verwarnt, die anschließende Beschwerde bei Schiedsrichter Siebert kann er sich sparen. Für Kimmich ist es die vierte Gelbe Karte in dieser Spielzeit.

32. | Beide Teams verschnaufen 15 Minuten vor der Pause ein wenig, suchen geduldig nach der Lücke in der gegnerischen Defensive. Die Leipziger werden nicht 90 Minuten dauerpressen können, ein paar wenige Pausen müssen bei den Gastgebern schon drin sein.

30. | Haidara zieht mal mit Tempo von links nach innen, wird beim Abschluss zentral vor dem Tor dann aber von Süle geblockt. Auch wenn die Leipziger eine gute Partie machen: Einen richtig guten Abschluss haben die Leipziger noch nicht zu verzeichnen.

28. | Die Bayern trauen sich offensiv ein wenig mehr zu. Coman steckt vom linken Sechzehnereck zum kurzen Pfosten auf Müller durch, der ist aber einen Schritt zu langsam und kann die Kugel nur noch ins Toraus befördern.

RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

26. | Mukiele kommt im Mittelfeld gegen Hernandez zu spät und sieht zurecht den ersten gelben Karton. Der Franzose fehlt damit aufgrund seiner insgesamt fünften Verwarnung kommende Woche in Bremen.

25. | Sane versucht es auf rechts im Dribbling gegen Haidara und Klostermann, Ersterer nimmt dem deutschen Nationalspieler aber schlussendlich die Kugel ab. Offensiv läuft bei den Bayern noch nicht viel zusammen.

23. | Wir haben den ersten Abschluss der Bayern! Mit einem Hackentrick im Zentrum setzt Choupo-Moting Coman auf halblinks in Szene, der Franzose ziet in den Strafraum und von dort aus an den Elfmeterpunkt. Dort wird er zwar von Orban geblockt, der mitgelaufene Choupo-Moting nimmt das Spielgerät aber auf Höhe des langen Pfostens auf. Der Drehschuss des Kameruners geht allerdings knapp rechts am Tor von Gulacsi vorbei.

22. | Die Leipziger wissen, dass alles andere als ein Sieg ihnen heute nicht reicht - und genauso treten die Sachsen in der Anfangsphase auf. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat 58 Prozent aller Ballaktionen, ist die offensiv dominantere Mannschaft und presst enorm hoch. Die Gäste wirken lethargisch, ergebnistechnisch wäre das 0:0 für den Rekordmeister aber nicht unfassbar schlecht.

20. | Forsberg - die Gastgeber drehen auf! Nkunku spielt die Kugel links aus dem Sechzehner halbhoch an den langen Pfosten, wo Forsberg das Spielgerät um Zentimeter rechts am Tor von Neuer vorbeistochert. Ein möglicher Treffer hätte aber wohl nicht gezählt, Nkunku stand bei der Ballannahme knapp im Abseits.

19. | Immerhin mal ein Abschluss! Nkunkus Freistoß wird von Alaba aus der Gefahrenzone geköpft, Sabitzer nimmt den Abpraller aber aus 19 Metern linker Position auf und zieht volley ab. Sein Schuss geht knapp links über den Kasten von Neuer.

18. | Gleichzeitig wirken die Bayern in der Rückwärtsbewegeung ein wenig unsicher, Süle schubst Nkunku an der rechten Außenlinie zu Boden. Der Flügelspieler wird gleich seinen rechten Fuß benutzen, um für Gefahr im Sechzehner zu sorgen ...

16. | Die Leipziger übernehmen die Spielkontrolle im Mittelfeldzentrum, Bayern läuft in den Anfangsminuten auffällig oft dem Ball hinterher. Es wirkt so, als müssten sich die Gäste ohne Zielspieler Lewandowski erst neu orientieren.

14. | Mukiele ist erstmal wieder zurück auf dem Rasen, Ersatzmann Henrichs läuft sich aber parallel warm. Gut möglich, dass Julian Nagelsmann vorsichtshalber früh wechseln wird.

12. | Mukiele ist bei dem Eckball mit Haidara am kurzen Pfosten mit den Köpfen zusammengeprallt, der Außenverteidiger muss an der Seitenlinie behandelt werden.

11. | Nkunku bringt den ersten Leipziger Eckball von rechts in den Strafraum, findet dort aber keinen Abnehmer. Beide Teams gehen hohes Tempo, bisher ist es eine gut anzuschauende Partie.

