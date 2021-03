FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge spricht Haaland-Machtwort, Lewandowski fehlt wochenlang - der FCB heute

Rummenigge betont, dass Haaland beim FC Bayern derzeit kein Thema ist. Lewandowski fällt indes wochenlang aus. Alle News zum FCB heute.

FC Bayern an Erling Haaland interessiert? Rummenigge spricht Klartext

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat betont, dass beim deutschen Rekordmeister derzeit kein Bedarf besteht, sich um Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland zu bemühen.

"Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Wir haben den Weltfußballer auf dieser Position. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023", sagte Rummenigge der Sport Bild und führte aus: "Und ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt."

Bayern München muss wochenlang auf Robert Lewandowski verzichten

Bayern München muss rund vier Wochen auf Robert Lewandowski verzichten . Der 32-Jährige zog sich im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) eine Bänderdehnung im rechten Knie zu. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



Der Stürmer war vorzeitig aus Warschau zurück nach München gereist, wo die Diagnose von der medizinischen Abteilung der Bayern erstellt wurde.

Lewandowski war am Sonntagabend beim Erfolg gegen Andorra in der 63. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt.

FC Bayern München, News: Verhältnis zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic wohl "nicht mehr tragbar"

Obwohl es am Rande des Champions-League-Spiels gegen Lazio Rom zu einer Aussprache zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gekommen ist, sorgt das Verhältnis der beiden laut Sport Bild weiter für Kopfzerbrechen bei den weiteren Verantwortlichen.

Nachdem es zuvor mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen war, teilweise auch lautstark, soll der Austausch nahezu komplett zum Erliegen gekommen sein. Das Meeting "Fußball", das beim FCB alle zwei Wochen stattfindet und dem das Führungsquartett Rummenigge, Flick, Salihamidzic und Oliver Kahn beiwohnen, soll durch den Konflikt gestört sein. Rummenigge und Kahn hätten den Zustand laut Sport Bild "als nicht mehr tragbar" wahrgenommen.

Zwar habe man das klärende Gespräch positiv aufgenommen, das Spannungsfeld soll allerdings weiter bestehen. "Bei zwei so meinungsstarken Menschen kann es auch mal zu intensiveren Diskussionen kommen", ist Bayerns Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident Herbert Hainer optimistisch, dass die Querelen der Vergangenheit angehören. Beide verfolgten "dasselbe Ziel, und das ist der sportliche Erfolg".

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll in die Thematik involviert sein und habe mit Salihamidzic gesprochen. Da er als Unterstützer des ehemaligen Bayern-Profis gilt, soll er es kritisch sehen, dass Flick eine zu große Mitsprache bei Transfers einfordert. Als Beispiel wird die Personalie Jerome Boateng genannt. Flick wolle diesen unbedingt halten, bisher sei mit diesem aber noch kein einziges Gespräch bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit geführt worden.

"Wir sind beide aufeinander zugegangen und haben das ganz im Sinne des Vereins aus der Welt geschafft. Das war ein kurzes Gespräch und wir sind sehr optimistisch für den Rest der Saison und die Zukunft", hatte Flick über die vermeintliche Versöhnung mit Salihamidzic gesagt.

Eine Zukunft von Flick als Bundestrainer soll zudem weiterhin keinesfalls ausgeschlossen sein. Dabei hatte Rummenigge zuletzt ein Machtwort gesprochen und auf den bis 2023 gültigen Vertrag des Sextuple-Siegers verwiesen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff stellte außerdem klar, nicht mit Trainern verhandeln zu wollen, die anderswo unter Vertrag stehen.

FC Bayern: Alaba-Transfer zu Barca vom Tisch?

Der FC Barcelona nimmt offenbar von einer Verpflichtung von Bayern Münchens Abwehrspieler David Alaba Abstand . Dies berichten die spanischen Zeitungen Mundo Deportivo und Sport übereinstimmend. Vor allem in finanzieller Hinsicht gingen die Vorstellungen auseinander, heißt es dort.

Demnach fordern Alabas Vertreter ein Jahresgehalt von 20 Millionen für den 28-Jährigen. Zusätzlich zum branchenüblichen Handgeld für ablösefreie Spieler scheint dies eine Summe zu sein, welche die hochverschuldeten Katalanen nicht stemmen können.

Zudem soll laut Sport in Barcas Transferplanungen ein Mittelstürmer priorisiert werden. Hierfür sprächen sowohl das kolportierte Interesse am wohl mindestens 150 Millionen schweren Dortmunder Erling Haaland als auch die Gerüchte um eine Verpflichtung des ablösefreien City-Stars Sergio Agüero.

FC Bayern: Rummenigge kann Antipathien gegen RB Leipzig nicht nachvollziehen

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München kann die Abneigung von Teilen der Fans gegen den Ligarivalen RB Leipzig nicht mehr nachvollziehen.

"Wir müssen aufpassen, dass wir das Thema Tradition in Deutschland nicht überstrapazieren", sagte Rummenigge der Sport Bild vor dem Aufeinandertreffen beider Klubs im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr).

RB Leipzig werde oft kritisiert für den Fakt, dass sie ein etwas anderer Klub seien, der aus Red Bull entstanden und initiiert worden sei. Aber: "RB macht es hervorragend, ich kenne meinen Kollegen Oliver Mintzlaff sehr gut: Ihm kann man nur gratulieren, wie er den Klub in relativ kurzer Zeit ins obere Drittel der Liga gehievt hat, sie spielen nun permanent in der Champions League. RB ist ein Klub, der die realistische Chance hat, Titel zu holen."

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin 13. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale PSG vs. FC Bayern München

