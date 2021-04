FC Bayern, News und Gerüchte: Kovac spricht über Zeit beim FCB, Maximilian Arnold hatte Möglichkeit zum Transfer nach München

Niko Kovac spricht über seine Zeit in München und Maximilian Arnold hat Kontakt zu den Roten. Alle FCB-News am Samstag.

FC Bayern, News: FCB-Engagement kam für Kovac nicht zur früh

Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac, heute in Diensten des französischen Spitzenklubs AS Monaco, hat auf seine Zeit in München zurückgeblickt. Im L’Equipe Mag zog der Kroate ein positives Fazit und betonte auch, sein Engagement beim deutschen Rekordmeister sei nicht zu früh gekommen.

"Was ist schon der richtige Zeitpunkt?", fragte Kovac: "Man kann eine Profikarriere nicht planen. Ich war Nationaltrainer mit 42. War das zu früh? Als Spieler habe ich gelernt, dass Möglichkeiten sich selten zweimal auftun. Es war eine gute Entscheidung, Bayern-Trainer zu werden, weil ich eine Menge gelernt habe." Die knapp eineinhalb Jahre von 2018 bis 2019 beim FCB seien auch nicht "so schlecht“ gewesen, "schließlich haben wir drei Titel gewonnen."

Eine Herausforderung sei es gewesen, den kompletten Kader bei Laune zu halten. Das träfe neben dem FC Bayern allerdings noch auf zehn weitere Vereine in Europa zu. "Die Kabinen triefen vor Erfahrung, Nationalspielern mit hohem Ansehen und großen Verträgen. Ein großer Spieler allein – das ist kein Problem. Aber 22 davon, fokussiert auf sich selbst und brennend darauf, die Fähigkeiten zu zeigen und in der Startelf zu stehen …. Die Qualität ist nicht das Problem. Aber du kannst nur elf aufstellen. Man kann sich also vorstellen, wie die anderen elf sich fühlen."

Der Ex-Profi hatte während seiner Zeit in München mehrfach Probleme mit namhaften Spielern. Thomas Müller war unter ihm kein Stammspieler, James Rodriguez galt als unglücklich und zuletzt beschwerte sich noch Rafinha, Kovac habe ihm den Abschied von der Isar "verdorben".

Kovac musste nach einem durchwachsenen Saisonstart 2019/20 beim FCB gehen. Sein Nachfolger Hansi Flick gewann in jener Saison das Triple. Kovac übernahm im Sommer 2020 Monaco und steht mit dem Klub aus dem Fürstentum aktuell auf Platz vier der Ligue 1.

FC Bayern, Transfer: Gulacsi gratuliert FCB zum Upamecano-Deal

Torhüter Peter Gulacsi von RB Leipzig hat Bayern München vor dem Titel-Duell am Samstag zum Transfer von Dayot Upamecano gratuliert. "Er ist einer der schnellsten Verteidiger Europas. Seine Ballführung ist sauberer geworden, er hat ein gutes Aufbauspiel und kann mit dem Ball auch nach vorne dribbeln", sagte der Ungar im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche".

Der französische Innenverteidiger Upamecano wechselt im Sommer für 42,5 Millionen Euro von Leipzig nach München. "Als Freund freue ich mich, dass er einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen wird, denn er ist ein richtig guter und zurückhaltender Typ", sagte Gulacsi. Gleichzeitig werde er ihn aber vermissen, "weil er ein richtig guter Verteidiger ist."

Für das Topspiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber wird der zuletzt angeschlagene Upamecano wieder einsatzbereit sein. Der 22-Jährige habe sich im Training "sehr stark" präsentiert, berichtete Julian Nagelsmann in einer digitalen Medienrunde am Freitag.

FC Bayern, Transfers: Maximilian Arnold sagte dem FCB ab

Mittelfeldspieler Maximilian Arnold (26) vom VfL Wolfsburg hat durchsickern lassen, dass der FC Bayern München an ihm Interesse zeigt. "Wenn der FC Bayern Kontakt aufnimmt, ist das natürlich eine andere Hausnummer", sagte der 26-Jährige in einem ausführlichen Interview mit Sky, schob jedoch direkt nach: "Aber es muss alles passen."

Kontakt zum deutschen Rekordmeister "gibt es nach wie vor", sagte Arnold, der im Mittelfeld des VfL Wolfsburg die Fäden zieht. "Man weiß nie, was im Fußball so passiert. Ich bin einer, der sehr viel reflektiert und sich auch sehr viel anhört. Aber ich weiß, was ich habe und weiß auch, was ich daran schätze".

Arnold gehört beim VfL zum Stammpersonal und spielt mit den Wölfen eine gute Saison 2020/21. Der 26-Jährige ist noch bis 2026 an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden. Auch seine Frau habe eine Rolle bei der Absage an die Bayern gespielt, wie er weiter verriet. Denn wenn er auf der Bank sitze, sei er "unerträglich", wie Arnold erzählte: "Ich weiß nicht, ob das dann eine schöne Lebensqualität für sie und für mich wäre. Aber ich bin nicht der Typ, der zu einem Klub mit einer höheren Qualität wechselt und dann nur auf der Bank sitzt."

FC Bayern, News: Flick kontert Hoeneß wegen Boateng-Aussagen

FC Bayern, News: So wird das Spiel gegen RB Leipzig übertragen

In der Bundesliga steht am 27. Spieltag das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München auf dem Programm. Das Spiel wird am heutigen Samstag, 3. April, in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen.

So könnten die beiden Mannschaften im Spitzenspiel beginnen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg.

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg. FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Gnabry.

FC Bayern München, die nächsten Spiele: Der Spielplan des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 07. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale FC Bayern München vs. PSG 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin 13. April 2021, 21 Uhr Champions League, Viertelfinale PSG vs. FC Bayern München

FC Bayern, News: Schwarz und Demichelis übernehmen die 2. Mannschaft

Osterüberraschung beim FC Bayern: Entgegen der bisherigen Planungen werden die Nachwuchstrainer Danny Schwarz und Martin Demichelis bereits ab der kommenden Woche die Leitung der zweiten Mannschaft in der 3. Liga übernehmen.

Das Duo tritt die Nachfolge von Holger Seitz an, der sich wieder auf die Leitung des FC Bayern Campus konzentrieren werde. Das verkündete der FC Bayern am Karfreitag in einer Pressemitteilung. Die Amtsübernahme wird nach dem anstehenden 30. Spieltag - die Amateure treten daheim gegen Lübeck an - erfolgen.

"Mit Danny Schwarz und Martin Demichelis haben wir kürzlich eine Einigung erzielt, dass beide gemeinsam als Duo ab der Saison 2021/2022 Holger beerben sollen. Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor", kommentierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Entscheidung.

Danny Schwarz (45) und Martin Demichelis (40) arbeiteten bis zuletzt als Trainer der U17- respektive U19-Mannschaft des FC Bayern und waren in der Vergangenheit bereits als Duo für die U19 gemeinsam verantwortlich. Die damalige Aufsplittung des Duos war ein Resultat aus der Beförderung des vorherigen U17-Trainers Miroslav Klose, der seit 2020 Co-Trainer von Hansi Flick bei den Profis ist.

"Ich freue mich, dass beide nun vorzeitig unsere U23 übernehmen, die Mannschaft noch intensiver kennenlernen und auch noch mehr in die Planungen für die kommende Saison eingebunden werden können", sagte Jochen Sauer, der künftig gemeinsam mit Seitz den FC Bayern Campus leiten wird.