9. | Nächste Unsicherheit bei Hernandez. Ein etwas zögerlicher Sicherheitskopfball des Außenverteidigers in Richtung Neuer ist leichte Beute für Forsberg rechts im Sechzehner. Der Schwede bekommt das Spielgerät allerdings nicht schnell genug kontrolliert, Neuer faustet das Kunstleder aus der Gefahrenzone.

7. | Goretzka schubst Adams ein wenig ungestüm im Mittelkreis um und gibt anschließend das Spielgerät nicht frei. Schiedsrichter Siebert lässt sich die beiden Streithähne aussöhnen und gibt anschließend die Begegnung wieder frei.

5. | Und auch im Leipziger Strafraum gibt es den ersten Aufreger. Coman wird von Mukiele von hinten umgelaufen, der Franzose stand aber bereits vor dem Zweikampf knapp im Abseits. Dementsprechend muss Video-Assistent Benjamin Brand noch nicht eingreifen.

4. | Die Leipziger beginnen forsch, setzen den FCB früh unter Druck. Auf den ersten Blick setzen die Leipziger auf eine Viererkette mit Adams und Haidara davor, vor den beiden Sechsern agiert Sabitzer als universeller Kreativspieler. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Münchner darauf reagieren.

2. | Erster Aufreger im Strafraum der Bayern! Mukiele setzt sich auf der rechten Außenbahn gegen Hernandez durch und sucht Haidara am langen Pfosten. Bereits am kurzen Aluminium steht Sabitzer im Abseits, am langen berührt Haidara das Spielgerät dann mit der Hand. Zu viele Ungereimtheiten für Schiedsrichter Siebert, der prompt unterbricht.

1. | Zwei Kabelbinder halten die Masche der Nation nun notdürftig zusammen, dann gibt Daniel Siebert die Partie frei. Wir rollen!

RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Die Einlaufmelodie läuft in Leipzig, aber im Münchner Tor ist eine Masche kaputt. Manuel Neuer will das Loch notdürftig mit seinem Handtuch verknoten, der Linienrichter findet diese Lösung aber zu abenteuerlich. Die Leipziger müssen da nochmal nachbessern.

vor Beginn | In wenigen Minuten geht es hier los.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert, an den Seitenlinien wird er von Lasse Koslowski und Jan Seidel unterstützt. Vierter Offizieller ist Stefan Lupp. An den Video-Monitoren begrüßen wir heute Benjamin Brand.

vor Beginn | Verzichten muss Nagelsmann dabei auf seine beiden Linksverteidiger Halstenberg und Angelino. Während der Spanier bereits seit Längerem an einem Muskelfaserriss laboriert, ist Halstenberg nach seinem Kontakt zum positiv auf das Coronavirus getesteten Jonas Hoffmann bei der Nationalmannschaft in Quarantäne. Viel schwerwiegender ist auf der Gegenseite aber der Ausfall von Robert Lewandowski, der den Bayern nach einer Bänderverletzung im Länderspiel gegen Andorra voraussichtlich vier Wochen fehlen wird.

vor Beginn | Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann weiß um die Bedeutung des heutigen Aufeinandertreffens: "Wenn wir nicht gewinnen, ist zwar die Saison noch nicht vorbei, aber wahrscheinlich der Meisterschaftskampf. Es ist grundsätzlich so, dass Bayern mit diesen Spielen extrem gut umgehen kann und in diesen Spielen auch immer Top-Leistung abruft, um dem Gegner die Grenzen aufzuzeigen. Ich bin aber sehr guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel machen werden."

vor Beginn | Dabei marschierten die Bullen zuletzt im Gleichschritt mit dem Rekordmeister der Konkurrenz davon. Seit der 2:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 Ende Januar holte Leipzig 22 von 24 möglichen Punkten, erreichte das DFB-Pokal-Halbfinale und blieb an den Bayern dran, die im Gegensatz zu Rasenballsport in der kommenden Woche noch ein Champions-League-Viertelfinale zu bestreiten haben. Dafür war für die Münchner im DFB-Pokal bereits in der 2. Runde Schluss, in Sachen Doppelbelastung schenken sich beide Teams also nicht viel.

vor Beginn | 61 Punkte haben die Bayern acht Spieltage vor Schluss auf dem Konto und damit vier mehr als ihr ärgster Verfolger aus Leipzig (57). Die heutigen Gastgeber aus Sachsen haben dabei ähnlich wie die Bayern, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt nur drei Spiele im Saisonverlauf verloren, allerdings trennt die höhere Zahl an Unentschieden in dieser Spielzeit die vielbeschworene Spreu vom Weizen.

