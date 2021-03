FC Bayern München, News und Gerüchte: Berater bringt Talent Khvicha Kvaratskhelia ins Gespräch, Lewandowski wird untersucht

Khvicha Kvaratskhelia hat gemäß seines Beraters das Potenzial für die Bayern und Robert Lewandowski wird am Dienstag untersucht. Alle News zum FCB.

FC Bayern, Transfers: Berater bringt Talent Khvicha Kvaratskhelia ins Gespräch

Nobel Dzhugueli ist der Berater des georgischen Talents Khvicha Kvaratskhelia. Dzhugueli hat klare Vorstellungen davon, wie die Zukunft seines Schützlings aussehen könnte. "Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird", zitiert die Estadio Deportivo den Agenten.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte bei der unglücklichen Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Spanien am Sonntag die 1:0-Führung besorgt, Tore von Ferran Torres und Dani Olmo (90.+2) wendeten die Blamage für die Iberer ab. Kvaratskhelia hatte seine Bekanntheit auf internationaler Bühne dennoch gesteigert.

Derzeit steht er in Russland bei Rubin Kazan unter Vertrag und kommt in der laufenden Saison in 20 Spielen auf drei Tore und acht Assists. Eingesetzt wurde er dabei stets als Linksaußen. Sein Vertrag in Kazan endet erst 2024. Doch käme der Sprung vom kleinen Kazan zum Champions-League-Sieger möglicherweise zu früh?

"Er muss einen Zwischenschritt zwischen der russischen Meisterschaft und einer großen Meisterschaft machen", meint Kazan-Trainer Leonid Slutski. "Du musst zu einem Klub gehen, bei dem du garantiert spielen kannst", meint er und rät "zu einem Verein wie Sevilla, Atalanta oder Bayer Leverkusen".

FC Bayern, News: Klarheit bei Lewandowski am Dienstag

Intern soll man beim FC Bayern München von einer 50:50-Chance auf einen Einsatz von Starstürmer Robert Lewandowski im Spitzenspiel der Bundesliga am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig ausgehen. Das berichten die Sport Bild und Bild. Eine Untersuchung am Dienstag in München soll Klarheit bringen.

Lewandowski hatte sich am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) eine Bänderverletzung im Knie zugezogen und musste nach gut einer Stunde humpelnd ausgewechselt werden.

"Mir ist gerade das Herz stehengeblieben. Hoffen wir mal, dass nicht viel passiert ist", sagte RTL-Experte Uli Hoeneß bei erster Ansicht der Bilder und informierte sich sofort telefonisch über den Gesundheitszustand des Münchner Starstürmers. "Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus", sagte der FCB-Ehrenpräsident diesbezüglich.

Ein Lewandowski-Ausfall sei für RB Leipzig hingegen nicht zwingend ein Vorteil, erklärte RB-Sportdirektor Markus Krösche der Bild: "Grundsätzlich wünscht man keinem eine Verletzung. Es ist schon so, dass wir uns auf uns konzentrieren. Aber Bayern wird auch ohne Lewandowski eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen."

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin

FC Bayern, News: "Überglücklicher" Nianzou wieder im Mannschaftstraining

Erstmals seit seinem im Dezember erlittenen Muskelbündelriss hat Tanguy Nianzou wieder an einem Mannschaftstraining des FC Bayern München teilgenommen. Dort habe der Franzose "überglücklich" gewirkt, wie die Bayern auf ihrer Homepage mitteilten.

Nianzou absolvierte bislang nach seinem viel diskutierten ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain zum deutschen Rekordmeister aufgrund von zwei schweren Muskelverletzungen lediglich ein Pflichtspiel über 21 Minuten.

Auch deshalb trat PSG-Sportdirektor gegen den 18 Jahre alten Innenverteidiger kürzlich nach. Dieser hatte eine Vertragsverlängerung in Paris zu Gunsten der Bayern ausgeschlagen. "Tanguy hat mit uns in der Champions League gespielt und er hat fast ein Jahr bei Bayern München verbracht, ohne zu spielen", sagte Leonardo beim Radiosender France Bleu Paris, jedoch ohne auf die Verletzungen Nianzous einzugehen.

Zuletzt hatte sich eine Rückkehr des Defensiv-Juwels ins Mannschaftstraining der Bayern auf Anraten der medizinischen Abteilung verzögert, die Nianzou lediglich leichte Laufeinheiten verordnete. "Tanguy ist eines der größten Talente seines Jahrganges, er hat sich leider zwei komplizierte Verletzungen zugezogen, jetzt wird er von unseren Experten sehr sorgfältig aufgebaut", erklärte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Vorgänge im Februar gegenüber der Bild-Zeitung.

FC Bayern, News: Transfer? Müller zieht Thiago-Vergleich

Thomas Müller hat in einem Interview erklärt, dass es für ihn zumindest theoretisch denkbar wäre, den FC Bayern München eines Tages zu verlassen.

"Ich bin nicht auf diesen Klub festgelegt. Ich habe ein spezielles Verhältnis zu ihm. Ich habe Bayern schon geliebt, bevor ich angefangen habe, für sie zu spielen", sagte Müller der Times und führte aus: "Aber wenn es eine Situation gibt, wo du entscheiden musst, vielleicht für einen anderen Verein zu spielen, wäre das keine Schande und überhaupt kein Problem. Vielleicht wie bei Thiago."

Der Spanier war bekanntlich vergangenen Sommer nach sieben Jahren bei Bayern zum FC Liverpool gewechselt. Dass es Müller ihm in naher Zukunft gleich tut und München ebenfalls verlässt, ist aktuell allerdings unwahrscheinlich.