vor Beginn | We call it a Topspiel! Auch wenn uns die Zuschauer weiterhin schmerzlich fehlen, dürfte es heute in der Bundesliga so spannend wie selten werden. Die Bayern könnten mit einem Sieg gegen Leipzig für Entspannung im Meisterschaftskampf sorgen. Gewinnen die Sachsen, dann wird es an der Spitze nochmal richtig an. Pack ma's!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 27. Spieltages zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Klostermann - Adams - Haidara, Sabitzer - Olmo, Forsberg, Nkunku

Julian Nagelsmann tauscht damit im Vergleich zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld auf zwei Positionen: Der wiedergenesene Upamecano ersetzt den si in Quarantäne befindlichen Halstenberg, außerdem beginnt Mukiele für Kampl. Sabitzer rückt dafür ins Zentrum, Mukiele auf die rechte Außenbahn. Mal sehen, ob das eine Dreier- oder eine Viererkette wird.

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Hansi Flick tauscht nach dem 4:0 gegen den VfB Stuttgart viermal: Kimmich beginnt in der Defensive für Boateng, wodurch Alaba neben Süle in die Innenverteidigung rückt. Hernandez ersetzt den ebenfalls gesperrten Davies auf der Linksverteidiger-Position. Im linken Mittelfeld beginnt Coman für Gnabry, die Rolle des Mittelstürmers übernimmt Choupo-Moting für den verletzten Lewandowski.

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig gewann nur 1 der 11 Pflichtspiele gegen FC Bayern München (5 Remis, 5 Niederlagen), mit 2-1 zu Hause im März 2018. Gegen kein anderes Team, gegen welches die Sachsen in der Bundesliga öfter als 2-mal antraten, ist die Siegquote im Oberhaus so niedrig wie gegen die Münchner (11%, 1 von 9 gewonnen).

Der FC Bayern gewann nur 44% seiner Bundesliga-Spiele gegen RB Leipzig (4 von 9) – nur gegen die SG Wattenscheid haben die Münchner in ihrer BL-Historie eine niedrigere Siegquote (38%, 3 von 8) als gegen die Sachsen.

Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt den Tabellenführer FC Bayern – der Verfolger gewann nur 1 der letzten 7 Bundesliga-Spiele gegen den Ersten (3 Remis, 3 Niederlagen), dies waren die Bayern selbst in der Hinrunde beim 2-1 in Leverkusen.

Mit 78 Toren nach 26 Spielen stellt der FC Bayern die beste Offensive der Bundesliga-Historie zum Vergleichszeitpunkt. Nun treffen die Bayern gegen RB Leipzig auf die in dieser Saison beste Abwehr der Liga (21 Gegentore und 13 Weiße Westen).

RB Leipzig ist seit 8 Bundesliga-Spielen ungeschlagen und holte dabei 22 von möglichen 24 Punkten (7 Siege, 1 Remis) – kein anderer Bundesligist ist derzeit so lange ohne Niederlage. Der FC Bayern hat mit 4 Siegen am Stück allerdings die aktuell längste Siegesserie im Oberhaus.

RB Leipzig spielt mit 57 Punkten nach 26 Bundesliga-Partien seine beste Saison im deutschen Oberhaus – die vorherige Bestmarke datierte aus der Premierensaison 2016/17, als es 52 Punkte nach 26 Partien waren.

Der FC Bayern traf in jedem seiner letzten 61 Pflichtspiele und stellte damit den Vereinsrekord ein (zuvor zwischen März 2013 und April 2014). Letztmals torlos blieben die Münchner im Februar 2020 – beim 0-0 in der Bundesliga gegen RB Leipzig.

RB Leipzig verlor in dieser Bundesligasaison nur eines seiner 13 Heimspiele (1-3 gegen Dortmund) und holte zu Hause 32 der möglichen 39 Punkte – das toppt nur der FC Bayern um einen Zähler (33).

Bayerns Hansi Flick stand gegen Stuttgart zum 50. Mal in der Bundesliga als Cheftrainer an der Seitenlinie. Er hat den besten Toreschnitt eines Trainers der Bundesliga-Historie (3.1 pro Spiel), und nur Pep Guardiola hatte einen besseren Punkteschnitt (2.52 pro Spiel) als Flick (2.50).

Bayern Münchens Robert Lewandowski, der mit 35 Bundesliga-Saisontoren einen neuen persönlichen Rekord aufstellte, ist in dieser BL-Saison nur gegen eigen Gegner torlos: gegen RB Leipzig. Er könnte der erste Spieler der BL-Historie werden, der in einer Saison gegen alle 17 Gegner trifft.

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt live: Die Tabelle der Bundesliga

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 26 78:35 61 2. RB Leipzig 26 48:21 57 3. VfL Wolfsburg 26 45:22 51 4. Eintracht Frankfurt 26 53:36 47 5. Borussia Dortmund 26 54:37 43

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt live im TICKER: Das Spitzenspiel im Head-to-Head

RB LEIPZIG 9 Duelle bisher (Bundesliga) FC BAYERN MÜNCHEN 1 Siege 4 4 Remis 4 4 Niederlagen 1 10 Tore 16

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute ... im TV Sky (Einzelspiel) im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 27. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen RB Leipzig und FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Kein Lewandowski, die halbe Abwehr gesperrt: Bayern München geht angeschlagen in das Duell mit RB Leipzig, der Verfolger wittert seine Chance im Kampf um die Meisterschaft. (SID)

Hansi Flick wirkte gelassen. Erstaunlich gelassen angesichts der vielen Herausforderungen, die sich vor ihm aufgetürmt haben: Sein Torgarant Robert Lewandowski ist verletzt, die halbe Abwehr gesperrt, vier seiner Nationalspieler wurden am Mittwoch von Nordmazedonien gedemütigt. Und das alles vor einem richtungweisenden "Endspiel" um die Meisterschaft gegen den Verfolger RB Leipzig, der die große Chance wittert, Tabellenführer Bayern München im Titelrennen noch einmal nahe zu kommen.

Flick aber setzt für den "Endspurt" der Saison in der Champions League und der Bundesliga auf die mentale Stärke seiner Mannschaft. Es sei die "große Qualität unserer Spieler", sagte er vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky), "dass sie auf den Punkt da sind, dass sie wissen, worum es geht - und darauf baue ich." Und deshalb, ergänzte Flick, sei er auch "guter Dinge, dass wir rechtzeitig die Leistung auf dem Platz abrufen können, wie wir sie in den letzten Wochen gezeigt haben". Die sei "klasse" gewesen und "genau das, was wir auch in Leipzig brauchen".

Auch wenn Flick es nicht aussprach: Es geht bei vier Punkten Vorsprung auf die Leipziger um den Titel. Der Herausforderer macht da jedenfalls keinen Hehl draus. "Wenn wir nicht gewinnen", betonte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag, "dann ist die Saison zwar nicht vorbei, aber wahrscheinlich der Meisterkampf". Entsprechend "hoch", gestand er, sei der "Kribbelfaktor". Nagelsmann baute daher am Freitag bereits um 9.30 Uhr das erst für 14.30 Uhr angesetzte Training auf. "Also ich bin topmotiviert - und die Jungs sind es auch", sagte er.

Auch Leipzig plagen personelle Probleme, neben dem gelbgesperrten Kevin Kampl fehlen auch die Linksverteidiger Marcel Halstenberg (Quarantäne) und Angelino (Aufbautraining nach Muskelfaserriss). Wieder einsatzbereit sei der künftige Münchener Dayot Upamecano, sagte Nagelsmann. Auch Kollege Flick tüftelt an der Aufstellung, hat in Nationalspieler Niklas Süle und Weltmeister Lucas Hernandez aber beste Alternativen für die gesperrten Jerome Boateng (gelb) und Alphonso Davies (rot). Hernandez ist bei zwölf Einsätzen von Beginn an ungeschlagen (zehn Siege).

Die Nationalspieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane und Serge Gnabry sowie den ebenfalls gebeutelten David Alaba (0:4 mit Österreich gegen Dänemark) dürfte Flick auch problemlos aufrichten können. Bleibt die Lücke, die Lewandowski mindestens für die nächsten zwei Wochen hinterlässt. "Da müssen andere in die Bresche springen", sagte Thomas Müller. Nur wer? Lewandowski hat von den bislang 78 Treffern der Bayern immerhin 35 erzielt. Flick wollte nur so viel sagen: Eric Maxim Choupo-Moting sei "durchaus eine Option".

Dass Weltfußballer Lewandowski fehlen wird, ist für Nagelsmann freilich nur ein kleiner Vorteil. "Natürlich", sagte er, "wäre Bayern mit ihm besser", der treffsichere Pole sei nun mal "ein außergewöhnlicher Stürmer mit einer außergewöhnlichen Quote". Aber: Die Münchner hätten eben trotz allem und immer noch "eine Weltklasse-Mannschaft", betonte Nagelsmann. Was nichts daran ändert, dass die Leipziger ihre große Chance wittern: "Die Jungs", beteuerte Sportdirektor Markus Krösche, "haben die innere Überzeugung, von daher ist es klares Ziel, Bayern zu schlagen."

RB Leipzig vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick